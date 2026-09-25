Clip khiến nhiều người xem xong không thể cười nổi: Cách giáo dục của gia đình này đang quá sai rồi!

Đừng lấy sự hả hê nhất thời trước một trận đòn để che đậy cho một lỗ hổng giáo dục chết người!

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cậu em trai nổi loạn, la hét và thậm chí giơ tay đánh cả mẹ ruột. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cô chị gái lập tức chộp lấy một “vũ khí” xông vào đánh cậu em không thương tiếc, khiến cậu ta hoảng sợ và "xin hàng". Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến tán thưởng xuất hiện: “Đúng là huyết mạch áp chế”, “Chị gái thay mẹ dạy em, quá hả hê"...

Tuy nhiên, đằng sau sự hả hê bộc phát của đám đông, việc xem đây là một cách “dạy con thành công” lại phản ánh một thực trạng vô cùng lệch lạc trong phương pháp giáo dục gia đình.

Khi bạo lực được dùng để trấn áp bạo lực

Sai lầm đầu tiên nằm ở hành động của đứa trẻ: một đứa em sẵn sàng giơ tay đánh mẹ. Điều này chứng tỏ nền tảng giáo dục gia đình vốn đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Sự tôn trọng tối thiểu dành cho cha mẹ đã không tồn tại, thay vào đó là sự nổi loạn bất khống chế của đứa trẻ.

Nhưng cách giải quyết tiếp theo mới là điều khiến người ta không khỏi giật mình. Để dập tắt hành vi bạo lực của em trai, người chị lại dùng một hành vi bạo lực hung hãn hơn. Cậu em ngoan ngoãn tắp lự không phải vì nhận ra mình sai, không phải vì hiếu thảo hay thương mẹ, mà hoàn toàn vì nỗi sợ hãi trước sức mạnh thể chất của người chị. Đây không phải là giáo dục, đây đơn thuần là sự khuất phục trước đòn nát.

Ảnh cắt từ clip

Sự bất lực và nhường quyền của người mẹ

Trong toàn bộ khung cảnh đó, vai trò của người mẹ dường như hoàn toàn mờ nhạt. Thay vì trực tiếp can thiệp, thiết lập lại kỷ luật và ranh giới với con trai, người mẹ lại để đứa con lớn "xử lý" đứa con nhỏ bằng đòn roi.

Nhiều người vịt hóa điều này bằng cụm từ "chị lớn như mẹ". Nhưng việc đùn đẩy trách nhiệm uốn nắn, kỷ luật sang tay con cái là dấu hiệu của sự bất lực. Khi người mẹ để chị gái dùng bạo lực thiết lập lại trật tự, bà đã vô tình tước đi uy quyềncủa người làm cha làm mẹ, đồng thời biến mối quan hệ chị em thành sự so kè bằng gậy gộc.

Việc cư dân mạng vô tư ngợi khen hiện tượng này như một "tuyệt kỹ võ công" là một sự lệch lạc nguy hiểm. Nếu một gia đình vận hành dựa trên nguyên tắc "ai mạnh hơn, kẻ đó có quyền đánh", đứa trẻ sẽ học được bài học gì?

- Đối với người em: Nó sẽ thu mình lại khi gặp kẻ mạnh hơn (chị gái), nhưng khi lớn lên, có sức vóc hơn hoặc khi đối diện với những người yếu thế hơn ngoài xã hội, hành vi bạo lực rất dễ tái diễn.

- Đối với người chị: Việc được cổ xúy "thay mẹ dạy em" bằng đòn roi sẽ gieo vào đầu trẻ tư tưởng dùng quyền lực và bạo lực để giải quyết xung đột.

Giáo dục chưa bao giờ là cuộc đua xem ai cầm gậy to hơn. Một gia đình mà sự trật tự chỉ giữ được nhờ vào "chiếc gậy hồng" của chị gái thay vì tình thương, sự lắng nghe và kỷ luật nghiêm minh của cha mẹ, thì đó là một gia đình đang mang mầm mống tổn thương sâu sắc.

Đừng lấy sự hả hê nhất thời trước một trận đòn để che đậy cho một lỗ hổng giáo dục chết người!