IELTS thêm tính năng thi Viết trên giấy từ tháng 10/2026

Từ tháng 10/2026, thí sinh tại Việt Nam có thể thi IELTS trên máy tính nhưng lựa chọn viết phần Writing bằng giấy, thay vì nhập bài trên máy.

IELTS vừa triển khai lựa chọn IELTS on Computer - Writing on Paper (IOCP), cho phép thí sinh làm bài thi IELTS trên máy tính nhưng thực hiện phần Writing bằng hình thức viết tay trên giấy. Tại Việt Nam, tính năng này được IDP triển khai từ tháng 10/2026.

Theo thông tin từ IELTS, với hình thức IOCP, thí sinh vẫn thực hiện bài thi theo hình thức trên máy tính đối với các phần thi tương ứng, nhưng phần Writing được thực hiện bằng bút trên giấy.

Lựa chọn này được giới thiệu nhằm tăng tính linh hoạt cho thí sinh, đặc biệt với những người cảm thấy thoải mái hơn khi viết tay. Theo IELTS, nội dung bài thi, thời lượng, tiêu chí chấm điểm và các tiêu chuẩn đánh giá không thay đổi.

Một trong những điểm đáng chú ý là thí sinh lựa chọn Writing on Paper vẫn được hưởng các lợi ích của hình thức thi IELTS trên máy tính, trong đó có việc nhận kết quả nhanh, cơ hội sử dụng tính năng Thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), theo điều kiện áp dụng của kỳ thi.

Từ tháng 10/2026, thí sinh tại Việt Nam có thể thi IELTS trên máy tính nhưng lựa chọn viết tay trên giấy phần Writing. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Thanh Sang - Tổng giám đốc Khu vực Việt Nam và Philippines của IDP (đơn vị đồng sở hữu IELTS), cho biết tính năng mới cho phép thí sinh kết hợp ưu điểm của hình thức thi trên máy tính với việc viết tay ở phần Writing.

“Lần đầu tiên, thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể vừa nhận kết quả nhanh và trải nghiệm quy trình thi hiện đại, vừa lựa chọn thực hiện phần thi Writing bằng hình thức viết tay quen thuộc, phù hợp với sở thích cá nhân”, ông Sang nói.

Theo IELTS, việc bổ sung lựa chọn viết trên giấy không làm thay đổi giá trị hay bản chất của bài thi. Thí sinh dù lựa chọn hình thức nào vẫn được đánh giá các kỹ năng tiếng Anh theo cùng chuẩn điểm.

Ông Simon Emmett, Giám đốc Quan hệ Đối tác toàn cầu của IDP, cho rằng khả năng thể hiện trong kỳ thi không chỉ liên quan đến năng lực ngôn ngữ mà còn phụ thuộc vào sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi.

“Với một số thí sinh, viết phần Writing bằng bút và giấy có thể giúp giảm căng thẳng và tập trung hơn vào việc trình bày ý tưởng”, ông chia sẻ.

IELTS cho biết các hình thức thi vẫn được thiết kế để bảo đảm tính nhất quán trong đánh giá. Thí sinh được chấm theo cùng tiêu chí và chuẩn điểm, bất kể lựa chọn hình thức thực hiện phần Writing.

Từ tháng 10, thí sinh Việt Nam có thêm lựa chọn

Tính năng Writing on Paper được IELTS giới thiệu từ giữa năm 2026, với thời điểm triển khai khác nhau tùy từng quốc gia. Tại Việt Nam, IDP cho biết sẽ triển khai lựa chọn này từ tháng 10/2026. Thí sinh có nhu cầu cần theo dõi thông tin cụ thể về lịch thi, địa điểm và điều kiện áp dụng trên website IELTS IDP Việt Nam.

Dù bạn làm phần thi Writing trên máy tính hay viết câu trả lời trên giấy, các dạng bài, cách chấm điểm và thời gian làm bài của phần Writing đều giống nhau. (Ảnh: IDP)

Bên cạnh lựa chọn Writing on Paper, IELTS cho biết tiếp tục cung cấp các phương án hỗ trợ dự thi, trong đó có đề thi in chữ lớn và định dạng chữ nổi Braille nhằm tăng khả năng tiếp cận kỳ thi cho thí sinh.

Việc bổ sung Writing on Paper diễn ra trong bối cảnh IELTS tiếp tục mở rộng các lựa chọn về phương thức dự thi, trong khi vẫn giữ cấu trúc đánh giá và tiêu chí chấm điểm thống nhất giữa các hình thức.

IELTS - Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, trong đó có hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Mỹ.



