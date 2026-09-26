90% người dùng điện thoại không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh cổng sạc

Chiếc lỗ nhỏ cạnh cổng sạc điện thoại dùng để làm gì? Nhiều người nhầm đây là chỗ chọc SIM nên vô tình làm hỏng bộ phận quan trọng này.

Nếu để ý phần cạnh dưới của một chiếc smartphone, người dùng có thể thấy một lỗ nhỏ li ti nằm gần cổng sạc. Chi tiết này xuất hiện trên nhiều mẫu điện thoại từ phổ thông đến cao cấp, nhưng không phải ai cũng biết chúng thực sự có tác dụng gì.

Thực tế, lỗ nhỏ này là vị trí đặt micro phụ của điện thoại - bộ phận có kích thước rất nhỏ, hoạt động cùng micro chính để thu nhận âm thanh từ môi trường xung quanh, qua đó hỗ trợ lọc tiếng ồn khi gọi điện, ghi âm hoặc quay video.

Trên smartphone hiện đại, nhiều micro thường được bố trí ở các vị trí khác nhau để phục vụ những tác vụ thu âm riêng. Khi gọi điện, ghi âm hoặc quay video, hệ thống có thể kết hợp tín hiệu từ các micro với công nghệ xử lý âm thanh để giảm bớt tiếng ồn không mong muốn, giúp âm thanh thu được rõ ràng hơn trong môi trường nhiều tạp âm. Đây là một trong những lý do các cuộc gọi trên smartphone hiện đại có thể cho chất lượng âm thanh rõ ràng hơn ngay cả khi người dùng đang ở nơi có nhiều tiếng động.

Vì sao micro lại được đặt gần cổng sạc?

Vị trí của các micro trên smartphone được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có cách người dùng cầm và sử dụng thiết bị. Khi thực hiện cuộc gọi theo cách thông thường, phần cạnh dưới điện thoại nằm tương đối gần miệng người dùng. Việc bố trí một micro tại khu vực này giúp thiết bị thu nhận giọng nói thuận lợi.

Bên cạnh đó, smartphone ngày càng mỏng và bên trong phải chứa rất nhiều linh kiện như pin, camera, bo mạch, loa, động cơ rung và các cảm biến. Vì vậy, vị trí của từng bộ phận đều phải được tính toán để tận dụng không gian bên trong máy. Chiếc lỗ nhỏ bên ngoài vì thế không phải là một chi tiết trang trí được đặt ngẫu nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng chú ý là chính kích thước và hình dạng tương đồng khiến micro phụ thường xuyên bị nhầm với lỗ chọc khay SIM. Đây cũng là nguyên nhân một số người dùng có thể vô tình dùng que chọc SIM hoặc vật nhọn đưa vào sai vị trí.

Thao tác này tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng màng hoặc cấu trúc bảo vệ của micro. Trong trường hợp nghiêm trọng, thiết bị có thể xuất hiện các vấn đề liên quan đến khả năng thu âm như tiếng bị nhỏ, rè hoặc chất lượng ghi âm suy giảm.

Vì vậy, không nên đưa que chọc SIM, kim, ghim hoặc các vật bằng kim loại vào bất kỳ lỗ nhỏ nào trên điện thoại nếu chưa xác định chính xác chức năng của nó.

Nếu micro bị bám bụi, nên xử lý thế nào?

Sau một thời gian sử dụng, khu vực các lỗ nhỏ trên điện thoại có thể tích tụ bụi bẩn, xơ vải hoặc các hạt nhỏ từ môi trường. Thay vì dùng vật nhọn để chọc hoặc cạy bụi, người dùng nên ưu tiên phương pháp vệ sinh được nhà sản xuất khuyến nghị cho chính mẫu điện thoại đang sử dụng.

Với những bụi bẩn nằm trên bề mặt, có thể lau nhẹ khu vực bên ngoài bằng vật liệu mềm, sạch và khô. Không nên cố đưa vật nhọn vào sâu bên trong lỗ.

Người dùng cũng cần thận trọng với nước và các dung dịch vệ sinh. Nếu nghi ngờ micro đã bị hỏng sau khi điện thoại bị va đập, vào nước hoặc bị tác động bởi vật nhọn, cách an toàn hơn là kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc mang thiết bị tới trung tâm bảo hành, sửa chữa phù hợp.

(Tổng hợp)