1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á

Theo báo cáo thường niên mới nhất, tổng thu của nhà trường tăng 33% so với năm trước đó.

Vào ngày 30/6/2026 vừa qua, trường đại học Vinh đã công bố báo cáo thường niên mới nhất. Trong báo cáo, cơ sở giáo dục này cho biết đã đạt tổng thu hơn 794 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 33% so với năm 2024. Trong đó khoản thu lớn nhất của nhà trường đến từ học phí, lệ phí của người học, chiếm 68%. Ngoài ra, trường có khoản thu khác từ khoa học, công nghệ (chiếm 1,8%), hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư (chiếm 10,5%)...

Trong kết quả thu chi của năm 2025, trường đại học Vinh cho biết tổng chi là hơn 607 tỷ đồng, trong đó chi cơ sở vật chất chiếm đến 44%. Tổng kết năm 2025, chênh lệch thu chi của nhà trường đạt hơn 186 tỷ đồng.

Về kết quả tuyển sinh và đào tạo, năm 2025, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành của nhà trường tăng so với năm 2024, đạt 87,2% (tăng 34%).

Trong báo cáo thường niên mới nhất, trường Đại học Vinh xác định tầm nhìn trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2039, hướng đến top 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Trường đại học Vinh

Tầm nhìn này càng được củng cố hơn khi vào ngày 10/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển trường đại học Vinh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trụ cột đào tạo và hạt nhân lõi dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tiểu vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2 thành mô hình đô thị đại học vệ tinh thông minh nhằm mở rộng không gian phát triển; tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghệ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục, kinh doanh, tài chính - ngân hàng và bảo hiểm; phục vụ trực tiếp cho hành lang công nghiệp ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh và cực tăng trưởng Thanh Hóa; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Song song với đó, trường đại học Vinh cần nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ từ 50% trở lên, trong đó tối thiểu 20% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 10% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 20 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 30 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh. Hiện nay nhà trường có 51 giảng viên có chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư, 251 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ, 133 giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ.

Tăng cường năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phấn đấu đạt 10% - 15% tổng số nguồn thu tài chính từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ngắn hạn và hoạt động dịch vụ cũng là một trong những nhiệm vụ nhà trường phải thực hiện.

Đặc biệt, đề án xác định nhà trường cần phấn đấu lọt vào Nhóm 50 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á và Nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.