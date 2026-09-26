Từ 28/9 có thể nhận lương hưu qua VNeID: Người mới dùng nên bắt đầu thế nào?

Đây là phương thức bổ sung, không phải yêu cầu mọi người thay đổi cách nhận tiền lương hưu.

Từ 28/9, người hưởng lương hưu có thêm phương thức nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Tuy nhiên, chỉ tải ứng dụng là chưa đủ. Người mới dùng cần kiểm tra trước một bước quan trọng.

Không phải ai cũng cần thay đổi cách nhận lương hưu

Ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh theo quy định.

Đây là phương thức bổ sung, không phải yêu cầu mọi người đồng loạt đổi cách nhận tiền. BHXH Việt Nam cho biết, nếu người thụ hưởng chưa tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản tiền vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành. Vì vậy, người chưa quen công nghệ không cần vội vàng chỉ vì mốc thời gian 28/9 đã cận kề.

Quan trọng nhất: Tài khoản VNeID mức độ 2

Người chưa có VNeID có thể tải ứng dụng chính thức từ CH Play trên điện thoại Android hoặc App Store trên iPhone. Nhưng chức năng tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID hiện dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động. Nói cách khác, tải ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu.

Theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP, người có căn cước còn hiệu lực có thể đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước, không phụ thuộc nơi cư trú, để làm thủ tục cấp tài khoản mức độ 2. Người dân cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử nếu có và thực hiện xác thực theo hướng dẫn. Khi được cấp, tài khoản cần được kích hoạt trước khi sử dụng.

Tiếp theo: Tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội

Theo hướng dẫn của Cục C06 được Báo Điện tử Chính phủ đăng ngày 11/8/2026, người dùng đăng nhập VNeID rồi vào "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp giấy tờ", "Tạo mới yêu cầu" và chọn "Tài khoản thanh toán". Sau khi khai thông tin và gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tra cứu và hiển thị kết quả trên ứng dụng.

Khi tích hợp thành công, người dùng có thể chọn một tài khoản làm tài khoản hưởng an sinh xã hội. Thông tin này cũng có thể kiểm tra trong nhóm dịch vụ "An sinh xã hội". Người mới làm quen không cần nhớ toàn bộ hướng dẫn ngay từ lần đầu; chỉ cần hiểu đúng thứ tự: có VNeID mức độ 2 trước, sau đó mới tích hợp và chọn tài khoản nhận an sinh.

Từ 28/9, người hưởng lương hưu có thêm phương thức nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Lưu ý: Nhờ con cháu hỗ trợ nhưng mật khẩu nên tự giữ

Người lớn tuổi có thể nhờ con cháu hướng dẫn vài lần đầu. Tuy nhiên, mật khẩu VNeID, mã xác thực và thao tác liên quan tài khoản ngân hàng vẫn nên do chính chủ kiểm soát. Nếu thông tin không khớp hoặc xuất hiện yêu cầu lạ, nên dừng thao tác và hỏi cơ quan Công an, BHXH hoặc kênh hỗ trợ chính thức.

Bộ Công an từng cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ rồi yêu cầu người dân bấm vào đường link hoặc cài VNeID giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Vì vậy, ứng dụng nên được tải từ kho chính thức, không cài theo đường link người lạ gửi.

Với người nghỉ hưu, biết tài khoản định danh điện tử của mình đã ở mức độ 2 hay chưa, biết lúc nào cần tích hợp tài khoản và biết dừng trước yêu cầu đáng ngờ đã là nền tảng đủ hữu ích để bắt đầu.

Với người cao tuổi, nghỉ hưu, không cần biết hết mọi chức năng trên VNeID. Chỉ cần nắm được tài khoản của mình ở mức độ nào, biết khi nào cần tích hợp để nhận quyền lợi và biết dừng lại trước những yêu cầu bất thường, việc làm quen với ứng dụng sẽ dễ dàng hơn. Khi có thêm nhu cầu, có thể học tiếp từng bước thay vì cố gắng thành thạo tất cả ngay một lúc.