Chuyện bi hài nước Nga: Đã phải mua iPhone 18 Pro Max đắt đến 50 triệu mà về dùng chẳng khác gì "cục gạch Nokia"

Mua iPhone 18 Pro Max thì đắt gấp rưỡi, đã thế người Nga còn bị khóa đến 20 tính năng, khiến máy chẳng khác gì "cục gạch".

Không những bị cô lập rất nhiều tính năng, người mua tại Nga còn phải gánh mức giá chênh lệch ngất ngưởng so với thị trường Mỹ. Cụ thể, phiên bản iPhone 18 Pro Max 256 GB tiêu chuẩn đang được hét giá tới 190.000 ruble (khoảng 50 triệu), trong khi giá bán tại Mỹ chưa tới 110.000 ruble (33 triệu)



Móc túi nhiều hơn, trải nghiệm ít đi

Cộng đồng yêu công nghệ Apple tại Nga khó có thể trải nghiệm trọn vẹn hai mẫu flagship iPhone 18 Pro và Pro Max vừa ra mắt đầu tháng 9/2026. Lý do là bởi gần 20 dịch vụ và tính năng tích hợp sẵn trên máy sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn trên lãnh thổ quốc gia này.

Theo khảo sát của tờ Izvestia , có ít nhất 18 tính năng trên dòng iPhone 18 Pro series sẽ trở thành "phế phẩm" tại Nga. Đáng nói, phần lớn trong số đó là các công cụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) – ví dụ như tính năng dịch thoại trực tiếp qua tai nghe AirPods, vốn rất thiết thực cho những người thường xuyên giao tiếp với đối tác nước ngoài hoặc đi du lịch.

Trớ trêu thay, để sở hữu iPhone 18 Pro và Pro Max, người tiêu dùng Nga lại phải móc túi nhiều hơn gấp rưỡi. Tính đến thời điểm bài viết ghi nhận, phiên bản iPhone 18 Pro Max 256 GB thấp nhất đang nhận đặt hàng ở mức 190.000 ruble (khoảng 50,5 triệu VNĐ).

Cùng phiên bản cấu hình này, giá niêm yết tại thị trường Mỹ chỉ là 1.299 USD (tương đương 110.000 ruble.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro 256 GB có giá đặt trước tại Nga là 175.000 ruble, chênh lệch rất lớn so với mức 1.199 USD (khoảng 101.300 ruble) tại thị trường Mỹ.



"Xem nhưng không thể chạm"

Hầu hết các rào cản tính năng mà người dùng Nga gặp phải trên dòng iPhone 18 Pro đều xuất phát từ bộ công cụ AI – Apple Intelligence. Theo đó, trợ lý ảo Siri AI thế hệ mới hoàn toàn chưa hỗ trợ tiếng Nga. Hệ lụy kéo theo là khả năng tích hợp ChatGPT qua Siri cũng như bộ công cụ xử lý văn bản Writing Tools cũng "bất thành".

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt tính năng AI tạo hình ấn tượng từng được Apple phô diễn trên sân khấu ra mắt cũng hoàn toàn vắng bóng tại thị trường này. Người dùng Nga sẽ không thể tạo biểu tượng cảm xúc cá nhân với Genmoji , không thể dùng thử trình tạo ảnh Image Playground , hay công cụ nhận diện vật thể qua máy ảnh Visual Intelligence . Ngay cả tính năng xóa vật thể thừa trên ảnh Clean Up hay công cụ tìm kiếm ảnh nâng cao trong bộ nhớ máy cũng bị gạch tên.

﻿Lao đao vì rào cản ngôn ngữ

Các tiện ích chuyển đổi ngôn ngữ – vốn được kỳ vọng nhất – cũng hoàn toàn vô dụng tại Nga. Tâm điểm là tính năng Live Translation (Dịch trực tiếp), vốn được Apple coi là "vũ khí chiến lược" trên bản cập nhật iOS 27 ra mắt vào tháng 6/2026.

Về bản chất, Apple Live Translation cho phép dịch thuật song song cả giọng nói lẫn văn bản theo thời gian thực nhờ sức mạnh của Apple Intelligence. Tuy nhiên, do rào cản địa lý và chính sách vùng, tính năng này sẽ không thể dịch thoại, dịch văn bản hay thậm chí là tin nhắn âm thanh tại Nga.

Cắt thanh toán: Lỗi không hoàn toàn thuộc về Apple

Nhật báo Izvestia cũng chỉ ra việc người dùng tại Nga không thể thanh toán cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên, thông tin này cần được nhìn nhận rõ qua hai khía cạnh:

Một là: Tình trạng "đóng băng" thanh toán này áp dụng chung cho toàn bộ các thế hệ iPhone, không riêng gì dòng máy mới.

Hai là: Apple không phải là bên duy nhất chịu trách nhiệm. Dù "Táo khuyết" đã chủ động vô hiệu hóa Apple Pay tại Nga, người dùng nước này vẫn có thể "lách luật" trả phí ứng dụng qua tài khoản di động cho tới tận năm 2026. Phương thức thanh toán này chỉ chính thức bị ngắt sau khi chính quyền địa phương siết chặt quy định.

5G: Có máy nhưng không có mạng

Thêm một điểm nghẽn khác trên iPhone 18 Pro và Pro Max là kết nối mạng di động thế hệ thứ 5 (5G). Dù phần cứng iPhone đã hỗ trợ 5G từ lâu, nhưng cơ sở hạ tầng mạng 5G tại Nga tính đến nay vẫn rất sơ khai. Các nhà mạng nội địa chỉ mới bắt đầu thử nghiệm và chưa thể tiếp cận "băng tần vàng" 3,4–3,8 GHz như tiêu chuẩn phổ biến của thế giới.

Dù từ ngày 11/9/2026, những vùng phủ sóng 5G đầu tiên đã đi vào hoạt động tại 15 đô thị lớn, phục vụ khoảng 10 triệu dân (theo số liệu từ Bộ Kỹ thuật số Nga), nhưng không một chiếc iPhone nào có thể bắt được sóng. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Maksut Shadaev cho biết, phía Nga và các nhà mạng vẫn đang tích cực đàm phán với Apple để xin cấp phép mở băng tần 5G cho iPhone tại thị trường này.

Sau cùng, người dùng iPhone tại Nga còn phải chấp nhận thực tế là máy bị vắng bóng hàng loạt ứng dụng nội địa. Apple vẫn đều đặn "trảm" các ứng dụng Nga khỏi App Store, từ toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn công nghệ VK (bao gồm ứng dụng nhắn tin Max) cho tới phần mềm của các ngân hàng thương mại lớn nhất nước này.