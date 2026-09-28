Sau vụ thịt trông "giống tóp mỡ", trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng ăn bán trú

Sau vụ suất ăn bị phụ huynh phản ánh có thịt giống “tóp mỡ”, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2 tạm dừng ăn bán trú từ ngày 28/9.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, Hà Nội) thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú từ hôm nay 28/9, sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp suất ăn với đơn vị đang thực hiện dịch vụ. Điểm trường Tiểu học Quảng Bị 2 cũng tạm dừng ăn bán trú cho đến khi lựa chọn đơn vị đủ điều kiện.

Tạm dừng để lựa chọn đơn vị cung cấp mới

Trong thông báo gửi phụ huynh, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho biết sẽ thông báo kịp thời tới phụ huynh ngay khi đủ điều kiện tổ chức ăn bán trú trở lại.

Theo Trường Tiểu học Quảng Bị 2, UBND xã Quảng Bị đang khẩn trương thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của thành phố.

Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh suất ăn “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội.

Sau khi UBND xã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 đề nghị cha mẹ học sinh chủ động bố trí đưa đón con đúng giờ theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón.

Việc tạm dừng ăn bán trú diễn ra sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2 dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Bị, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị cung cấp đã cập nhật một số thông tin cơ bản nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều bất cập trước đó

Trước khi có quyết định dừng hợp đồng, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 của UBND TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị.

Cuộc kiểm tra được thực hiện sau khi phụ huynh phản ánh suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có món thịt được ví như “tóp mỡ”. Đoàn kiểm tra do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, làm trưởng đoàn.

Suất ăn chưa đủ định lượng so với mức 40.000 đồng và có món thịt giống tóm mỡ tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Kết quả kiểm tra cho thấy còn nhiều bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đơn vị cung cấp xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng thực tế lại tập trung chia tại điểm trường chính.

Hồ sơ bán trú còn thiếu một số giấy tờ; việc giám sát của phụ huynh chưa được lưu hồ sơ bản cứng; dữ liệu trên phần mềm HanoiCheck chưa khớp và việc báo cáo khi có phản ánh dư luận còn chậm.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận khu vực chế biến chật hẹp, nền bếp có thời điểm ẩm ướt, đọng mỡ; quy trình bếp một chiều chưa được thực hiện đầy đủ. Một số hồ sơ, sổ sách liên quan đến kho và kiểm thực cũng chưa được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu.

Sau đó, ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn với đơn vị trên và triển khai phương án lựa chọn nhà cung cấp thay thế.