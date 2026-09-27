Công an thông báo đến tất cả những ai đã nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Công an cảnh báo người dân đã nhận được tin nhắn Zalo, Facebook,... với nội dung sau cần nâng cao cảnh giác.

Những thông báo trúng thưởng iPhone 18 Pro Max có thể được lợi dụng để dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Người dùng cần cảnh giác với những lời mời nhận quà không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng có thể gửi thông báo qua SMS, Zalo, Facebook hoặc email, sử dụng tên thương hiệu, logo và giao diện website được làm giả để tăng độ tin cậy. Khi người nhận tin rằng mình trúng thưởng, chúng hướng dẫn truy cập đường link để xác nhận thông tin hoặc đăng ký nhận quà.

Các đối tượng lợi dụng thông báo trúng thưởng iPhone 18 Pro Max để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tuyên Quang, thủ đoạn này có thể dẫn đến việc đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp họ tên, ngày sinh, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ, mật khẩu hoặc mã OTP trên các trang web giả mạo.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là yêu cầu chuyển tiền trước để nhận thưởng. Các đối tượng có thể viện dẫn những khoản phí như vận chuyển, làm hồ sơ, thuế hoặc xác minh. Sau lần chuyển tiền đầu tiên, chúng tiếp tục đưa ra các lý do khác để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm. Trong một số trường hợp, kẻ gian còn gọi điện, tự xưng là nhân viên doanh nghiệp hoặc ngân hàng, tạo áp lực để người nhận làm theo ngay.

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Thái Sơn khuyến cáo người dân không vội tin các thông báo trúng thưởng từ nguồn chưa xác minh, không truy cập đường link lạ và không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu ngân hàng cho người khác; đồng thời không chuyển tiền để nhận quà khi chưa xác thực chương trình.

Khi nhận được thông báo trúng thưởng, người dân cần kiểm tra đơn vị tổ chức và xác minh thông tin qua kênh liên hệ chính thức, thay vì dựa vào logo, hình ảnh hay tên thương hiệu trong tin nhắn. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lưu lại nội dung tin nhắn, số điện thoại, đường link và thông tin giao dịch để phục vụ xác minh.

Trường hợp đã chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài khoản, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang