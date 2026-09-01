Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng 10 mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũ này cần lưu ý những thay đổi mới từ Samsung.

Samsung đang tiến gần đến thời điểm kết thúc hỗ trợ phần mềm đối với nhiều mẫu smartphone Galaxy từng được bán rộng rãi. Danh sách được cho là có cả điện thoại màn hình gập và dòng Galaxy S cao cấp, bên cạnh một số sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung.

Theo GizmoChina, Galaxy Z Fold3 và Z Flip3, ra mắt vào tháng 8/2021, đã hoàn tất chu kỳ cập nhật hệ điều hành Android từ tháng 8/2025. Hai thiết bị này tiếp tục nhận các bản vá bảo mật đến tháng 8/2026, trước khi chính thức khép lại giai đoạn hỗ trợ theo lộ trình được đề cập.

Samsung được cho là chuẩn bị ngừng hỗ trợ phần mềm đối với nhiều mẫu điện thoại Galaxy, trong đó có các dòng cao cấp và tầm trung. (Nguồn: GizmoChina)

Trong khi đó, dòng Galaxy S22 gồm Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra đã kết thúc chu kỳ cập nhật các phiên bản Android mới từ tháng 2/2026. Samsung dự kiến vẫn duy trì các bản vá bảo mật cho ba mẫu máy này đến tháng 2/2027.

Bên cạnh những thiết bị trên, nhóm điện thoại được đề cập có thể kết thúc hỗ trợ trong năm 2027 còn có Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A14, Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4.

Việc ngừng cập nhật hệ điều hành không đồng nghĩa điện thoại lập tức ngừng hoạt động. Người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các chức năng thông thường, tuy nhiên, thiết bị sẽ không còn được bổ sung những tính năng mới từ các phiên bản Android tiếp theo.

Vấn đề đáng chú ý hơn nằm ở bảo mật. Khi kết thúc thời hạn nhận bản vá, điện thoại sẽ không còn được nhà sản xuất cung cấp các bản sửa lỗi cho những lỗ hổng bảo mật mới phát hiện. Điều này có thể ảnh hưởng đến người dùng thường xuyên thực hiện giao dịch ngân hàng, lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc đăng nhập các tài khoản quan trọng trên thiết bị.

Dù vậy, người dùng không nhất thiết phải đổi điện thoại ngay khi sản phẩm hết hỗ trợ. Những thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng có thể tiếp tục được khai thác, nhưng cần cân nhắc mức độ rủi ro khi sử dụng lâu dài.

Thời gian hỗ trợ phần mềm cũng đang trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý khi lựa chọn smartphone. Samsung hiện cam kết cung cấp cập nhật lên đến 7 năm cho một số dòng điện thoại cao cấp mới, trong khi một số thiết bị tầm trung có thời gian hỗ trợ lên đến 6 năm.

Sự thay đổi này cho thấy vòng đời phần mềm ngày càng có vai trò quan trọng đối với giá trị sử dụng của điện thoại. Bên cạnh cấu hình, camera hay thời lượng pin, thời gian được cập nhật hệ điều hành và bảo mật cũng là thông tin người dùng cần kiểm tra trước khi quyết định mua thiết bị.

Theo GizmoChina