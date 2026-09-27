Công an sẽ điều tra, xác minh các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau

Người cung cấp thông tin có thể không biết tài khoản của mình được sử dụng vào mục đích gì, nhưng việc cố ý cung cấp, mua bán thông tin trái phép vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây cảnh báo hiện trạng nhiều người sẵn sàng cho người khác mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin đăng nhập mà không lường trước hậu quả.

Cụ thể, ngày 07/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk; khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.X và N.T.M để điều tra về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, N.T.X biết và tham gia việc thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. N.T.X mua sim điện thoại để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập và các thông tin liên quan cho một người không rõ nhân thân, lai lịch để bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản có thể đem lại lợi nhuận, N.T.X tiếp tục giới thiệu hình thức này cho người thân và N.T.M. N.T.M nhờ người thân mở tài khoản ngân hàng để cho mượn, đồng thời mua thông tin tài khoản ngân hàng của 06 người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng rồi bán lại cho N.T.X để hưởng lợi.

Từ tháng 02/2024 đến tháng 6/2024, N.T.M đã thu thập, mua bán trái phép thông tin của 25 tài khoản ngân hàng thuộc 08 người; N.T.X thu thập, mua bán trái phép thông tin của 50 tài khoản ngân hàng thuộc 13 người.

Từ vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu từ những lời mời chào tưởng như đơn giản trên mạng xã hội: thuê, mượn hoặc mua tài khoản ngân hàng; thuê người đứng tên mở tài khoản; đổi lại người tham gia được trả một khoản tiền. Khi đã có thông tin tài khoản, các đối tượng tiếp tục thu gom, trao đổi hoặc chuyển bán cho người khác. Người cung cấp thông tin có thể không biết tài khoản của mình được sử dụng vào mục đích gì, nhưng việc cố ý cung cấp, mua bán thông tin trái phép vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Đáng lưu ý, tài khoản ngân hàng được mua bán, cho thuê, cho mượn có thể bị các đối tượng lợi dụng làm công cụ phục vụ nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc hoặc che giấu dòng tiền. Khi tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ về vai trò và hành vi liên quan. Thực tế, cơ quan Công an thời gian qua đã liên tiếp cảnh báo về việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng.

Hình ảnh minh họa tuyên truyền cảnh bảo thủ đoạn mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác từ 20 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, người phạm tội có thể bị phạt tiền hoặc phạt cải tạo không giam giữ; trường hợp thuộc các khung tăng nặng, mức phạt có thể đến 07 năm tù.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với trường hợp liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản và từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với trường hợp từ 10 tài khoản trở lên, cùng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Từ vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đứng tên mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc các thông tin bảo mật liên quan cho bất kỳ người nào. Không vì lợi ích trước mắt mà trở thành người cung cấp “công cụ” cho tội phạm hoặc tự đặt mình vào nguy cơ liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi nhận được lời mời chào mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn và chủ động thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý theo quy định. Bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng chính là bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và tránh vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.