Từ ngày mai, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Từ ngày 28/9, người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản định danh.

Một thay đổi liên quan đến tài khoản định danh điện tử sẽ được áp dụng từ ngày 28/9, khiến những người đang sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý đến số điện thoại gắn với tài khoản.

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, bắt đầu từ ngày 28/9/2026, hệ thống sẽ áp dụng cơ chế tự động khóa tài khoản VNeID đối với một số trường hợp cụ thể. Đáng chú ý nhất là việc tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã bị thay đổi thông tin và không còn đứng tên chính chủ của người sử dụng.

Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ

Quy định này đồng nghĩa với việc những ai đã từng đổi số điện thoại, chuyển nhượng quyền sử dụng SIM cho người khác, hoặc đang dùng tạm SIM đứng tên người thân cần phải nhanh chóng rà soát lại thông tin. Việc sử dụng số thuê bao chính chủ vốn là yêu cầu bắt buộc khi đăng ký định danh điện tử mức độ 2, nhằm đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối giữa dữ liệu viễn thông và dữ liệu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh đồng bộ với trạng thái của căn cước điện tử.

Như vậy, từ ngày 28/9, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp: căn cước điện tử bị khóa; hoặc số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Để hỗ trợ người dân, cơ quan chức năng đã tích hợp sẵn tính năng đối chiếu thông tin thuê bao với dữ liệu cá nhân bao gồm số định danh, họ tên, ngày sinh và sinh trắc học ngay trên VNeID. Việc tự kiểm tra này diễn ra rất nhanh chóng và thao tác hoàn toàn trên điện thoại di động của bạn.

Sau khi đăng nhập VNeID, tại màn hình trang chủ, người dùng chọn "Truy cập chức năng" nếu xuất hiện thông báo liên quan đến việc xác nhận thông tin. Tiếp đó, thực hiện xác thực bằng mật khẩu, vân tay hoặc khuôn mặt tùy theo thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Nếu số thuê bao đang sử dụng đúng với thông tin hiển thị, chọn "Đang sử dụng số thuê bao", sau đó nhấn "Xác nhận".

Trường hợp số thuê bao hiển thị không phải số đang sử dụng, chọn "Không sử dụng số thuê bao" và xác nhận.

Ngoài ra, theo hướng dẫn được cơ quan chức năng địa phương triển khai từ tháng 4/2026, người dân có thể kiểm tra danh sách số điện thoại đã tích hợp thông qua mục Ví giấy tờ > Số điện thoại trên ứng dụng VNeID.

Việc cập nhật và rà soát thông tin là bước cực kỳ cần thiết, đặc biệt là với những người thường xuyên thay đổi số liên lạc mà quên chưa cập nhật trên hệ thống quốc gia. Khi dữ liệu viễn thông không còn ăn khớp với dữ liệu định danh cá nhân, thuật toán quét tự động của hệ thống từ ngày 28/9/2026 sẽ lập tức ghi nhận lỗi và hạn chế quyền truy cập của bạn. Do đó, hãy dành ra vài phút ngay hôm nay để mở ứng dụng VNeID, đối chiếu lại thông tin thuê bao, đảm bảo mọi dữ liệu đều chính xác và mang tên chính chủ của mình.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa

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