Thần đồng 13 tuổi có IQ 168, từng mắc ung thư và bị bắt nạt, đang chuẩn bị học thạc sĩ

Việc học vượt nhiều cấp khiến Joe Petraro-Hyppolite thường xuyên nhận được sự chú ý từ truyền thông.

Joe Petraro-Hyppolite, 13 tuổi, đến từ Long Island, New York (Mỹ), đang chuẩn bị bước vào chương trình thạc sĩ tại Đại học New York (NYU) vào mùa thu năm sau. Cậu từng tốt nghiệp trung học khi mới 11 tuổi, đạt 1.590/1.600 điểm SAT ở tuổi lên 10 và có chỉ số IQ 168. Nhưng phía sau những thành tích khiến nhiều người bất ngờ là một tuổi thơ không hề dễ dàng khi Joe từng mắc bệnh bạch cầu, được chẩn đoán mắc hội chứng Tourette, chứng khó đọc, rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng và phải đối mặt với tình trạng bắt nạt kéo dài.

Gia đình cho biết những năm đầu đi học của Joe từng là khoảng thời gian đầy khó khăn. Từ khi học mẫu giáo, cậu thường rất ít nói, gặp vấn đề trong giao tiếp và có những biểu hiện như các chuyển động hoặc âm thanh không kiểm soát được. Vì vậy, Joe từng được xếp vào các lớp giáo dục đặc biệt.

Bước ngoặt đến khi Joe học lớp 3. Cùng năm đó, cậu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphocytic và phải trải qua quá trình điều trị khiến mái tóc bị cạo. Mẹ của Joe, bà Anne Petraro-Hyppolite, kể rằng khi ấy con trai thường cố tình làm bài kiểm tra không tốt, viết sai chính tả, nhưng về nhà lại say mê đọc tài liệu về lập trình. Điều này khiến gia đình nhận ra khả năng thực sự của cậu có thể khác xa những gì thể hiện ở trường.

Joe Petraro-Hyppolite (Ảnh: Strive Times US)

Sau khi giáo viên lớp 3 đề nghị gia đình đưa Joe đi đánh giá chuyên môn, cậu được chẩn đoán mắc hội chứng Tourette, chứng khó đọc và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, thay vì gặp vấn đề về khả năng học tập như mọi người từng nghĩ. Bài kiểm tra IQ sau đó cho thấy Joe đạt 168 điểm, thuộc nhóm rất cao.

Gia đình chuyển Joe sang một ngôi trường cho phép học sinh tự điều chỉnh tốc độ học tập. Tại đây, cậu tiến bộ nhanh chóng và lần lượt hoàn thành chương trình trung học cơ sở rồi trung học phổ thông khi mới 11 tuổi.

Sau đó, Joe theo học trực tuyến tại Đại học Tiểu bang Louisiana (LSU), ngành khoa học vận động học, và dự kiến hoàn thành chương trình cử nhân vào tháng 5. Tiếp theo, cậu sẽ theo học chương trình thạc sĩ về thể thao toàn cầu tại NYU, trở thành một trong những người trẻ nhất từng được nhận vào chương trình sau đại học của trường.

Việc học vượt nhiều cấp khiến Joe thường xuyên nhận được sự chú ý từ truyền thông. Tuy nhiên, cậu cho biết bản thân không quá thoải mái khi nói về thành tích học tập. Trong những năm đầu đi học, Joe từng cảm thấy mình phải che giấu khả năng để tránh trở thành tâm điểm. Một số người thậm chí không tin những thành tích của cậu hoặc cho rằng Joe nên học cùng những bạn đồng trang lứa.

Joe Petraro-Hyppolite cùng một người bạn (Ảnh: People)

Bên cạnh năng khiếu học thuật, Joe còn có nhiều sở thích rất giống một thiếu niên bình thường. Cậu thích chơi game, khủng long, thể thao và dành thời gian với bạn bè. Joe cũng chơi nhiều môn như bóng chày, bóng rổ, golf, quần vợt, điền kinh và chạy việt dã.

Điều đặc biệt là Joe không chỉ tập trung vào việc học. Từ năm 2020, cậu bắt đầu xuất bản một loạt sách ngắn. Khi mới 7 tuổi, Joe từng quyên góp khoảng 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng) thông qua hoạt động gây quỹ của đội Cub Scout để hỗ trợ những trẻ em có gia đình không đủ khả năng chi trả phí tham gia.

Tháng 7/2022, Joe thành lập tổ chức phi lợi nhuận Joe's Be Kind Campaign. Dự án này bao gồm chương trình kết nối trẻ em với người cao tuổi, hoạt động Joe's Wells for Humanity giúp xây dựng hơn 127 giếng nước tại châu Phi và một giải thể thao miễn phí dành cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng tạo cơ hội cho những người có hoàn cảnh hoặc khả năng khác nhau cùng tham gia.

Joe cũng tổ chức các hoạt động gây quỹ cho The Nightbirde Foundation để tưởng nhớ người bạn Jane "Nightbirde" Marczewski, nữ ca sĩ từng gây chú ý tại chương trình America's Got Talent với câu chuyện chiến đấu với bệnh ung thư. Ngoài ra, Joe thường đến các trường học để chia sẻ về hội chứng Tourette, với mong muốn mọi người hiểu rằng những biểu hiện đặc biệt của người mắc hội chứng này không nên trở thành lý do để họ bị xa lánh.

Dù đạt nhiều thành tích, cuộc sống của Joe từng có những giai đoạn rất khó khăn. Cậu bị bắt nạt nghiêm trọng vì hội chứng Tourette, bệnh ung thư và cả khả năng học tập khác biệt. Một lần, sau khi liên tục bị bắt nạt trong đội bóng rổ, Joe rơi vào trạng thái tuyệt vọng và từng có hành vi tự làm hại bản thân. May mắn, mẹ cậu đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ. Sau sự việc, gia đình quyết định chuyển nơi ở để Joe có môi trường an toàn hơn.

Nhìn lại khoảng thời gian đó, Joe cho biết mình từng trải qua nhiều thời điểm rất tồi tệ nhưng cũng rất biết ơn vì bản thân đã vượt qua. Hiện bệnh ung thư của cậu đang được kiểm soát với tiên lượng tích cực, trong khi hội chứng Tourette và các vấn đề sức khỏe khác được kiểm soát bằng liệu pháp và thuốc theo chỉ định.

Dù đạt nhiều thành tích, cuộc sống của Joe từng có những giai đoạn rất khó khăn (Ảnh: People)

Với Joe, năng khiếu bẩm sinh không có nghĩa mọi thứ đều tự nhiên trở nên dễ dàng. Cậu cho rằng mình vẫn phải học, luyện tập và dành thời gian để hiểu những điều mới giống như bất kỳ ai khác. Mẹ Joe cũng nhận xét con trai có khả năng tiếp thu kiến thức rất nhanh và luôn tò mò về thế giới xung quanh.

Trong tương lai, Joe muốn làm việc trong lĩnh vực khoa học. Cậu đặc biệt quan tâm đến cổ sinh vật học, khảo cổ học và sinh học biển, những lĩnh vực cho phép mình tiếp tục khám phá những điều mà bản thân yêu thích.

Tuy nhiên, điều Joe muốn người khác nhớ đến mình không phải là chỉ số IQ 168 hay việc được nhận vào chương trình thạc sĩ khi mới 13 tuổi. Sau những gì đã trải qua, cậu muốn dùng câu chuyện của mình để nhắc những người đang gặp khó khăn rằng họ không nên để lời nói của người khác quyết định giá trị của bản thân, đồng thời hãy tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào khủng hoảng.

"Luôn nhớ rằng ở đâu đó, dù họ ở rất xa hay lớn tuổi hơn bạn, vẫn có người quan tâm đến bạn", Joe chia sẻ.

Theo People