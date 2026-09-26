Không thuê trọ gần trường vì đắt đỏ, nam sinh sang nước khác ở, cứ thứ Tư lại bay qua đi học, thứ Sáu bay về

Jonathan Davey đã quyết định sống tại Gdansk, Ba Lan và bay sang London mỗi tuần để học đại học.

Thay vì thuê một căn phòng ở London với chi phí đắt đỏ, Jonathan Davey, chàng trai quê ở Hampshire (Anh), lại chọn sang tận Gdansk, Ba Lan để thuê trọ, rồi hàng tuần bay ngược về Anh để đến trường. Với chàng sinh viên ngành Nhân chủng học này, việc di chuyển hàng nghìn km bằng máy bay lại giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Được biết, Jonathan theo học ngành Nhân chủng học tại Goldsmiths, Đại học London (Anh). Sau khi tìm hiểu giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại London, anh nhận ra việc sống gần trường có thể khiến mình tốn tới 220 bảng Anh mỗi tuần (khoảng 7,7 triệu đồng).

Jonathan quyết định rời quê nhà nước Anh để chuyển đến Gdansk, một thành phố ở Ba Lan có chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều, dù việc này đồng nghĩa mỗi tuần anh đều phải bay ngược trở lại Anh để đi học. Mỗi tuần, anh chỉ mất khoảng 35 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu đồng) cho chỗ ở tại một hostel tại Gdansk, nơi chủ yếu dành cho khách du lịch và dân du lịch bụi.

Lịch trình của Jonathan cũng khá đặc biệt. Sáng thứ Tư hàng tuần, anh rời Gdansk từ khoảng 6 giờ, bay đến sân bay Luton ở London. Do Ba Lan chậm hơn Anh một giờ, Jonathan có mặt tại giảng đường vào khoảng 10 giờ sáng, vừa kịp buổi học đầu tiên. Anh học tại London trong ba ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Trong hai đêm ở lại thành phố, Jonathan ngủ tại hostel giá rẻ hoặc ở nhờ nhà bạn bè. Đến thứ Sáu, anh lại bay trở về Ba Lan và tiếp tục cuộc sống tại Gdansk cho đến sáng thứ Tư tuần sau.

Thay vì thuê một căn phòng ở London với chi phí đắt đỏ, Jonathan Davey, chọn sống tại Gdansk, Ba Lan rồi bay hàng tuần sang Anh để đến trường (Ảnh: Sunday Mirror)

Để giảm chi phí, Jonathan thường đặt vé máy bay trước và chỉ mang theo hành lý xách tay. Theo tính toán của anh, tiền thuê chỗ ở tại Ba Lan, vé máy bay và xe buýt di chuyển đến sân bay chỉ tiêu tốn khoảng 2.100 bảng Anh mỗi năm (khoảng 73 triệu đồng). Riêng trong học kỳ mùa thu, chi phí đi lại bằng các chuyến bay đặt trước của anh vào khoảng 317 bảng Anh (khoảng 11 triệu đồng).

Trong khi đó, nếu sống tại London, Jonathan ước tính tiền thuê chỗ ở có thể lên tới khoảng 9.000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 313 triệu đồng). Một nguồn khác ghi nhận mức chi phí chỗ ở trung bình của sinh viên tại London vào khoảng 6.142 bảng Anh/năm (khoảng 214 triệu đồng), cho thấy khoản tiền dành cho nhà ở vẫn cao hơn đáng kể so với lựa chọn của Jonathan.

Ban đầu, chính Jonathan cũng phải mất nhiều giờ để nghiên cứu giá vé, lịch bay và các thành phố ở Đông Âu có chi phí sinh hoạt thấp nhưng vẫn có chuyến bay đủ sớm để anh đến lớp đúng giờ. Anh từng cân nhắc Vilnius, thủ đô Lithuania, vì chi phí cũng khá rẻ. Tuy nhiên, không có chuyến bay buổi sáng nào từ đây giúp anh kịp giờ học tại London.

Cuối cùng, Jonathan chọn Gdansk không chỉ vì tiền thuê nhà thấp. Anh cho biết thành phố này đẹp, có chất lượng cuộc sống tốt, không khí thoải mái và mang lại cho anh cơ hội làm quen với nhiều người bạn mới. Anh mô tả cuộc sống tại đây khá thư thái và phóng khoáng.

Jonathan đi từ Gdansk đến London mỗi tuần để học đại học (Ảnh: The Mirror)

Điều đáng nói là phương án tưởng như "đi đường vòng" này lại giúp Jonathan vừa giảm chi phí, vừa duy trì được cuộc sống mà mình yêu thích. "Thật khó tin khi đi học cách xa 1.000 dặm lại rẻ hơn sống ngay gần trường", anh chia sẻ.

Cha mẹ Jonathan ban đầu cho rằng con trai mình khá "điên rồ" khi lựa chọn cách di chuyển như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn tôn trọng quyết định của anh vì biết Jonathan vốn là người yêu thích sự tự do. Sau khi được con trai cho xem những con số cụ thể về chi phí, họ cũng hiểu rằng lựa chọn này thực sự giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Jonathan thừa nhận việc bay qua lại giữa Ba Lan và Anh mỗi tuần khiến cuộc sống có cảm giác giống như một kỳ nghỉ kéo dài. Anh cũng cho rằng cách sống này không dành cho tất cả mọi người, nhưng với bản thân, nó "hoạt động rất hiệu quả".

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