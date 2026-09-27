Tất cả người dân đang sử dụng Facebook, Zalo, TikTok chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội Facebook, Zalo và TikTok.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài đang ngày càng tăng, kéo theo nhiều thông tin tuyển dụng được đăng tải trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý muốn tìm việc nhanh, thu nhập cao, các đối tượng có thể giả mạo doanh nghiệp, đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc dụ dỗ người lao động xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động.

Các đối tượng thường sử dụng Facebook, Zalo, TikTok hoặc website giả mạo để đăng thông tin tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia khác với mức lương cao, không yêu cầu trình độ, ngoại ngữ hoặc kinh nghiệm. Để tạo lòng tin, chúng sử dụng hình ảnh người lao động xuất cảnh, hợp đồng, giấy phép hoặc phản hồi giả; thậm chí mạo danh nhân viên của doanh nghiệp có thật, sử dụng tên, logo, địa chỉ và thông tin liên hệ tương tự đơn vị được cấp phép.

(Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Khi người lao động tin tưởng, các đối tượng yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung và chuyển tiền với nhiều lý do như đặt cọc, phí hồ sơ, visa, khám sức khỏe, đào tạo hoặc giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục yêu cầu nộp thêm hoặc cắt liên lạc, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Đáng lưu ý, một số trường hợp còn bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép với lời hứa về việc làm, chỗ ở và thu nhập cao. Khi ra nước ngoài, nạn nhân có thể bị giữ giấy tờ, hạn chế đi lại, cưỡng bức lao động hoặc ép tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Để phòng tránh, người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, chỉ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua đơn vị được cấp phép và xác minh qua cơ quan quản lý nhà nước hoặc kênh chính thức của doanh nghiệp. Không tin các quảng cáo như “việc nhẹ, lương cao”, “bao đậu visa”, “không cần hồ sơ”, “xuất cảnh ngay”; đồng thời yêu cầu hợp đồng, chứng từ thu tiền hợp lệ trước khi giao dịch.

Người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc, không cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài khoản cho người chưa được xác minh, không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ tin nhắn, tài khoản, đường dẫn, chứng từ giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ