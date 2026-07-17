Có một cuộc thi khiến hơn 48.000 người trẻ cùng cầm bút kể lại cuộc đời mình

Hơn 48.000 bài dự thi từ học sinh, sinh viên trên cả nước không chỉ tạo nên một mùa giải có sức lan tỏa rộng khắp, mà còn mở ra một diễn đàn để những câu chuyện về gia đình, nghị lực và ước mơ của thế hệ trẻ được lắng nghe và sẻ chia.

Ngày 17/7/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn ba tháng phát động. Đây là cuộc thi viết dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, thu hút hơn 48.000 bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố, không chỉ ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ mà còn cho thấy nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và bày tỏ suy nghĩ về tương lai của thế hệ trẻ. Cuộc thi do Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay tổ chức.

Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" năm 2026 diễn ra ngày 17/7 tại Hà Nội, khép lại mùa giải đầu tiên với hơn 48.000 bài dự thi

Được phát động từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026, BTC đã nhận hơn 23.000 bài gửi qua đường bưu điện và hơn 25.000 bài gửi qua thư điện tử. Tham gia cuộc thi có học sinh từ lớp 1 đến sinh viên đại học, đến từ thành thị, nông thôn, miền núi và hải đảo.

Nhiều bài dự thi được gửi từ các đặc khu ở các vùng biển đảo xa như Cô Tô, Lý Sơn, Cát Hải, cùng sự tham gia của học sinh dân tộc Chăm, K'Ho, Gia Rai, Cil, học sinh tại các trung tâm giáo dục đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mỗi bài viết lại là một câu chuyện riêng về gia đình, tuổi thơ, hành trình trưởng thành, những thử thách đã trải qua và cách các em hình dung về ngày mai của chính mình.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên từ 34 tỉnh, thành phố, từ thành thị đến miền núi, hải đảo xa xôi

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, chia sẻ: "Khi phát động cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những bài viết chân thật, xúc động. Nhưng điều cuộc thi mang lại còn lớn hơn kỳ vọng đó. Hơn 48.000 bài dự thi cho thấy các em có nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và được nói về tương lai của mình. Mỗi bài viết có thể khác nhau về cách thể hiện, nhưng đều chứa đựng những trải nghiệm chân thành và những suy nghĩ đáng trân trọng".

Để bảo đảm tính khách quan và chất lượng chuyên môn, Hội đồng Giám khảo cuộc thi do nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm Chủ tịch. Các thành viên gồm nhà văn Đỗ Bích Thúy; nhà giáo Nguyễn Tú Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Pascal; Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nhà báo Hà Tùng Long - Báo điện tử Dân Việt. Các tác phẩm được đánh giá trên các tiêu chí về tính chân thực, giá trị nhân văn, khả năng truyền cảm hứng và thông điệp tích cực.

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, xúc động nói: "Có những bài viết còn vụng về về câu chữ, trình bày chưa thẳng lối ngay hàng... nhưng lại khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thật trong cảm xúc. [...] Các em viết về bệnh tật, mất mát, nghèo khó, tổn thương hay mặc cảm bản thân bằng sự bình tĩnh, nhân ái và đầy hy vọng. Các em không coi nghịch cảnh là điểm kết thúc mà xem đó là động lực để bước tiếp".

Được biết, từ hơn 48.000 bài dự thi, BTC đã lựa chọn đăng tải hơn 450 tác phẩm trên Báo điện tử Dân Việt và chọn 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Do số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi vượt xa ngoài dự kiến, BTC đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 350 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải dành cho nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Bên cạnh 41 tác phẩm đoạt giải, BTC cũng quyết định tặng phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Các tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt được chi trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề, với tổng giá trị gần 350 triệu đồng

Những tiếng lòng từ các tác giả đạt giải

Chia sẻ tại Lễ trao giải, em Giàng Thị Chinh (dân tộc Mông, đến từ Lai Châu), sinh viên lớp LHHD 10A, Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - đạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Tôi luôn tin rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp", xúc động cho biết: "Cảm xúc đầu tiên của em khi biết mình đạt giải trong cuộc thi viết 'Ngày mai trong mắt em' là hạnh phúc và bất ngờ, bởi em luôn luôn mong muốn rằng một ngày nào đó em sẽ có cơ hội được truyền tải câu chuyện của chính mình đến tất cả mọi người không chỉ để thấy được một cô gái kiên cường mà còn là câu chuyện tạo động lực để bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được đi học và không chấp nhận đầu hàng trước số phận".

"Cuộc thi không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích mà còn giàu giá trị nhân văn - nơi mà mọi đứa trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc được trao cơ hội nói lên ước mơ khát vọng của chính mình... Em nghĩ rằng có lẽ đây chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi, bởi bước đầu tiên để bước vào cuộc đời chính là bước qua vùng an toàn của chính mình!", Chinh nói thêm.

Mỗi bài viết là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả cùng chung một khát vọng: được lắng nghe, được sẻ chia và được tin vào ngày mai

Trong khi đó, nam sinh Nguyễn Phúc Thế, Khóa 2410MM, Chương trình Digital & Social Media Marketing, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - tác giả đạt giải Bài viết truyền cảm hứng nhất, bày tỏ:

"Khi biết tin câu chuyện của mình nhận giải 'Bài viết có sức lan tỏa', điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự nhẹ lòng, sau đó là lòng biết ơn sâu sắc... Phần thưởng này, thực chất giống như một cái ôm vỗ về đầy ấm áp, một sự 'ghi nhận' dịu dàng dành cho đứa trẻ 18 tuổi năm xưa, đứa trẻ từng đứng trước ngưỡng cửa giảng đường với nỗi sợ hãi nghẹn đắng về hai chữ học phí.

Đối với sinh viên chúng em, 'Ngày mai trong mắt em' không đơn thuần là một cuộc thi viết, mà là một khoảng lặng hiếm hoi để bước chậm lại và đối thoại với hành trình của chính mình... Sự nghèo khó hay mất mát của hiện tại không có quyền định nghĩa tương lai của chúng ta. Ngày mai có thể chưa sáng ngay lập tức, nhưng chỉ cần bạn lựa chọn không cúi đầu, bàn chân nhất định sẽ tìm thấy lối đi".

Khép lại mùa giải đầu tiên, "Ngày mai trong mắt em" không chỉ là một cuộc thi viết, mà đã trở thành nơi những ước mơ của thế hệ trẻ được chắp cánh

Có thể thấy, lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả và tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng những ước mơ, khích lệ nghị lực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ.

Khép lại mùa giải đầu tiên, "Ngày mai trong mắt em" đã đọng lại nhiều hơn những con số hay giải thưởng được trao. Hơn 48.000 bài dự thi là hơn 48.000 câu chuyện về gia đình, về nghị lực, về những ước mơ đang được viết tiếp mỗi ngày - tiếp sức cho chính mỗi tác giả và trở thành nguồn động viên cho những bạn trẻ khác vào ngày mai.