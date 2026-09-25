Mặc quần short đi phỏng vấn bị quát thẳng mặt "Đi ra ngoài!", chàng trai đáp vài câu khiến nhà tuyển dụng xấu hổ xin lỗi

Tình huống bất ngờ khiến nam ứng viên không khỏi sững sờ.

Trong môi trường công sở, trang phục luôn là một vấn đề được chú ý. Người đi làm thường được yêu cầu ăn mặc phù hợp với tính chất công việc, và điều này cũng áp dụng ngay từ khi ứng viên bước vào một buổi phỏng vấn.

Tuy nhiên, có những người vốn quen với phong cách ăn mặc thoải mái trong cuộc sống thường ngày nên đến lúc đi xin việc vẫn không nhận ra rằng mình cần thay đổi. Chàng trai có tên Lưu Khắc Long đến từ Trung Quốc dưới đây từng rơi vào tình huống như vậy.

Lưu Khắc Long (25 tuổi) là một chàng trai quê ở Hà Nam (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm trước, anh rời quê lên Bắc Kinh tìm việc, trở thành một trong những người trẻ theo làn sóng Bắc tiến làm việc. Sau 1 năm bôn ba, vì một số lý do cá nhân, Lưu Khắc Long nghỉ việc và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Anh ứng tuyển vào vị trí quản lý kinh doanh tại một công ty và nhanh chóng nhận được lịch phỏng vấn.

Đúng thời gian và địa điểm đã hẹn, Lưu Khắc Long có mặt tại buổi phỏng vấn. Có tổng cộng 5 ứng viên tham gia, anh đứng thứ ba. Hai người phía trước lần lượt bước vào rồi nhanh chóng ra ngoài khá thuận lợi. Đến lượt mình, Lưu Khắc Long cung kính đặt CV lên bàn trước mặt nhà tuyển dụng.

Không ngờ, người phỏng vấn cầm lấy CV nhưng thậm chí không buồn mở ra xem. Ông ta ném thẳng CV sang thùng rác bên cạnh rồi nói với Lưu Khắc Long: "Đi ra ngoài!".

Lưu Khắc Long sững người. Anh nhìn nhà tuyển dụng rồi hỏi lại: "Chẳng phải chính công ty gọi tôi đến phỏng vấn sao? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?".

Nhà tuyển dụng ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Khắc Long từ đầu đến chân rồi nói với giọng khá gay gắt: "Một người có năng lực đến đâu chỉ là một phần trong những tiêu chí đánh giá ở nơi làm việc. Biết tôn trọng người khác lại là một chuyện khác. Anh nhìn lại mình đi, mặc quần short, đi dép lê, trông chẳng có chút nghiêm túc nào. Ai lại ăn mặc như thế này đi phỏng vấn? Anh tưởng đây là chợ sao? Chúng tôi không cần một nhân viên làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và thiếu lịch sự như vậy".

Nói xong, nhà tuyển dụng yêu cầu anh rời đi.

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Lưu Khắc Long im lặng. Quả thật, so với những ứng viên khác, trang phục của anh không đủ lịch sự. Anh cũng tự trách mình vì đã không để ý đến điều này. Ở công ty cũ, yêu cầu về trang phục không quá nghiêm ngặt nên anh thường mặc nguyên bộ đồ này đi làm. Hơn nữa, thời tiết gần đây khá nóng nên Lưu Khắc Long đã quen với việc ăn mặc thoải mái.

Nhưng đây là một cơ hội mà anh rất khó khăn mới có được, nên Khắc Long không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Suy nghĩ một lúc, anh nói với nhà tuyển dụng: "Tôi xin lỗi, trang phục của tôi hôm nay không phù hợp, đây là lỗi của tôi và tôi xin nhận lỗi. Nhưng tôi cho rằng quyết định của anh cũng quá vội vàng. Theo tôi, cách anh xử lý cũng chưa thực sự lịch sự.

Là một người phỏng vấn, khi đối diện với những ứng viên khác nhau, anh cũng nên có sự bao dung và hướng dẫn nhất định. Anh cho rằng tôi không nên mặc quần short và đi dép lê, anh hoàn toàn có thể nói thẳng để tôi rút kinh nghiệm và sửa đổi trong lần sau. Nhưng anh không làm vậy mà lập tức đuổi tôi đi. Nếu ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có thì sau này anh làm sao có thể hướng dẫn nhân viên của mình?".

Khắc Long tiếp tục: "Hơn nữa, nếu anh thực sự cho rằng tôi không phù hợp và muốn kết thúc buổi phỏng vấn ngay lập tức, anh hoàn toàn có thể trả lại CV cho tôi. Nhưng anh lại ném thẳng nó vào thùng rác. Tôi đã mất thời gian và công sức để chuẩn bị CV, bản thân việc in ấn cũng tốn chi phí. Vì vậy, tôi cho rằng cả hai chúng ta đều có phần sai trong chuyện này".

Nghe xong, nhà tuyển dụng đỏ mặt. Ông im lặng vài giây rồi nói: "Xin lỗi, đúng là tôi đã quá vội vàng". Sau đó, buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Ảnh minh họa

Câu chuyện này cho thấy trang phục thực sự là một phần quan trọng khi đi phỏng vấn. Một bộ quần short và dép lê rõ ràng không phải lựa chọn phù hợp trong nhiều môi trường công sở, đặc biệt khi ứng tuyển vào vị trí quản lý. Việc ứng viên nhận ra sai sót và thẳng thắn nhận lỗi cũng là điều đáng ghi nhận.

Nhưng ở chiều ngược lại, một buổi phỏng vấn cũng không chỉ là lúc nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên. Cách người phỏng vấn giao tiếp, xử lý tình huống và tôn trọng người đối diện cũng góp phần tạo nên hình ảnh của doanh nghiệp.

Một lỗi về trang phục hoàn toàn có thể được nhắc nhở và sửa đổi. Còn cách ứng xử trong một tình huống bất ngờ lại cho thấy nhiều hơn về cách một người giải quyết vấn đề. Trong câu chuyện này, Lưu Khắc Long không phủ nhận lỗi của mình, nhưng cũng không chấp nhận cách xử lý thiếu tôn trọng. Chính việc nhận trách nhiệm cho phần sai của mình, đồng thời bình tĩnh chỉ ra vấn đề trong cách ứng xử của đối phương, đã khiến buổi phỏng vấn có một kết thúc khác với những gì ban đầu tưởng như đã được định đoạt.

Theo Baijiahao