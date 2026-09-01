Đọc profile 8 thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội vừa tốt nghiệp để tò mò: Người ta học đại học kiểu gì mà "full option" thế này?

Lễ tốt nghiệp 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa vinh danh 8 thủ khoa đến từ nhiều lĩnh vực.

Mỗi mùa tốt nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) lại ghi dấu những gương mặt có hành trình học tập đặc biệt. Năm 2026, HUST vừa công bố 8 thủ khoa tốt nghiệp, đại diện cho nhiều trường, khoa thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là dịp các tân kỹ sư, cử nhân của HUST chính thức khép lại hành trình đại học và bước vào chặng đường mới.

Được biết, Lễ trao bằng tốt nghiệp năm nay của Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/9. Sáng thứ Bảy (26/9), Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho sinh viên xuất sắc toàn Đại học và các sinh viên thuộc Trường Hóa và Khoa học sự sống; chiều cùng ngày là lễ trao bằng cho Khoa Toán - Tin, Trường Kinh tế và Trường Cơ khí. Sang Chủ nhật (27/9), buổi sáng dành cho Khoa Vật lý kỹ thuật, Trường Vật liệu và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; buổi chiều là Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Khoa Ngoại ngữ và Trường Điện - Điện tử.

Sáng thứ Bảy (26/9), Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho sinh viên xuất sắc toàn Đại học và các sinh viên thuộc Trường Hóa và Khoa học sự sống; chiều cùng ngày là lễ trao bằng cho Khoa Toán - Tin, Trường Kinh tế và Trường Cơ khí (Ảnh: Ban Công tác sinh viên - HUST)

Trong danh sách 8 thủ khoa được vinh danh hôm 26/9, có những gương mặt sở hữu CPA 4.0 tuyệt đối, nhiều kỳ học bổng khuyến khích học tập, giải thưởng Olympic, nghiên cứu khoa học và các chương trình trao đổi quốc tế. Điểm chung là bên cạnh thành tích học tập nổi bật, mỗi người lại có một dấu ấn riêng trong suốt những năm học tại Bách khoa.

Tại Trường Cơ khí, danh hiệu thủ khoa thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Vũ, sinh viên lớp Cơ điện tử 06-K67, với CPA 4.00 và điểm rèn luyện 99. Bảng thành tích của Ngọc Vũ có nhiều dấu ấn ở các sân chơi học thuật, trong đó có giải Nhất Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024 và 2025, giải Ba Olympic Vật lý toàn quốc năm 2024 và giải Nhì Olympic Cơ học toàn quốc năm 2026.

Nam sinh cũng có 7 kỳ nhận học bổng Khuyến khích học tập loại xuất sắc, cùng Học bổng Năng lượng tương lai 2024-2025 và Học bổng Vallet 2026. Ngọc Vũ còn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học các năm học 2022-2023 và 2023-2024.

Tại Trường Cơ khí, danh hiệu thủ khoa thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Vũ, sinh viên lớp Cơ điện tử 06-K67. (Ảnh: Ban Công tác sinh viên - HUST)

Ở Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trương Ngọc Hải, sinh viên Kỹ thuật máy tính 04-K67, cũng đạt CPA 4.00, điểm rèn luyện 97. Ngọc Hải từng giành giải Nhì cuộc thi của Viettel về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2025 và có 7 kỳ nhận học bổng Khuyến khích học tập loại xuất sắc.

Bên cạnh đó, nam sinh có 3 lần nhận học bổng tài trợ từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản.

Trương Ngọc Hải, sinh viên Kỹ thuật máy tính 04-K67, cũng đạt CPA 4.00 (Ảnh: Ban Công tác sinh viên - HUST)

Lưu Công Toàn, sinh viên Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 05-K67, là tân thủ khoa của Trường Điện - Điện tử, với CPA 4.00 và điểm rèn luyện 95. Trong thời gian học, Công Toàn có 6 kỳ nhận học bổng Khuyến khích học tập loại xuất sắc và 7 lần nhận học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp, tập đoàn như Tổng công ty CPDV Kỹ thuật Dầu khí, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Samsung và Sumitomo. Nam sinh cũng từng nhận học bổng Chương trình thực tập sinh tài năng Viettel Digital Talent 2026 - track IoT và tham gia ban chuyên môn của CLB Hỗ trợ Học tập sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong nhóm 8 thủ khoa, Nguyễn Thu Giang là gương mặt đến từ Khoa Ngoại ngữ. Nữ sinh lớp Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật 03-K67 đạt CPA 3.95 và điểm rèn luyện 99. Thu Giang có thành tích khá nổi bật ở mảng nghiên cứu khi là tác giả chính của 3 bài báo khoa học trong nước và một kỷ yếu hội thảo quốc tế. Nữ sinh cũng từng giành giải Ba và giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học vào các năm 2024 và 2025, giải Ba Olympic tiếng Anh miền Bắc, có 6 kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập và 2 lần nhận Học bổng Nitori của Nhật Bản.

Trong nhóm 8 thủ khoa, Nguyễn Thu Giang là gương mặt đến từ Khoa Ngoại ngữ (Ảnh: Ban Công tác sinh viên - HUST)

Tại Khoa Toán - Tin, thủ khoa là Lê Cảnh Hải, với CPA 3.89 và điểm rèn luyện 94. Trong thời gian học, Cảnh Hải có 6 kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập và 7 kỳ nhận Học bổng Chắp Cánh Bách Khoa. Năm 2025, nam sinh còn nhận học bổng tham gia Trường hè Toán học tại Học viện KAIST, Hàn Quốc và là đại diện sinh viên tham dự Hành trình đỏ tại Trung Quốc.

Tại Khoa Toán - Tin, thủ khoa là Lê Cảnh Hải, với CPA 3.89 (Ảnh: Ban Công tác sinh viên - HUST)

Đỗ Ngọc Anh là tân thủ khoa của Trường Hóa và Khoa học sự sống, tốt nghiệp chương trình tiên tiến Thực phẩm 01-K67 với CPA 3.88 và điểm rèn luyện 95. Thành tích của Ngọc Anh có giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 41, ngôi vị Á quân cuộc thi Food Innovation & Development 2024 và 7 kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập.

Ở Trường Kinh tế, danh hiệu thủ khoa thuộc về Lê Thị Hải Yến, sinh viên chương trình tiên tiến Logistics 01-K67, với CPA 3.87 và điểm rèn luyện 93. Trong khi đó, Ngô Thanh Tú, sinh viên Vật liệu 02-K67, trở thành thủ khoa của Trường Vật liệu với CPA 3.77 và điểm rèn luyện 94.

Thanh Tú từng nhận học bổng trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore, tham gia chương trình Hành trình đỏ tại Trung Quốc năm 2025 và có 4 kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập.

Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Nhìn vào 8 hồ sơ, có thể thấy danh hiệu thủ khoa năm nay của HUST không chỉ gắn với điểm số trên bảng tổng kết. Bên cạnh kết quả học tập, các sinh viên còn tham gia Olympic, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, chương trình trao đổi quốc tế, thực tập tài năng và nhiều chương trình học bổng khác nhau.

Điều thú vị là mỗi người lại có một “mặt trận” riêng. Có người nổi bật ở các kỳ thi Olympic, có người theo đuổi nghiên cứu khoa học, có người đi sâu vào công nghệ và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có người tích lũy trải nghiệm quốc tế. Những con đường khác nhau cuối cùng cùng hội tụ tại lễ tốt nghiệp, nơi 8 cái tên được HUST vinh danh cho những thành tích nổi bật trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Những thành tích này nhanh chóng kéo theo loạt phản ứng từ cư dân mạng, đặc biệt là sinh viên và các bạn trẻ. Nhiều người đọc đến CPA 4.0 đã thấy “khủng”, nhưng kéo xuống tiếp bảng thành tích thì càng bất ngờ hơn vì các thủ khoa không chỉ học giỏi mà còn “cày” đủ mặt trận từ Olympic, nghiên cứu khoa học đến học bổng, hoạt động quốc tế:

- CPA 4.0 đã đủ sốc rồi, kéo xuống thấy 7 kỳ học bổng nữa thì em xin phép… đóng laptop

- Nhìn profile bạn Ngọc Vũ mà tưởng đang đọc CV 10 năm kinh nghiệm chứ không phải sinh viên mới tốt nghiệp…

- 7 kỳ học bổng xuất sắc là một cái gì đó rất đáng sợ nha, có những người 1 kỳ đã thấy mừng rơi nước mắt rồi.

- Các bạn này chắc không có khái niệm “nước đến chân mới nhảy”, 4 năm cày đều như máy.

- Xin vía CPA cao, xin vía học bổng, xin vía ra trường đúng hạn. Không tham, mỗi thứ một ít thôi ạ.

- Chúc mừng 8 anh chị nha. 4 năm đại học gom được từng này thành tích thì quá đáng nể rồi, giờ đi làm chắc profile cũng đẹp khỏi bàn.