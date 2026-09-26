Nhận tin nhắn mẹ học sinh hỏi "Thích nghỉ Tết không?", nữ gia sư đáp "Dạ có": Diễn biến sau đó khiến cô vô cùng xúc động

Câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp giữa người với người khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Làm gia sư vốn là công việc quen thuộc của nhiều sinh viên để trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, đằng sau những giờ lên lớp, đôi khi sự quan tâm chân thành và tinh tế từ phía phụ huynh lại chính là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ trên hành trình tự lập.

Mới đây, một bài đăng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa nữ gia sư và phụ huynh trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp giữa người với người khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ảnh: siru_map18

Đoạn tin nhắn bất ngờ và câu trả lời "thật thà"

Theo hình ảnh được chia sẻ, nữ gia sư nhận được dòng tin nhắn bất ngờ từ mẹ của học sinh: "Nhi ơi con thích nghỉ Tết không". Trước câu hỏi có phần đường đột nhưng ngập tràn không khí lễ hội, cô bạn đã không ngần ngại đáp lại bằng sự thật thà, dễ thương: "Dạ con có".

Thông thường, đối với công việc gia sư dạy kèm, việc học sinh hay cô giáo chủ động xin nghỉ đồng nghĩa với việc sẽ bị mất buổi dạy và cắt giảm học phí của ngày hôm đó. Chính vì thế, nhiều bạn sinh viên đi dạy thêm thường khá đắn đo mỗi khi phụ huynh mở lời đề nghị cho học sinh nghỉ học vào các dịp lễ tết.

Hành động tinh tế của vị phụ huynh gây sốt

Điều khiến cộng đồng mạng thả tim rần rần không nằm ở câu hỏi, mà ở cách ứng xử đầy tâm lý của vị phụ huynh ngay sau đó. Mẹ của em học sinh nhắn tiếp: "Vậy nay nghỉ Tết thiếu nhi nhé. Tiền dạy em Bo hôm nay cô vẫn trả".

Không chỉ chủ động cho nữ gia sư nghỉ ngơi nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6), vị phụ huynh này còn chủ động thanh toán đầy đủ học phí của buổi dạy hôm đó. Đây được xem là một "món quà" bất ngờ dành tặng cho sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của cô giáo trẻ trong suốt thời gian đồng hành cùng con mình. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự trân trọng công sức lao động của người trẻ, đồng thời xóa tan khoảng cách giữa gia đình và người dạy học.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành không ít lời khen ngợi cho cách xử lý tinh tế của vị phụ huynh. Nhìn vào dòng tin nhắn, nhiều người cảm nhận được sự chu đáo, coi nữ gia sư như con cháu trong nhà chứ không đơn thuần là mối quan hệ công việc.

Nhiều tài khoản đã để lại những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dễ thương và tâm lý của vị phụ huynh. Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đi dạy gia sư của mình. Có những trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn khi gặp phải sự thiếu thấu hiểu, nhưng những câu chuyện dễ thương như của bạn Nhi lại trở thành động lực lớn, tiếp thêm niềm tin cho các bạn sinh viên đang nỗ lực tự lập mỗi ngày.