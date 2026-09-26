Mặc áo 30 USD, đi Crocs 60 USD đứng cạnh Mark Zuckerberg: Tỷ phú AI 29 tuổi và câu chuyện 'chiếc áo không làm nên thầy tu'

Mặc áo 30 USD, đi Crocs 60 USD, Alexandr Wang có vẻ ngoài khá giản dị so với khối tài sản hàng tỷ USD. Phía sau bộ trang phục ấy là tỷ phú AI 29 tuổi, người bỏ MIT năm 19 tuổi và hiện giữ vị trí Chief AI Officer tại Meta.

Chiếc áo 30 USD của một tỷ phú AI

Trong bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Alexandr Wang xuất hiện với mái tóc có phần bù xù, kính mắt, áo thun họa tiết, quần đen và một đôi Crocs. Điều khiến bức ảnh được chú ý là hàng loạt chú thích về giá trang phục được đặt xung quanh vị tỷ phú trẻ.

Theo thông tin được ghi trực tiếp trên bức ảnh, chiếc áo Wang mặc là đồ mua lại tại Santa Cruz với giá 30 USD, chiếc quần khoảng 150 USD và đôi Crocs khoảng 60 USD. Hình ảnh đồng thời đặt những món đồ này cạnh một số sản phẩm có thiết kế tương tự của các thương hiệu xa xỉ với mức giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Alexandr Wang xuất hiện với mái tóc có phần bù xù, kính mắt, áo thun họa tiết, quần đen và một đôi Crocs. Ảnh: X.com

Tuy nhiên, 30 USD, 150 USD hay 60 USD hiện là những con số xuất hiện trên bức ảnh đang lan truyền. Chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận độc lập Wang thực sự mua từng món đồ với chính xác mức giá trên. Vì vậy, những con số này phù hợp để mô tả nội dung bức ảnh hơn là xem như thông tin đã được chính Wang xác nhận.

Điều đáng nói nằm ở sự tương phản giữa bộ trang phục khá bình thường và hồ sơ của người đang mặc nó.

Alexandr Wang hiện 29 tuổi. Forbes ghi nhận anh là Chief AI Officer của Meta và ước tính khối tài sản của Wang ở mức khoảng 3,2 tỷ USD tính đến ngày 16/9/2026. Trước khi gia nhập Meta, Wang là đồng sáng lập và CEO của Scale AI - công ty anh bắt đầu xây dựng khi mới 19 tuổi.

Nói cách khác, nếu chỉ nhìn vào giá tiền được ghi trên những món đồ trong bức ảnh, rất khó hình dung người mặc chúng đang giữ một trong những vị trí đáng chú ý trong cuộc đua AI hiện nay.

Alexandr Wang rời vị trí điều hành Scale để gia nhập Meta, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục giữ ghế trong hội đồng quản trị của Scale. Ảnh: DNA

17 tuổi làm kỹ sư, 19 tuổi bỏ MIT, 24 tuổi thành tỷ phú

Hành trình phía sau bộ trang phục ấy mới là phần đáng chú ý trong câu chuyện về Alexandr Wang.

Wang sinh năm 1997, lớn lên tại Los Alamos, New Mexico, Mỹ. Theo Forbes, anh là con của các nhà vật lý và từ nhỏ đã sớm thể hiện năng khiếu với toán học, khoa học. Wang từng tham gia các cuộc thi toán, Olympic vật lý và các cuộc thi khoa học. Một chi tiết được Forbes nhắc lại là khi học lớp 6, Wang tham gia một cuộc thi toán với mục tiêu giành phần thưởng là chuyến đi Disney - và cuối cùng đã giành được nó.

Đến năm 17 tuổi, khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ở trường, Wang đã có công việc kỹ sư toàn thời gian tại Thung lũng Silicon, lần lượt làm việc cho công ty fintech Addepar và nền tảng hỏi đáp Quora. Sau đó anh vào MIT học về machine learning. Nhưng Wang không ở MIT lâu.

Wang sinh năm 1997, lớn lên tại Los Alamos, New Mexico, Mỹ. Ảnh: Business Insider

Năm 19 tuổi, anh bỏ học, tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator và cùng Lucy Guo thành lập Scale AI vào năm 2016. Thay vì trực tiếp tạo ra một chatbot hay ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng, Scale tập trung vào một phần ít hào nhoáng nhưng quan trọng đối với quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo: dữ liệu.

Các hệ thống AI cần lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện và cải thiện khả năng hoạt động. Scale cung cấp dữ liệu huấn luyện, chú thích dữ liệu, đánh giá mô hình cùng nhiều công cụ phục vụ phát triển AI. Công ty cho biết hiện cung cấp dữ liệu và công nghệ cho các mô hình AI, doanh nghiệp và chính phủ.

TIME từng mô tả Scale AI là một trong những doanh nghiệp đứng phía sau ngành AI, với danh sách khách hàng vào thời điểm năm 2023 gồm Meta, Microsoft và OpenAI. Chính sự phát triển nhanh chóng của Scale đã giúp Wang trở thành tỷ phú tự thân khi mới 24 tuổi.

Forbes ghi nhận Wang từng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, trước khi danh hiệu này thuộc về nhà sáng lập Polymarket Shayne Coplan vào tháng 10/2025. Từ một sinh viên bỏ MIT ở tuổi 19, chỉ khoảng 5 năm sau Wang đã bước vào hàng ngũ tỷ phú.

Thương vụ 14,3 tỷ USD và bước ngoặt đến Meta

Nếu 30 USD là một trong những con số nhỏ nhất xuất hiện quanh Wang trong bức ảnh đang lan truyền, thì một con số khác cho thấy quy mô thế giới mà vị tỷ phú trẻ đang hoạt động: 14,3 tỷ USD.

Tháng 6/2025, Meta đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI để sở hữu 49% công ty. Thỏa thuận đưa định giá Scale AI lên hơn 29 tỷ USD. AP cho biết Scale vẫn hoạt động như một công ty độc lập sau khoản đầu tư này.

Trong thông báo chính thức ngày 12/6/2025, Scale AI xác nhận khoản đầu tư của Meta định giá công ty ở mức trên 29 tỷ USD và sẽ mở rộng đáng kể quan hệ thương mại giữa hai bên. Cùng thời điểm, Alexandr Wang rời vị trí điều hành Scale để gia nhập Meta, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục giữ ghế trong hội đồng quản trị của Scale. Jason Droege, khi đó là Giám đốc chiến lược, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Bức ảnh chụp chung Alexandr Wang được Mark Zuckerberg. Ảnh: Threads/Zuck

AP cho biết Wang cùng một nhóm nhân sự Scale chuyển sang Meta để tham gia đội ngũ phát triển “superintelligence”. Đây là một phần trong nỗ lực của Mark Zuckerberg nhằm tăng tốc các hoạt động AI của tập đoàn trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các công ty công nghệ ngày càng gay gắt.

Đến năm 2026, Forbes ghi nhận Wang với chức danh Chief AI Officer của Meta.

Ở tuổi 29, hành trình của Wang vì vậy đã đi qua những cột mốc hiếm gặp: 17 tuổi làm kỹ sư, 19 tuổi bỏ MIT và thành lập Scale AI, 24 tuổi trở thành tỷ phú tự thân, rồi gia nhập Meta sau một trong những khoản đầu tư AI đáng chú ý của tập đoàn này.

TIME từng ghi nhận Wang tự mô tả phong cách lãnh đạo của mình là chú ý rất cao đến chi tiết, đi sâu vào công việc và luôn cố gắng tạo ra cảm giác khẩn trương để tổ chức tiến nhanh nhất có thể. Anh cũng cho rằng tiến bộ AI phụ thuộc vào ba trụ cột chính gồm dữ liệu, năng lực tính toán và thuật toán - trong đó dữ liệu chính là một trong những “nút thắt” quan trọng mà Scale muốn giải quyết.

Alexandr Wang - chàng trai bỏ MIT năm 19 tuổi, xây dựng Scale AI thành doanh nghiệp được định giá hàng chục tỷ USD. Ảnh: Meta

Trở lại bức ảnh với chiếc áo được chú thích 30 USD và đôi Crocs 60 USD, điều khiến nó thú vị có lẽ không đơn giản là câu chuyện “một tỷ phú mặc đồ rẻ”.

Một chiếc áo 30 USD tự nó không chứng minh người mặc giản dị, cũng như một chiếc áo 5.000 USD không đồng nghĩa người mặc thích phô trương. Cũng không có cơ sở để từ một bộ trang phục suy ra quan niệm của Alexandr Wang về tiền bạc, hàng hiệu hay cách một người nên tiêu tiền.

Nhưng sự tương phản ấy lại khiến câu nói “chiếc áo không làm nên thầy tu” trở nên dễ hình dung hơn.

Nếu bỏ hết những con số giá tiền được viết quanh bức ảnh, người đứng trong bộ áo quần tưởng như rất bình thường ấy vẫn là Alexandr Wang - chàng trai bỏ MIT năm 19 tuổi, xây dựng Scale AI thành doanh nghiệp được định giá hàng chục tỷ USD và ở tuổi 29 đang giữ vị trí Chief AI Officer tại Meta.

Bộ quần áo có thể nói rất ít về giá trị của người mặc nó. Và trong trường hợp này, có lẽ thứ đáng chú ý nhất trong khung hình không nằm ở chiếc áo giá bao nhiêu, mà là câu chuyện của người đang mặc chiếc áo ấy.

Nguồn: Forbes, TIME, AP, Scale AI