Công an cảnh báo phụ huynh, sinh viên nhận được tin nhắn có nội dung sau

Sau những tin nhắn này, người dùng được yêu cầu chuyển tiền để "giữ suất", truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, chụp giấy tờ tùy thân, mật khẩu hoặc mã OTP.

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, thông tin liên lạc giữa Ban Giám hiệu, Thầy cô giáo và Phụ huynh ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, việc sử dụng các hội nhóm mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin thông thường đang bộc lộ nhiều bất cập: thông báo quan trọng bị trôi giữa hàng trăm tin nhắn trao đổi, tình trạng mạo danh giáo viên để lừa đóng các khoản thu, nỗi lo lộ lọt thông tin cá nhân của học sinh...

1001 chiêu lừa ăn theo mùa tựu trường

Giữa tháng 8/2026, Đại học Cần Thơ phải phát cảnh báo khẩn về các tin nhắn giả mạo trường để lừa tân sinh viên chuyển tiền, bấm link lạ hoặc cung cấp mã OTP.

Lợi dụng tâm lý háo hức, hồi hộp chờ kết quả xét tuyển đại học, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh nhà trường, gửi thông báo "trúng tuyển", "xác nhận nhập học", "nhận học bổng" hoặc "hoàn tất hồ sơ nhập học".

Từ đó, thí sinh được yêu cầu chuyển tiền để "giữ suất", truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, chụp giấy tờ tùy thân, mật khẩu hoặc mã OTP.

Đại học Cần Thơ khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn nào yêu cầu thí sinh chuyển tiền để xác nhận kết quả nhập học, đồng thời không yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP. Thông điệp được Đại học Cần Thơ nhấn mạnh: "Không vội tin - Không nhấn link lạ - Không nhẹ dạ chuyển tiền".

Thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới cũng là lúc phụ huynh học sinh tất bật chuẩn bị sách vở, trang thiết bị và hoàn tất các khoản thu chi cho con em mình.

Lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn sớm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để con yên tâm nhập học, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo bằng cách mạo danh nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để thu các khoản phí đầu năm.

Trên Cổng thông tin điện tử, Công an xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên đã cảnh báo đến người dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Cảnh báo của Công an xã Đức Hợp- tỉnh Hưng Yên (Nguồn https://congan.hungyen.gov.vn/)

Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường tìm cách thu thập thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh. Những thông tin này có thể bị rò rỉ từ các tài khoản mạng xã hội công khai, qua các đợt khảo sát trôi nổi trên mạng hoặc do sơ hở trong quá trình quản lý dữ liệu. Sau khi nắm được danh sách kèm số điện thoại, tên tuổi học sinh và giáo viên, kẻ gian tiến hành lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo như với tên, hình ảnh đại diện giống hệt giáo viên chủ nhiệm. Tiếp đó, chúng tạo lập các nhóm chat gia đình, nhóm phụ huynh giả mạo hoặc xâm nhập trực tiếp vào các nhóm lớp học sẵn có thông qua đường link tham gia tự do. Bước tiếp theo, đối tượng đăng tải thông báo yêu cầu phụ huynh chuyển tiền nộp các khoản phí đầu năm. Nhiều phụ huynh do chủ quan, thiếu cảnh giác đã vội vã chuyển tiền mà không kiểm chứng lại thông tin.

Tammi OA định danh cho trường học: Chấm dứt tin giả, loại trừ mạo danh

Để giải quyết triệt để những nguy cơ nêu trên, mô hình Tammi OA (Official Account) – kênh truyền thông số có định danh trên nền tảng Viettel Tammi – được thiết kế như một cổng thông tin chính thức, minh bạch và an toàn dành riêng cho trường học và các cơ sở giáo dục.

Một trong những rủi ro lớn nhất trên không gian mạng hiện nay là kẻ xấu lập tài khoản giả, lấy hình ảnh nhà trường để lừa đảo phụ huynh bằng các kịch bản tinh vi.

Tammi OA giải quyết tận gốc vấn đề này nhờ cơ chế xác thực định danh pháp nhân. Kênh OA của trường học được gắn định danh xác thực, giúp phụ huynh nhận biết ngay trang thông tin chính thống từ Ban Giám hiệu, tách biệt hoàn toàn với các hội nhóm tự phát.

Thay vì gửi vào nhóm chat chung dễ bị bình luận làm loãng nội dung, nhà trường có thể gửi tin phát một chiều đến toàn thể phụ huynh hoặc từng khối lớp. Các thông báo về lịch thi, thời khóa biểu, lịch nghỉ lễ hay các khoản thu chi đều được hiển thị rõ ràng, trực diện và lưu trữ ngăn nắp.

Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đang được hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm Viettel Tammi. Ảnh: Thu Hằng.

Tự động hóa giải đáp và hỗ trợ thủ tục qua Trợ lý AI học đường

Vào các đợt cao điểm như tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi chuyển cấp hay đầu năm học mới, bộ phận văn phòng và giáo viên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải vì phải trả lời lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau từ hàng trăm phụ huynh.

Tammi OA tích hợp tính năng Trợ lý AI và kịch bản phản hồi tự động giúp phụ huynh có thể tra cứu 24/7 tức thì. Phụ huynh chỉ cần gõ từ khóa hoặc chọn menu tương tác để tra cứu nhanh: chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ nhập học, biểu phí, thực đơn bán trú, nội quy nhà trường hay tuyến xe buýt đưa đón.

Hệ thống phản hồi tự động, chính xác theo kho dữ liệu do nhà trường cấu hình sẵn, giải phóng thời gian để cán bộ văn phòng và thầy cô tập trung vào công tác chuyên môn.

Tương tác hai chiều riêng tư và bảo mật dữ liệu học đường

Bên cạnh luồng thông tin chung, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường đòi hỏi những kênh trao đổi mang tính cá nhân hóa cao nhưng phải đảm bảo tuyệt đối tính riêng tư.

Phụ huynh có thể nhắn tin trực tiếp tới kênh OA của trường để xin nghỉ phép cho con, phản ánh các vấn đề dân sinh học đường hay trao đổi tình hình học sinh. Nội dung này chỉ cán bộ được phân quyền của trường mới tiếp cận được, tránh việc công khai các chuyện nhạy cảm của trẻ lên nhóm chung.

Mọi thông tin trao đổi, tài liệu đính kèm trên Tammi OA đều được lưu trữ an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng và các quy định về bảo vệ dữ liệu, không lo rò rỉ cơ sở dữ liệu học sinh ra các máy chủ nước ngoài.

Miễn phí cước kết nối, bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận thông tin

Một ưu thế vượt trội khi triển khai Tammi OA trong môi trường học đường là chính sách miễn phí 100% dung lượng data 4G/5G cho thuê bao Viettel. Phụ huynh và giáo viên sử dụng thuê bao Viettel có thể truy cập kênh thông tin của trường, tải văn bản hướng dẫn hay gọi điện, video call làm việc mà không phát sinh cước dữ liệu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các trường học ở khu vực nông thôn, miền núi, giúp mọi gia đình đều dễ dàng tiếp cận thông tin giáo dục chính thống mà không gặp rào cản chi phí.

Việc thiết lập Tammi OA không đơn thuần là áp dụng thêm một phần mềm, mà là bước đi chiến lược giúp các nhà trường chuẩn hóa quy trình giao tiếp sư phạm, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và kiến tạo một môi trường giáo dục số minh bạch, an toàn tuyệt đối cho thế hệ tương lai.