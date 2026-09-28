Nam CEO cứ 2 tuần lại bay sang Mỹ học Thạc sĩ: Thứ Sáu lên lớp, Chủ nhật đã về nước điều hành công ty

Cứ hai tuần một lần, Koji Omura lại lên máy bay từ Tokyo sang San Francisco để học Executive MBA.

Trong khi phần lớn sinh viên phải sắp xếp lịch học sao cho phù hợp với cuộc sống cá nhân, Koji Omura lại làm điều ngược lại. Ông điều chỉnh cả lịch trình làm việc xuyên quốc gia chỉ để vừa hoàn thành việc học, vừa điều hành doanh nghiệp.

Khi ấy, Omura, 57 tuổi, người Nhật Bản, theo học chương trình Executive MBA (chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp) kéo dài 20 tháng tại Leavey School of Business thuộc Santa Clara University, California, Mỹ. Chương trình được tổ chức tập trung vào cuối tuần, phù hợp với những người đang đi làm toàn thời gian.

Cứ hai tuần một lần, tối thứ Sáu, ông lên máy bay tại Tokyo (Nhật Bản) và bay hơn 9 tiếng tới San Francisco (Mỹ). Do chênh lệch múi giờ, ông tới Mỹ vào sáng thứ Sáu, sau đó tham gia lớp học từ 17h đến 21h.

Sáng thứ Bảy, lịch học tiếp tục từ 9h đến 17h. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc buổi học, Omura lại chuẩn bị cho hành trình ngược lại. Sáng Chủ nhật, ông lên máy bay về Tokyo và tới Nhật vào sáng sớm thứ Hai - vừa kịp bắt đầu một tuần làm việc mới.

Điều khiến lịch trình này càng đáng chú ý là Omura không phải một sinh viên toàn thời gian. Ông đang giữ vị trí lãnh đạo tại hai công ty niêm yết của Nhật, đồng thời quản lý AVISPA Fukuoka, một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Ông cũng cho biết mình điều hành hơn 30 công ty và tổ chức phi lợi nhuận.

Thời gian trên máy bay vì thế cũng không được bỏ phí. Omura cho biết ông thường học và ngủ ngay trên máy bay, tận dụng từng khoảng thời gian có thể.

Koji Omura

Vì sao không học MBA gần nhà?

Omura từng cân nhắc chương trình MBA trực tuyến nhưng cuối cùng chọn Executive MBA trực tiếp vì muốn có cơ hội tương tác với giảng viên và bạn học. Ông đặc biệt quan tâm tới mối liên hệ giữa Santa Clara University và hệ sinh thái kinh tế, công nghệ của Thung lũng Silicon.

Lý do học MBA của ông cũng gắn trực tiếp với công việc. Omura muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang Mỹ và tìm hiểu sâu hơn về môi trường kinh doanh quốc tế. Khi đó, khoảng 99% doanh thu hiện tại của doanh nghiệp ông vẫn đến từ Nhật Bản, nên ông muốn bổ sung kiến thức về thị trường Mỹ và toàn cầu.

Việc phải bay hơn 9 tiếng mỗi chiều chắc chắn khiến hành trình học tập trở nên khác thường. Nhưng với Omura, đây lại là cái giá ông chấp nhận để có thể học trực tiếp tại Mỹ mà không phải tạm gác công việc ở Nhật.

Vì thế, lịch trình của ông được chia thành hai nửa cuối tuần dành cho lớp học ở California, còn từ đầu tuần đến trước chuyến bay tiếp theo là thời gian trở lại Nhật để điều hành doanh nghiệp.

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