Tiền tiêu vặt của Nobita

Ngoài những rắc rối ở trường học và vô số lần nhờ Doraemon cứu nguy, Nobita còn có một nỗi lo rất quen thuộc với trẻ con, đó là chuyện tiền tiêu vặt.

Ra mắt lần đầu vào năm 1969, Doraemon kể về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 để giúp đỡ Nobita, một cậu học sinh tiểu học vụng về, học kém và thường xuyên gặp rắc rối. Bên cạnh những bảo bối kỳ diệu, bộ truyện còn chứa rất nhiều câu chuyện đời thường về trường lớp, gia đình, bạn bè và những vấn đề mà một đứa trẻ có thể gặp phải. Một trong số đó là chuyện tiền tiêu vặt.

Nếu là một độc giả trung thành và có trí nhớ siêu phàm, bạn ắt sẽ biết Nobita được mẹ cho 500 yên (khoảng 82.000 đồng theo tỷ giá hiện tại) mỗi tháng. Chi tiết này xuất hiện trong truyện Chim Thu Thuế, được xuất bản trong tập 22 của bộ truyện. Tài liệu Hướng Dẫn Đọc Sâu Doraemon của Nhật cũng ghi nhận 500 yên là mức tiền tiêu vặt hàng tháng của Nobita và cho rằng đây là con số tương đối phổ biến với học sinh tiểu học vào cuối những năm 1970.

Với một cậu bé thường xuyên muốn mua manga, đồ chơi và đủ thứ lặt vặt, 500 yên dường như chưa bao giờ là đủ.

Mỗi tháng, Nobita được mẹ cho 500 yên tiền tiêu vặt

500 yên cho cả một tháng

Điều thú vị là 500 yên không chỉ xuất hiện như một con số được nhắc đến cho có. Nó nhiều lần trở thành nguyên nhân khiến Nobita đau đầu trong truyện.

Trong Chim Thu Thuế, Nobita biết Suneo được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn mình nên cảm thấy bất mãn. Cậu tìm đến Doraemon và sử dụng một bảo bối có khả năng đánh thuế tiền của mọi người. Câu chuyện biến sự khác biệt về tiền tiêu vặt giữa những đứa trẻ thành một tình huống hài hước, đồng thời cho thấy Nobita thực sự quan tâm đến khoản tiền nhỏ mình nhận được mỗi tháng.

Một chi tiết khác còn cho thấy 500 yên với Nobita có giá trị như thế nào. Trong tập Chiếc Hộp Tiết Kiệm, Nobita muốn mua một món mô hình giá 500 yên. Vì cậu thường tiêu hết tiền trước khi cần đến, Doraemon đưa cho Nobita một chiếc hộp tiết kiệm có thể buộc người sử dụng phải bỏ tiền vào cho đến khi đủ số tiền đã đặt trước. Nobita đặt mức 500 yên, đúng bằng giá món đồ mình muốn mua.

Như vậy, trong chính những câu chuyện của Doraemon, 500 yên vừa là toàn bộ tiền tiêu vặt một tháng của Nobita, vừa có thể tương đương với giá của một món đồ chơi mà cậu muốn sở hữu. Không khó hiểu khi Nobita thường xuyên rơi vào cảnh hết tiền.

Hết tiền là lại nghĩ cách kiếm thêm

Nobita không chỉ than hết tiền. Mỗi khi túi tiền trống rỗng, cậu thường lập tức nghĩ đến chuyện kiếm hoặc làm tiền sinh thêm.

Trong Ngân Hàng "Tăng Và Tăng", Nobita đau khổ vì đã tiêu hết tiền lì xì. Doraemon đưa cho cậu một bảo bối cho phép gửi tiền và nhận lãi 10% mỗi giờ. Chỉ với 10 yên ban đầu, sau một giờ sẽ thành 11 yên; sau một ngày khoảng 100 yên và sau một tuần có thể lên khoảng 9.000 yên. Nghe thấy vậy, Nobita lập tức vui mừng và bắt đầu tính đến những món đồ mình có thể mua.

Một lần khác, Nobita thử dùng một bảo bối để biến lời cầu nguyện thành hiện thực. Sau khi thấy Doraemon cầu được một chiếc bánh rán, Nobita lập tức muốn thử vận may với tiền tiêu vặt. Cậu bắt đầu xin 1 triệu yên, rồi lần lượt giảm xuống 100.000 yên, 10.000 yên, 1.000 yên và cuối cùng là 100 yên thì điều ước mới thành công.

Vì tiền tiêu vặt hạn chế nên cậu nhóc luôn tìm đủ cách để kiếm thêm tiền

Điểm chung của những câu chuyện này khá rõ. Khi không có tiền, Nobita không nghĩ đến việc chờ đến tháng sau. Cậu luôn muốn tìm một cách nào đó để có tiền ngay. Đó cũng là lý do chủ đề tiền bạc xuất hiện khá nhiều trong Doraemon. Năm 2026, Shogakukan thậm chí phát hành riêng tuyển tập Doraemon Đặc Biệt: Tuyển Tập Kiếm Tiền Và Kinh Doanh, gồm 18 câu chuyện xoay quanh tiền bạc, làm ăn và những cách kiếm tiền bằng bảo bối. Trong danh sách có cả Chim Thu Thuế, Ngân Hàng "Tăng Và Tăng" và nhiều câu chuyện Nobita tìm cách làm giàu khác.

500 yên nói gì về Nobita?

Nếu chỉ nhìn vào con số, 500 yên có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đặt nó vào đời sống của Nobita, đây lại là một chi tiết giúp nhân vật trở nên gần gũi hơn. Nobita là một học sinh tiểu học không có nhiều tiền trong tay. Cậu muốn mua manga nhưng hết tiền, muốn mua đồ chơi nhưng phải tiết kiệm, nhiều lần xin mẹ cho thêm tiền rồi lại tìm đến Doraemon khi bị từ chối.

Đáng chú ý là các câu chuyện không xây dựng Nobita như một đứa trẻ hoàn toàn không biết giá trị đồng tiền. Cậu biết 500 yên là số tiền mình có, biết mình muốn mua thứ gì và cũng nhiều lần tìm cách biến khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn hơn. Chỉ có điều, những cách kiếm tiền của Nobita thường đi cùng một vấn đề quen thuộc, đó là càng có cơ hội kiếm nhiều tiền, cậu càng dễ tiêu nhiều hơn.