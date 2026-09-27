Sự vấp ngã của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học

Tôn Thiên Chương từng là niềm tự hào của gia đình và được công chúng đặt rất nhiều kỳ vọng.

3 tuổi đã đọc được 2.000 chữ Trung Quốc, 12 tuổi thi đại học, 13 tuổi đạt 659 điểm và bước vào lớp thiếu niên tài năng của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Tôn Thiên Chương từng được kỳ vọng sẽ có một tương lai đặc biệt. Thế nhưng, khi bước vào môi trường toàn những người giỏi, nam sinh lại lần đầu đối diện với áp lực cạnh tranh, mất phương hướng và có thời gian sa đà vào game.

Tôn Thiên Chương sinh năm 1994 trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Ông bà và cha mẹ của cậu đều là giáo viên, vì vậy việc học tập từ sớm đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, điều khiến Thiên Chương khác biệt nằm ở tốc độ tiếp thu đáng kinh ngạc.

Khi mới 3 tuổi, cậu bé đã có thể đọc được khoảng 2.000 chữ tiếng Trung. Nhận thấy khả năng học tập đặc biệt của con, gia đình quyết định tạo điều kiện để Thiên Chương học tại nhà, chủ động điều chỉnh tốc độ học theo khả năng tiếp thu thay vì đi theo lộ trình thông thường.

Tôn Thiên Chương được gia đình tạo điều kiện để học tại nhà với tốc độ phù hợp năng lực tiếp thu đặc biệt của (Ảnh: Sohu)

Đến năm 11 tuổi, Thiên Chương bắt đầu đến trường. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra đánh giá năng lực, cậu lập tức được xếp vào lớp 11, vượt xa độ tuổi thông thường của học sinh ở cấp học này.

Một năm sau, khi mới 12 tuổi, Thiên Chương lần đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt 594 điểm. Thành tích này nhanh chóng khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và nhận được lời mời từ nhiều trường đại học.

Thế nhưng, thay vì lập tức nhập học, Thiên Chương từ chối tất cả. Cậu cho rằng mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng bước vào đại học và muốn dành thêm một năm để củng cố kiến thức. Quyết định ấy cho thấy một khía cạnh khác của cậu bé từng được gọi là “thần đồng” khi Thiên Chương không muốn chỉ chạy theo tuổi tác hay thành tích, mà muốn chắc chắn rằng bản thân đủ năng lực trước khi bước sang một giai đoạn mới.

Một năm sau, ở tuổi 13, Thiên Chương tiếp tục tham gia kỳ thi đại học và đạt 659 điểm. Lần này, những lời mời dành cho cậu còn đáng chú ý hơn khi có cả Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh - hai ngôi trường top đầu tại đất nước tỷ dân.

Tuy nhiên, Thiên Chương một lần nữa không lựa chọn con đường mà nhiều người kỳ vọng. Thay vì nhập học tại một trong hai trường đại học danh tiếng này, cậu quyết định tham gia lớp thiếu niên tài năng của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, chương trình dành cho những học sinh có năng lực đặc biệt.

Nhưng bước vào môi trường mới cũng là lúc Thiên Chương nhận ra một điều mà trước đó cậu chưa từng phải đối diện: mình không phải “thần đồng” duy nhất. Những người bạn cùng lớp đều là những học sinh có năng lực học tập nổi bật. Nếu trước đây Thiên Chương thường xuyên nằm trong nhóm đặc biệt nhờ khả năng tiếp thu vượt trội, thì tại môi trường mới, cậu phải cạnh tranh với những người có năng lực tương đương, thậm chí có lúc vượt qua mình.

Áp lực ấy dần tác động đến tâm lý của cậu thiếu niên. Có những thời điểm điểm số và thứ hạng của Thiên Chương giảm xuống, khiến cậu bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình. Danh xưng “thần đồng” từng là niềm tự hào giờ đây lại vô tình trở thành một tiêu chuẩn mà cậu cảm thấy mình phải liên tục đáp ứng.

Không chỉ chịu áp lực học tập, Thiên Chương còn phải thích nghi với cuộc sống xa gia đình khi tuổi đời vẫn còn rất nhỏ. Khi ở nhà, cậu được cha mẹ hỗ trợ và giám sát việc học tập, sinh hoạt. Nhưng khi sống trong môi trường đại học, Thiên Chương phải tự quản lý thời gian và xây dựng nếp sống cho chính mình. Đây lại là điều mà một cậu thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm trưởng thành khó thực hiện.

Thiên Chương bắt đầu chểnh mảng học tập và dành ngày càng nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử. Game dần trở thành một cách để cậu tìm kiếm sự thư giãn và thoát khỏi những áp lực đang phải đối mặt. Nhưng khi thời gian dành cho thế giới ảo ngày càng nhiều, việc học cũng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Ở một giai đoạn khác, Thiên Chương cố gắng thay đổi cách nhìn về việc học. Cậu nhận ra rằng mình không muốn cuộc sống chỉ xoay quanh điểm số và thứ hạng, nên bắt đầu tham gia nhiều hoạt động khác để phát triển bản thân.

Vấn đề là cậu vẫn chưa biết cách cân bằng giữa việc học và những hoạt động bên ngoài giảng đường. Kết quả học tập vì thế tiếp tục sa sút. Đến khi tốt nghiệp đại học, Thiên Chương không đủ điều kiện để tiếp tục học cao học ngay. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ vài năm trước, cậu vẫn là “thần đồng” từng đạt 659 điểm trong kỳ thi đại học và được cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại chú ý.

Có thời điểm, sự im lặng của Thiên Chương khiến nhiều người lo rằng cậu sẽ không thể tiếp tục con đường học vấn. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.

Năm 2015, khi 21 tuổi, Thiên Chương thi lại và đạt đủ điều kiện để theo học chương trình đào tạo thạc sĩ về khoa học và công nghệ máy tính tại chính Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Tôn Thiên Chương được coi là thần đồng từ khi mới 3 tuổi (Ảnh: 163)

Từ đây, thần đồng năm nào dần trở nên kín tiếng hơn về đời sống cá nhân và tập trung vào con đường nghiên cứu. Hiện tại, Tôn Thiên Chương làm giảng viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo.

Khác với những năm tháng từng được truyền thông săn đón, Tôn Thiên Chương hiện gần như không xuất hiện trước công chúng. Tôn Thiên Chương ít nhận lời phỏng vấn và lựa chọn một cuộc sống bình lặng hơn, tập trung vào công việc chuyên môn.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Tôn Thiên Chương từng nói rằng hành trình của một “thần đồng” cũng có rất nhiều thách thức. Với Tôn Thiên Chương, khó khăn nhất không hẳn nằm ở việc vượt qua người khác, mà là vượt qua chính mình và dám phá vỡ những kỳ vọng thiếu thực tế mà bản thân, gia đình hay những người xung quanh đặt lên mình.

Quan điểm ấy cũng phần nào lý giải hành trình của chính Thiên Chương. Cậu bé từng được kỳ vọng phải luôn xuất sắc đã có lúc sa sút, từng mất phương hướng và phải bắt đầu lại. Nhưng thay vì để một giai đoạn khó khăn trở thành dấu chấm hết, anh quay lại với việc học, tiếp tục nghiên cứu và xây dựng sự nghiệp theo cách của riêng mình.

Hiện tại, Tôn Thiên Chương không còn theo đuổi hình ảnh “thần đồng” từng khiến công chúng chú ý. Điều anh mong muốn chỉ là một cuộc sống giản dị, lặng lẽ làm tốt công việc nghiên cứu và giảng dạy. Có lẽ, sau tất cả những kỳ vọng từng đặt lên vai, đó mới là cách anh lựa chọn để định nghĩa thành công cho chính mình.

Tổng hợp