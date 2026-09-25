334 đội thi Việt Nam và quốc tế tranh tài tại Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026

Sáng 25/9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức Lễ khai mạc Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Cục An ninh mạng, Bộ Công an cùng đại diện Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay sau lễ phát động, các đội sinh viên bước vào vòng sơ khảo theo hình thức thi trực tuyến.

Lễ khai mạc Vòng sơ khảo Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2026" được tổ chức tại Hà Nội sáng 25/9

Với chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI", vòng sơ khảo năm nay thu hút 334 đội đăng ký tham dự, trong đó có 294 đội đến từ 52 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và 40 đội quốc tế đến từ các trường đại học thuộc khu vực ASEAN. Các đội trải qua 8 giờ thi thực hành, với đề thi xây dựng theo hình thức Jeopardy gồm 18 bài thuộc 6 nhóm chủ đề Pwnable, Reverse Engineering, Web, Crypto/ACM, Forensic và AI/IoT.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cho rằng trong kỷ nguyên AI, không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược gắn với nhiều hoạt động của đời sống và nền kinh tế. Theo ông, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, còn con người mới là yếu tố quyết định trong việc bảo vệ không gian số.

"Cuộc thi này không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch. Mục tiêu lớn hơn mà chúng tôi hướng tới là tìm kiếm những 'chiến sĩ an ninh mạng' tương lai", Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, phát biểu tại Lễ khai mạc Vòng sơ khảo

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết 18 bài thi được chia đều cho 6 chủ đề, với độ khó tăng dần từ dễ đến khó. Ban tổ chức cho phép các đội sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình làm bài, nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng công cụ để gây ảnh hưởng hoặc tấn công mạng đội khác; vi phạm sẽ bị loại trực tiếp.

Theo ban tổ chức, điểm số các bài thi sẽ biến động tùy theo số đội giải được. Bảng xếp hạng cũng được ẩn vào giai đoạn cuối để tăng tính cạnh tranh cho vòng thi. Kết quả vòng sơ khảo là căn cứ để chọn các đội bước vào vòng chung khảo, dự kiến diễn ra ngày 16/10.

Vòng chung khảo chia thành hai bảng. Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo, mỗi trường một đội, thi theo hình thức Attack-Defense. Bảng B dành cho các trường chưa có đại diện tại Bảng A, lựa chọn đội có kết quả sơ khảo cao nhất của mỗi trường để thi theo hình thức Jeopardy.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực xử lý các tình huống thực tiễn.