Lời khuyên cho những người hay có thói quen đặt laptop lên đùi

Thói quen đặt laptop lên đùi khi sử dụng có thể dẫn đến những dấu hiệu bất thường mà ít người ngờ tới.

Việc đặt laptop lên đùi hoặc bụng khi học tập, làm việc tại nhà là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, trường hợp một bé trai tại Anh bị tổn thương da sau thời gian dài sử dụng máy tính theo cách này đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Theo báo cáo đăng trên tạp chí y khoa BMJ Case Reports, các bác sĩ thuộc hệ thống bệnh viện Đại học Leicester ghi nhận trường hợp một bệnh nhi xuất hiện vùng da đổi màu bất thường ở bụng trên bên phải. Tổn thương có dạng lưới màu nâu, rộng khoảng 15 cm.

Thói quen đặt laptop lên đùi khi sử dụng có thể dẫn đến tổn thương mà ít người ngờ tới. (Ảnh: Hải Yến)

Ban đầu, dấu hiệu này bị nhầm với vết bầm tím do va đập. Bệnh nhi thậm chí phải chụp CT ổ bụng để loại trừ khả năng có chấn thương bên trong.

Tại lần tái khám thứ hai, khi vùng da bắt đầu trợt loét và gây đau rát, các bác sĩ mới xác định nguyên nhân liên quan đến thói quen sử dụng laptop. Bệnh nhi thường xuyên đặt máy tính đang cắm sạc trực tiếp lên bụng, có những ngày sử dụng tới 8 giờ để học tập tại nhà.

Các bác sĩ Mara Znagoveanu và Edward Artley xác định bệnh nhi mắc hội chứng hồng ban do nhiệt, tình trạng tổn thương da hình thành khi tiếp xúc kéo dài với nguồn nhiệt ở mức thấp.

Khác với bỏng nhiệt thông thường, tình trạng này có thể xuất hiện sau thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ không đủ cao để gây đau rát tức thì. Vì vậy, người sử dụng có thể không nhận ra nguy cơ trong quá trình học tập hoặc làm việc.

Hồng ban do nhiệt thường được ghi nhận ở vùng đùi người trưởng thành, đặc biệt ở những người có thói quen đặt thiết bị tỏa nhiệt lên chân trong thời gian dài. Tuy nhiên, các trường hợp ở trẻ em cũng đã được ghi nhận trong y văn.

Một tổng quan công bố năm 2023 thống kê 32 trường hợp trẻ em gặp tổn thương tương tự liên quan đến laptop. Điều này cho thấy nguy cơ không chỉ giới hạn ở người trưởng thành, nhất là trong bối cảnh học tập tại nhà ngày càng phổ biến.

Theo các bác sĩ, tổn thương da do nhiệt có thể mờ dần sau khi ngừng tiếp xúc với nguồn nhiệt. Trong trường hợp bệnh nhi tại Anh, các dấu vết đã cải thiện sau vài tháng. Dù vậy, một số trường hợp có thể để lại tình trạng tăng sắc tố kéo dài hoặc vết thâm vĩnh viễn.

Đáng chú ý, nguy cơ biến đổi ác tính tại vùng da tổn thương được đánh giá là rất hiếm, nhưng vẫn là vấn đề cần lưu ý khi da phải tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài.

Để hạn chế nguy cơ, các bác sĩ khuyến cáo người dùng không đặt laptop trực tiếp lên da trần, đặc biệt khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ. Nên đặt máy trên bàn hoặc bề mặt cứng, thông thoáng để thiết bị tản nhiệt tốt hơn.

Người dùng cũng cần chú ý những dấu hiệu bất thường như vùng da đổi màu, xuất hiện các vệt đỏ hoặc nâu dạng lưới, cảm giác nóng rát hay đau kéo dài tại vị trí thường xuyên tiếp xúc với thiết bị.

Với trẻ em, phụ huynh nên hướng dẫn sử dụng laptop trên bàn học thay vì đặt máy lên bụng hoặc đùi. Nếu xuất hiện tổn thương da kéo dài hoặc có dấu hiệu trợt loét, cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

The Economic Times