Hàng triệu người dùng Viettel cần làm ngay điều này trước ngày 1/10 để đảm bảo quyền lợi

Bắt đầu từ ngày 1/10/2026, ứng dụng quen thuộc My Viettel sẽ ngừng hoạt động Toàn bộ khách hàng của nhà mạng này cần nắm rõ cách chuyển đổi sang nền tảng siêu ứng dụng mới là Viettel Tammi để tiếp tục quản lý dịch vụ viễn thông an toàn và liền mạch.

Viettel vừa phát đi thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng về việc dừng hoạt động ứng dụng My Viettel kể từ ngày 01/10/2026. Thay thế cho ứng dụng cũ, toàn bộ hệ thống quản lý dịch vụ viễn thông và tiện ích số sẽ được chuyển giao sang một nền tảng hoàn toàn mới mang tên Viettel Tammi. Động thái "thay máu" này được nhà mạng khẳng định nhằm mục đích hợp nhất các dịch vụ, nâng cấp chất lượng vận hành và đảm bảo quá trình quản lý tài khoản của người dùng luôn thông suốt.

Ứng dụng My Viettel sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/10

Không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật, Viettel Tammi được phát triển theo mô hình siêu ứng dụng (All-in-One). Điểm đột phá lớn nhất là người dùng chỉ cần một tài khoản duy nhất để quản lý đồng thời tất cả các số di động chính chủ, đường truyền Internet cố định và dịch vụ truyền hình. Nền tảng mới vẫn giữ trọn vẹn các thao tác thiết yếu như tra cứu cước phí, kiểm tra lưu lượng Data 4G/5G, đăng ký gói cước hay tự đổi eSIM. Đồng thời, ứng dụng được mở rộng hệ sinh thái số với khả năng thanh toán hóa đơn, lưu trữ dữ liệu đám mây Tammi Cloud, liên lạc và tích điểm ưu đãi.

Được định vị là trung tâm tiện ích đời sống, hệ thống mới tích hợp tới gần 50 dịch vụ thuộc 10 lĩnh vực từ di chuyển, mua sắm, y tế, giáo dục đến giải trí. Đặc biệt, sự xuất hiện của trung tâm điều phối thông minh dựa trên AI Agent giúp Viettel Tammi có khả năng kết nối dữ liệu đa nguồn, đồng bộ hành vi và cá nhân hóa trải nghiệm một cách tinh tế cho từng thành viên trong gia đình bạn.

Hàng triệu người dùng Viettel nên tải về ứng dụng Viettel Tammi để quản lý dịch vụ viễn thông và tiện ích số

Để quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn trải nghiệm, khách hàng được khuyến cáo chủ động tải ứng dụng Viettel Tammi trên App Store (với thiết bị iOS) hoặc Google Play (với thiết bị Android). Các bước đăng nhập được thiết kế vô cùng đơn giản: bạn chỉ cần nhập số điện thoại Viettel đang dùng, xác nhận bằng mã OTP gửi qua tin nhắn. Ngay sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ toàn bộ thông tin thuê bao, số dư tài khoản và các gói dịch vụ bạn đang sử dụng sang "nhà mới".

Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển giao nền tảng này, người dùng cũng cần đặc biệt đề cao cảnh giác để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản. Bạn tuyệt đối chỉ tải ứng dụng từ hai kho ứng dụng chính thức hoặc qua cổng thông tin do Viettel công bố, nói không với các đường link lạ hoặc tệp tin cài đặt trôi nổi. Nguyên tắc "bất di bất dịch" là không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên nhà mạng. Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt và chuyển đổi sẽ được Viettel tiếp nhận và xử lý nhanh chóng qua tổng đài hỗ trợ 198.