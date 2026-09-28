516 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong thời gian từ ngày 7/9 đến 13/9/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vận hành đã ghi nhận 516 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, các trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Dưới đây là danh sách 516 phương tiện vi phạm được Phòng CSGT công khai để chủ phương tiện và người điều khiển tra cứu, thực hiện việc xử lý theo quy định:

Phòng CSGT đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm chủ động kiểm tra danh sách và chấp hành yêu cầu xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ đúng quy định về tốc độ, chú ý biển báo và điều khiển phương tiện an toàn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Người dân có thể chủ động kiểm tra phương tiện có vi phạm giao thông bị ghi nhận qua hệ thống giám sát hay không bằng các kênh chính thức gồm ứng dụng VNeTraffic, ứng dụng VNeID, Trang thông tin điện tử của Cục CSGT, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Ngoài ra, người dân còn có thể nắm thông tin qua các trang/cổng thông tin điện tử của Công an địa phương hoặc Phòng CSGT khi địa phương công bố danh sách.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tra cứu trên các ứng dụng, trang thông tin chính thức và không truy cập những đường link được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.

(Theo Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)