Người dân chú ý mức phạt lên đến 40 triệu đồng với cá nhân vi phạm quy định sau

Người dân làm chủ cơ sở lưu trú cần đặc biệt lưu ý quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Thông tư 87/2026/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 24/7/2026, quy định cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua môi trường điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú.

Đối với hình thức khai báo điện tử, người có trách nhiệm phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú. Các thông tin cần khai gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thời hạn chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú và thời gian dự kiến lưu trú.

Nếu thực hiện bằng Phiếu khai báo tạm trú, phiếu phải được ghi đầy đủ, chính xác và chuyển cho Công an cấp xã trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú; riêng địa bàn vùng sâu, vùng xa là 24 giờ.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 và Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, mức phạt được xác định theo số người nước ngoài chưa được khai báo. Theo đó, trường hợp từ 1-3 người bị phạt từ 6-10 triệu đồng; từ 4-8 người bị phạt từ 20-30 triệu đồng; và từ 9 người trở lên bị phạt từ 30-40 triệu đồng. Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tiền gấp 2 lần mức áp dụng đối với cá nhân.

(Ảnh: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Hà Nội - Hanoi Immigration Office)

Để thực hiện đúng trách nhiệm, các cơ sở lưu trú nên thực hiện đồng thời một số bước:

Thứ nhất, kiểm tra giấy tờ ngay khi khách nhận phòng. Nếu khách không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc có dấu hiệu nghi vấn, thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Thứ hai, khai báo ngay khi khách đến, nhập đúng thông tin giấy tờ, địa chỉ và thời gian tạm trú; kiểm tra lại thông tin sau khi gửi.

Thứ ba, phân công người chịu trách nhiệm và kiểm tra việc khai báo hằng ngày, nhất là tại cơ sở có nhiều phòng, nhiều căn hộ hoặc nhân viên thay ca.