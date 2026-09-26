Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán, Ngữ văn: Phụ huynh, giáo viên lên tiếng

Đề xuất thi lớp 10 chỉ có môn Toán và Ngữ văn khiến phụ huynh, giáo viên tại TP.HCM băn khoăn về áp lực điểm số và động lực học tiếng Anh.

Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 , học sinh chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, thay vì ba môn như hiện nay, đang nhận được nhiều ý kiến từ phụ huynh, giáo viên tại TP.HCM.

Với những gia đình có con đang học cấp 2, vấn đề không chỉ là giảm một môn thi mà còn liên quan kế hoạch ôn tập đã chuẩn bị từ trước. Nhiều giáo viên cũng cho rằng phương án tuyển sinh cần tính đến đặc thù từng địa phương và được công bố sớm để học sinh chủ động.

Giữ môn tiếng Anh để học sinh có thêm lợi thế

Chị Bích Thủy, phụ huynh có con học lớp 9 tại TP.HCM cho rằng, kỳ thi giảm từ ba môn xuống hai môn có thể giúp học sinh bớt một phần khối lượng ôn tập. Tuy nhiên, khi chỉ còn Toán và Ngữ văn, áp lực điểm số có thể cao hơn.

Theo chị Thủy, con chị cùng nhiều học sinh lớp 9 đã xác định ôn ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ngay từ đầu năm học. Nếu phương án thi thay đổi, học sinh sẽ phải điều chỉnh kế hoạch trong thời gian ngắn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027.

Chị Thủy muốn tiếp tục duy trì ba môn thi, bởi tiếng Anh không chỉ phục vụ kỳ thi lớp 10 mà còn cần thiết cho quá trình học tập sau này. Việc có thêm môn tiếng Anh cũng giúp học sinh có thế mạnh về ngoại ngữ có thêm cơ hội phát huy năng lực.

“Thi hai môn hay ba môn đều được, nhưng cần quyết định sớm để học sinh biết đường ôn tập. Phương án tuyển sinh cũng nên ổn định trong nhiều năm, nhất là khi các em đã bước vào năm học cuối cấp. Con tôi và nhiều học sinh lớp 9 đã chuẩn bị theo hướng ba môn nên nếu thay đổi thì các em rất dễ bị động”, chị Thủy nói.

Còn với chị Nguyễn Hằng, phụ huynh có con học lớp 8 tại TP.HCM, tiếng Anh gắn với quá trình đầu tư lâu dài của gia đình. Con chị yêu thích môn học này và đã được học ngoại ngữ trong nhiều năm. Theo chị Hằng, nếu tiếng Anh không còn trong kỳ thi lớp 10, một số phụ huynh có thể cân nhắc lại việc đầu tư, trong khi học sinh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Toán và Ngữ văn.

“Nếu chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ phải tập trung ôn luyện rất nhiều để cạnh tranh điểm số. Trong khi đó, tiếng Anh là môn nhiều em đã được đầu tư học từ nhỏ, có nền tảng tốt và yêu thích. Duy trì ba môn thi sẽ giúp các em có thêm cơ hội phát huy thế mạnh của mình”, chị Hằng chia sẻ.

Gia đình chị Hằng hiện chi 19,8 triệu đồng cho một khóa học tiếng Anh 24 buổi của con. Theo chị, đây là khoản đầu tư để con có nền tảng ngoại ngữ phục vụ học tập và công việc sau này. Chị Hằng lo nếu tiếng Anh không còn là môn thi, một số học sinh có thể hình thành tâm lý “không thi thì không cần học”. Theo chị, việc duy trì môn tiếng Anh trong kỳ thi cũng góp phần tạo động lực để học sinh tiếp tục học ngoại ngữ.

Chị Hoàng Dung, phụ huynh ngụ TP Thủ Đức cũng cho rằng giảm môn thi chưa chắc đồng nghĩa với giảm áp lực. Theo chị, nếu có ba môn, học sinh có thể dựa vào thế mạnh từng môn để cải thiện tổng điểm.

“Nhiều học sinh có thể nghĩ rằng không thi thì học làm gì. Trong khi đó, ngoại ngữ ngày càng quan trọng, nếu không có động lực học tập từ sớm thì các em sẽ gặp khó khăn sau này. Tôi mong TP.HCM tiếp tục duy trì phương án thi ổn định như những năm gần đây, còn các địa phương khác có thể lựa chọn cách phù hợp với điều kiện thực tế”, chị Dung cho biết.

Giảm môn thi chưa chắc giảm áp lực

Ở góc độ quản lý trường THPT, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc thi hai hay ba môn mà còn ở chức năng của kỳ thi và cách thiết kế phương án tuyển sinh.

Nhiều phụ huynh tại TP.HCM mong muốn giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm học trước.

Theo thầy Đảo, giảm số môn có thể làm giảm khối lượng ôn tập, nhưng chưa chắc làm giảm áp lực cạnh tranh nếu số lượng học sinh dự tuyển vẫn lớn trong khi chỉ tiêu trường công lập có hạn. Khi đó, áp lực có thể chuyển từ ba môn sang hai môn.

“Nếu số lượng học sinh dự tuyển vẫn lớn trong khi chỉ tiêu trường công lập không tăng tương ứng thì áp lực vẫn còn. Khi đó, Toán và Ngữ văn có thể trở thành hai môn mà học sinh tập trung rất nhiều thời gian ôn luyện”, thầy Đảo phân tích.

Theo thầy Đảo, Toán và Ngữ văn là những môn nền tảng nhưng không thể đại diện cho toàn bộ năng lực của học sinh. Các em còn có năng lực ngoại ngữ, khoa học, công nghệ, tin học và nhiều lĩnh vực khác. Nếu kỳ thi chỉ còn hai môn, theo thầy, cần nghiên cứu kỹ cách thiết kế đề thi, đồng thời tính đến việc sử dụng kết quả học tập ở THCS trong phương án tuyển sinh.

Thầy Đảo cũng cho rằng điều kiện giáo dục giữa các địa phương khác nhau, do đó cần tính đến đặc thù từng nơi khi xây dựng phương án tuyển sinh. Với học sinh lớp 9, điều quan trọng là phương án phải được công bố sớm để các em và gia đình có thời gian chuẩn bị.

“Đổi mới tuyển sinh là cần thiết, nhưng điều quan trọng không kém là tạo ra sự ổn định về tâm lý cho người học. Một học sinh lớp 9 cần một lộ trình tương đối ổn định để chuẩn bị cho kỳ thi. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào về môn thi, cách tính điểm, phương thức xét tuyển hay tiêu chí tuyển sinh đều cần có lộ trình chuyển tiếp đủ rõ ràng”, thầy Đảo nói.

Bộ GD&ĐT dự kiến lớp 10 chỉ thi hai môn Toán, Ngữ văn.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM), cho rằng tiếng Anh ngày càng cần thiết với học sinh, không chỉ phục vụ giao tiếp mà còn giúp các em tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật...

Theo thầy Toàn, nhiều học sinh TP.HCM được gia đình đầu tư học tiếng Anh từ sớm và đây cũng là môn học mà không ít em có thế mạnh. Vì vậy, nếu tiếp tục tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, thầy cho rằng nên duy trì môn tiếng Anh.

“Nếu vẫn còn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì tôi cho rằng nên duy trì tiếng Anh. Ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh tôi thấy bình thường, không có gì bất hợp lý”, thầy Toàn nói.

Thầy Toàn cũng lưu ý điều kiện học tiếng Anh giữa các khu vực trong TP.HCM và các tỉnh thành không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, khi xây dựng phương án tuyển sinh cần tính đến đặc thù từng địa bàn và điều kiện học tập thực tế của học sinh.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết, tiếng Anh từ lâu là môn học được học sinh thành phố chú trọng. Ngoài học ở trường, nhiều em còn học thêm ngoại ngữ tại các trung tâm.

Theo cô An, nếu không thi tiếng Anh, một số học sinh có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì giảm một môn ôn tập. Tuy nhiên, những em có thế mạnh về ngoại ngữ sẽ mất cơ hội thể hiện năng lực ở kỳ thi.

“Riêng ở TP.HCM, tôi nghĩ giữ ổn định như trước thì vẫn hay hơn. Ba môn ổn định sẽ phù hợp với học sinh thành phố, nhất là khi tiếng Anh đã được các em quan tâm và học tập từ lâu. Còn đối với cả nước thì mỗi địa phương có điều kiện khác nhau, nên có thể cần phương án phù hợp với từng nơi”, cô An chia sẻ.

Cô An cho rằng học sinh lớp 9 đã có định hướng ôn tập ba môn từ trước, trong khi các trường cũng đang tăng cường dạy và học ngoại ngữ. Vì vậy, việc sớm xác định phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động hơn trong kế hoạch học tập.