Từ tuần sau, VNeID chuẩn bị có thay đổi quan trọng với nhóm người sau

Từ ngày 28/9, một số quy định mới về VNeID chính thức có hiệu lực, từ đó có những thay đổi đáng chú ý mà người dân cần lưu ý.

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, sửa đổi nhiều quy định về định danh và xác thực điện tử. Những thay đổi đáng chú ý liên quan đến người nước ngoài, tài khoản nhận an sinh xã hội và các trường hợp tài khoản VNeID bị khóa.

Mở rộng đối tượng được cấp tài khoản VNeID

Theo Điều 3 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử được điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng người nước ngoài được đăng ký tài khoản.

(Ảnh minh hoạ: QĐND)

Cụ thể, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam thuộc nhóm được cấp tài khoản định danh điện tử. Trước đây, quy định giới hạn ở người đã được cấp thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.

Đối với người nước ngoài dưới 14 tuổi, người đại diện hoặc người giám hộ phải cùng đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để thực hiện thủ tục. Số điện thoại sử dụng đăng ký phải là thuê bao chính chủ của người đại diện hoặc người giám hộ.

Bổ sung tài khoản nhận tiền an sinh xã hội

Một thay đổi khác là việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là thông tin định danh cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu và chi trả an sinh xã hội.

Theo quy định mới, các khoản chi từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ được thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo tài khoản và chưa ủy quyền cho người khác nhận thay, việc chi trả vẫn được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Ngoài ra, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được cung cấp kênh giao tiếp trên VNeID để nhận thông báo từ cơ quan nhà nước, đồng thời gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến tài khoản định danh và tài khoản giao dịch điện tử.

Những trường hợp VNeID bị tự động khóa

Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Tài khoản VNeID cũng được tự động khóa hoặc mở khóa theo trạng thái của căn cước điện tử.

Quy định này bổ sung cơ chế kiểm soát trạng thái tài khoản, bên cạnh yêu cầu cung cấp số thuê bao chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Bên cạnh đó, người sử dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin, giấy tờ tích hợp đầy đủ và chính xác, bảo mật tài khoản, kịp thời phản ánh thông tin sai sót. Quy định cũng yêu cầu không tạo hoặc nộp nhiều hồ sơ cùng loại khi hồ sơ trước chưa được giải quyết xong.

Trước thời điểm nghị định có hiệu lực, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID, tình trạng chính chủ của SIM và thông tin căn cước đã tích hợp để hạn chế gián đoạn khi sử dụng tài khoản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an Thành phố Cần Thơ