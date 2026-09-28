Cựu thí sinh Olympia 17 tuổi giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế, từng mang HCV SEA Games đến trường quay

Từng xuất hiện trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia với tấm Huy chương Vàng SEA Games, Bành Gia Huy tiếp tục được chú ý khi giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế ở tuổi 17.

Theo thông tin trên trang fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia , tối 26/9, Bành Gia Huy, kỳ thủ sinh năm 2009 của đội tuyển cờ vua Việt Nam, vừa chính thức giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm) sau 10 ván đấu tại Olympiad cờ vua 2026 tổ chức ở Samarkand, Uzbekistan. Thành tích này càng gây chú ý khi Gia Huy mới 17 tuổi và từng là một trong những thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 26.

Được biết, Gia Huy kết thúc 10 ván với 7,5 điểm, gồm 6 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại, qua đó hoàn thành điều kiện để có chuẩn GM tại giải đấu danh giá của làng cờ thế giới. Cùng thời điểm, kỳ thủ trẻ Nguyễn Quốc Hy cũng giành chuẩn GM, tạo nên dấu mốc đáng chú ý cho cờ vua Việt Nam.

Để có được thành tích này, Gia Huy phải đối đầu với nhiều kỳ thủ có Elo cao hơn. Ở những vòng đấu cuối, kỳ thủ 17 tuổi duy trì phong độ ấn tượng, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Na Uy. Chính sau vòng đấu này, Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng chính thức hoàn thành chuẩn GM.

Bành Gia Huy (thứ hai từ trái sang) nhận suất tham dự World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ (Ảnh: VIETNAMCHESS)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Gia Huy chạm tới chuẩn Đại kiện tướng quốc tế. Trước đó, kỳ thủ sinh năm 2009 từng giành một chuẩn GM tại một giải đấu ở Quảng Ninh vào năm 2025. Với chuẩn GM vừa đạt được tại Olympiad 2026, Gia Huy đã có thêm một bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế chính thức. Theo quy định của FIDE, kỳ thủ cần đạt đủ ba chuẩn GM cùng các điều kiện liên quan để được trao danh hiệu.

Trước khi được nhắc đến với thành tích tại Olympiad, Bành Gia Huy từng gây sốt tại Đường Lên Đỉnh Olympia Nam khi nam sinh đến từ Trường Phổ thông liên cấp Greenfield, Hưng Yên, xuất hiện trong cuộc thi Tuần 1, Tháng 3, Quý 2 của Olympia 26. Trong cuộc thi này, Gia Huy gây ấn tượng ngay từ phần Khởi động khi giành tới 85 điểm. Nam sinh tiếp tục có thêm 10 điểm ở Vượt chướng ngại vật và 60 điểm ở Tăng tốc. Ở phần Về đích, Gia Huy mất 40 điểm và kết thúc cuộc thi với tổng 115 điểm, xếp thứ ba chung cuộc.

Bành Gia Huy từng gây sốt tại Đường Lên Đỉnh Olympia Nam khi xuất hiện trong cuộc thi Tuần 1, Tháng 3, Quý 2 của Olympia 26

Điều khiến màn xuất hiện của Gia Huy được chú ý hơn cả là việc nam sinh bước vào trường quay với một tấm Huy chương Vàng SEA Games. Trước đó, tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan cuối năm 2025, Gia Huy cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh đã giành Huy chương Vàng ở nội dung cờ vua nhanh đồng đội nam.

Hình ảnh một học sinh vừa tham gia sân chơi kiến thức trên truyền hình, vừa là thành viên đội tuyển quốc gia và sở hữu HCV SEA Games khiến màn xuất hiện của Gia Huy trở nên rất đặc biệt. Nam sinh khi đó đã chia sẻ niềm vui khi được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam dự SEA Games và có cơ hội thi đấu tại một giải đấu lớn của khu vực.

Gia Huy kết thúc cuộc thi với tổng 115 điểm, xếp thứ ba chung cuộc (Ảnh: VTV)

Trên bàn cờ, Gia Huy cũng đã có một hành trình đáng chú ý dù tuổi đời còn rất trẻ. Kỳ thủ sinh năm 2009 từng vô địch cờ tiêu chuẩn toàn quốc năm 2024 và được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của cờ vua Việt Nam. Trước Olympiad 2026, Gia Huy cũng từng góp mặt tại Olympiad 2024 ở Budapest, Hungary.

Tấm HCV SEA Games, một lần xuất hiện trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia và giờ là chuẩn GM tại Olympiad 2026 đang tạo nên một hồ sơ khá đặc biệt của Bành Gia Huy. Ở tuổi 17, nam sinh không chỉ thử sức ở một sân chơi kiến thức dành cho học sinh mà còn từng bước tiến sâu hơn vào đấu trường cờ vua quốc tế.

Đặc biệt, chuẩn GM tại Olympiad lần này cũng cho thấy sự tiến bộ của Gia Huy khi phải thi đấu liên tục trước những đối thủ giàu kinh nghiệm. Cùng với Nguyễn Quốc Hy và những kỳ thủ trẻ khác như Đầu Khương Duy, Gia Phúc, Gia Huy đang là một trong những gương mặt nổi bật thuộc thế hệ kế cận của cờ vua Việt Nam.

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