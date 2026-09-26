Tăng gấp đôi nguồn cung, iPhone 18 Pro Max vẫn cháy hàng, dân buôn bán chênh 4-6 triệu đồng

Hơn một tuần sau ngày mở bán, iPhone 18 Pro Max tiếp tục khan hàng tại Việt Nam, dù lượng máy trong đợt đầu được các chuỗi bán lẻ nhận về cao hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Theo thông tin từ các chuỗi bán lẻ uỷ quyền của Apple, tình trạng thiếu hàng trên mẫu iPhone 18 Pro Max không còn tập trung ở các màu mới như Đỏ Burgundy hay Băng Thanh mà đã lan sang cả màu đen.

Lượng hàng tăng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu

Sau ngày mở bán 18/9, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max tiếp tục ở mức cao tại các hệ thống bán lẻ. Theo thông tin từ các chuỗi, lượng máy được phân bổ trong đợt đầu năm nay cao khoảng 1,5-2 lần so với iPhone 17 Series. Tuy nhiên, nguồn cung tăng vẫn chưa đủ đáp ứng lượng khách muốn nhận máy sớm.

Ngay từ thời điểm mở bán, một số phiên bản iPhone 18 Pro Max đã rơi vào tình trạng thiếu hàng. Trước đó, khi mở đặt trước, các đại lý cho biết Pro Max chiếm tỷ trọng lớn, nhiều khách hàng đã nhận được lịch giao hàng dựu kiến vào tháng 10, thậm chí tháng 11.

2 màu sắc "hút khách" trên iPhone 18 Pro/Pro Max. Ảnh: Digital Trends

Tại các hệ thống bán lẻ, Đỏ Burgundy và Băng Thanh là hai màu được khách hàng săn đón mạnh trong những đợt trả hàng đầu tiên. Tuy nhiên, diễn biến mới đáng chú ý là tình trạng khan hàng đã lan sang cả màu đen, vốn là màu bán kém chạy hơn.

Theo đại diện Viettel Store, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max trong những đợt trả hàng đầu tiên ở mức rất cao, khi gần như tất cả phiên bản và màu sắc đều được khách hàng quan tâm. Trong đó, Đỏ Burgundy và Băng Thanh liên tục khan hàng trong các đợt đầu.

Đáng chú ý, màu đen, vốn thường không phải lựa chọn được săn đón nhất, cũng bắt đầu khan hàng ở một số phiên bản Pro Max. Điều này cho thấy tình trạng thiếu máy hiện không chỉ đến từ việc khách hàng tập trung vào một vài màu mới.

Sức hút của dòng iPhone 18 Pro/Pro Max năm đến từ các nâng cấp về camera, hiệu năng và thời lượng pin. Tuy nhiên, với diễn biến nguồn hàng hiện tại, yếu tố quyết định thời điểm khách nhận máy vẫn phụ thuộc vào từng phiên bản, màu sắc và số lượng Apple phân bổ cho các đại lý.

Máy trên thị trường thứ cấp chênh tới 6 triệu

Trong khi lượng hàng đợt đầu đã được tăng đáng kể, các chuỗi bán lẻ hiện vẫn đang chờ lô hàng thứ hai từ Apple. Điều này khiến một bộ phận khách hàng muốn nhận máy ngay tìm đến thị trường thứ cấp.

Theo thông tin từ một số cửa hàng bán lẻ, dân buôn đang gom iPhone 18 Pro Max từ nhiều nguồn, gồm suất nhận máy tại các hệ thống bán lẻ và Apple Store Online, sau đó bán lại với mức chênh khoảng 3-6 triệu đồng mỗi máy tuỳ phiên bản 256GB hoặc 512GB, tùy tình trạng kích hoạt và việc máy còn nguyên seal.

Nhu cầu sở hữu iPhone 18 series của người Việt rất lớn. Ảnh: CellphoneS

Mức chênh cao chủ yếu xuất hiện với những máy có thể giao ngay, trong bối cảnh khách hàng không muốn tiếp tục chờ các đợt hàng tiếp theo. Trong khi đó, nếu mua qua hệ thống bán lẻ chính thức, thời gian nhận máy phụ thuộc vào lịch phân bổ của từng đợt.

Trước đó, ngay khi mở đặt trước, một số phiên bản iPhone 18 Pro Max đã nhanh chóng có thời gian giao hàng kéo dài. Theo ghi nhận chỉ khoảng vài phút sau khi mở bán, một số phiên bản Pro Max đã phải lùi lịch giao thêm 2-3 tuần.

Diễn biến hiện tại cho thấy nguồn cung iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước nhưng vẫn chưa theo kịp sức mua. Việc ngay cả màu đen cũng bắt đầu khan hàng, trong khi các chuỗi chưa nhận được lô thứ hai, đang tạo thêm khoảng cách giữa giá bán chính thức và giá trên thị trường thứ cấp.

Theo nguồn tin ẩn danh trong ngành cho biết hiện chưa rõ thời điểm Apple phân lô hàng thứ 2 tới các chuỗi bán lẻ, dự kiến là cuối tháng này hoặc sang tháng 10, chưa có gì chắc chắn.