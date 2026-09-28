Sở hữu tài sản khủng, Quang Hải - Chu Thanh Huyền chọn trường cho con rất xịn sò: Học phí không phải dạng vừa!

Theo những chia sẻ của Chu Thanh Huyền, việc cho Lido đi học từ sớm giúp cậu bé trở nên tự lập, dạn dĩ hơn.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả hai được biết đến với cuộc sống kinh tế khá giả và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Vì thế, cách cặp đôi đầu tư cho con trai, từ việc chăm sóc, dạy dỗ đến lựa chọn môi trường học tập, cũng nhận được nhiều chú ý.

Bé Lido, tên gọi ở nhà của con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền, sinh năm 2024. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân của mẹ và thu hút sự quan tâm bởi vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát. Không chỉ chia sẻ hình ảnh con vui chơi, ăn uống hay đi học, Chu Thanh Huyền còn nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc uốn nắn con trong cuộc sống hằng ngày.

Chu Thanh Huyền (Ảnh FBNV)

Có lần, khi Lido không muốn ăn, Chu Thanh Huyền trực tiếp nhắc nhở con ngay trước mặt chồng và bố mẹ chồng. Khi ông bà có ý bênh cháu, cô đề nghị mọi người không can thiệp để mình tiếp tục dạy con. Những video về cách mẹ Huyền thiết lập nguyên tắc với con từng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, qua đó phần nào cho thấy cô khá chú trọng việc hình thành tính tự lập và nề nếp cho con từ sớm.

Cho con học trường có học phí gần 20 triệu đồng/tháng

Không chỉ quan tâm đến cách nuôi dạy, Chu Thanh Huyền còn lựa chọn một môi trường giáo dục được định hướng khá bài bản cho Lido. Hot mom từng khiến cộng đồng mạng chú ý khi công khai biên lai đóng học phí cho con trai. Theo thông tin được chia sẻ, nhà trường áp dụng hình thức đóng phí theo từng quý, tương đương 3 tháng/lần, với tổng số tiền 56.805.696 đồng. Tính trung bình, riêng học phí tương đương khoảng 19 triệu đồng/tháng.

Theo bảng niêm yết học phí của hệ thống trường mầm non tại Hà Nội mà gia đình lựa chọn, trường có nhiều chương trình với mức học phí khác nhau. Hệ Standard có mức 7,1 triệu đồng/tháng; Song ngữ Explore 1 là 9,5 triệu đồng; Explore 2 là 10,2 triệu đồng; Song ngữ Discover là 12,6 triệu đồng. Trong khi đó, chương trình Quốc tế Adventure 1 có mức 19,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài học phí, phụ huynh còn đóng tiền ăn hằng ngày. Với các hệ Standard và Song ngữ, khoản này dao động khoảng 75.000-90.000 đồng/ngày, còn hệ Quốc tế Adventure 1 là khoảng 90.000 đồng/ngày. Như vậy, nếu tính cả tiền ăn, tổng chi phí dành cho việc học của một em bé ở chương trình này có thể cao hơn mức học phí niêm yết hằng tháng.

Được biết, trường được giới thiệu theo định hướng xây dựng môi trường giáo dục mầm non thân thiện, chú trọng trải nghiệm và tạo không gian để trẻ học tập trong sự vui vẻ. Chương trình kết hợp phương pháp Montessori với những ưu điểm của giáo dục mầm non Nhật Bản và chương trình giáo dục Việt Nam. Nhà trường cũng có các chương trình liên kết đào tạo với một số tổ chức giáo dục, thể thao dành cho trẻ.

Với gia đình Quang Hải - Chu Thanh Huyền, việc lựa chọn chương trình Quốc tế cho Lido cho thấy sự đầu tư đáng kể vào môi trường học tập của con. Tuy nhiên, điều được mẹ Huyền nhiều lần nhắc đến không chỉ là chuyện con được học trong môi trường có mức học phí cao, mà còn là những kỹ năng và thói quen mà bé hình thành trong quá trình đi học.

Theo những chia sẻ của Chu Thanh Huyền, việc cho Lido đi học từ sớm giúp cậu bé trở nên tự lập, dạn dĩ hơn. Trên mạng xã hội, cô cũng thường đăng những đoạn video con trò chuyện bằng tiếng Anh với mẹ hoặc giáo viên ở lớp. Những khoảnh khắc này nhận được nhiều sự quan tâm bởi Lido còn khá nhỏ nhưng đã có thể phản ứng và trả lời trong những tình huống giao tiếp quen thuộc.

Ở tuổi mầm non, mỗi gia đình có một cách lựa chọn môi trường giáo dục khác nhau, tùy điều kiện kinh tế, quan điểm nuôi dạy và nhu cầu của trẻ. Với những gia đình có điều kiện, việc dành ngân sách lớn cho giáo dục có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn về chương trình học, ngoại khóa và môi trường trải nghiệm. Nhưng bên cạnh mức học phí, điều quan trọng vẫn là sự phù hợp giữa chương trình, cách giáo dục và khả năng thích nghi của từng đứa trẻ.