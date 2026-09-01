Giáo viên nghỉ ốm 17 năm, không đi dạy buổi nào vẫn nhận gần 30 tỷ đồng tiền lương

Sự việc hy hữu này khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi.

Trong hệ thống công chức của Đức, việc nhận lương trong thời gian nghỉ ốm dài ngày là quyền lợi hợp pháp. Nhưng câu chuyện của một nữ giáo viên ở Duisburg, bang Nordrhein-Westfalen lại vượt xa mọi giới hạn thông thường. Được biết, cô giáo này không dạy một giờ nào trong gần hai thập kỷ, vẫn nhận khoảng 1 triệu euro (khoảng 29,6 tỷ đồng) và khi bị yêu cầu nghỉ hưu, cô quyết định đưa vụ việc ra tòa.

Nữ giáo viên này bắt đầu giảng dạy tại một trường dạy nghề ở Wesel từ năm 2003, phụ trách môn y tế. Đến tháng 8/2009, cô xin nghỉ ốm với lý do vấn đề tâm lý và từ đó không quay lại trường.

Suốt 17 năm sau, cô đều đặn gửi giấy chứng nhận y tế để gia hạn nghỉ ốm, nhưng không một cơ quan chức năng nào yêu cầu cô đi kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ giám định - một thủ tục lẽ ra phải được thực hiện từ lâu. Khi một hiệu trưởng mới nhậm chức năm 2015, ông thú nhận với báo Bild: "Tôi chưa từng nghe tên giáo viên này bao giờ".

Theo bảng lương công chức bang Nordrhein-Westfalen, nữ giáo viên nhận từ 5.051 đến 6.174 euro mỗi tháng (khoảng 149-183 triệu đồng). Con số này được duy trì liên tục từ năm 2009, bất kể cô có mặt ở trường hay không. Đến khi vụ việc vỡ lở vào năm 2024, tổng số tiền nhà nước đã chi trả cho cô ước tính khoảng 1 triệu euro, tương đương hơn 29,6 tỷ đồng.

Cô giáo này đã không đứng lớp khoảng 17 năm vậy mà vẫn tiếp tục nhận được đầy đủ lương (Ảnh minh họa: Philipp von Ditfurth/dpa)

Nghi vấn "vừa nghỉ ốm, vừa hành nghề chữa bệnh"

Điều khiến công chúng Đức phẫn nộ hơn cả là thông tin về những gì nữ giáo viên làm trong thời gian "nghỉ ốm". Các nhà điều tra phát hiện dấu hiệu cho thấy cô đã hoạt động như một thầy thuốc không có giấy phép (Heilpraktikerin) trong suốt thời gian được cho là mất khả năng lao động. Năm 2012, cô thậm chí còn giành một giải thưởng khởi nghiệp cho sản phẩm kem dưỡng da phát triển cùng đối tác kinh doanh.

Tháng 3/2026, cảnh sát đã khám xét nhà riêng và thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử được cho là "có giá trị chứng minh". Viện kiểm sát Duisburg hiện điều tra nữ giáo viên với cáo buộc gian lận có tổ chức, với nghi vấn cô đã giả vờ mất khả năng lao động để tiếp tục nhận lương trong khi hành nghề chữa bệnh. Do thời hiệu, cuộc điều tra chỉ tập trung vào khoảng 4 năm gần đây.

Tháng 4/2025, tức 16 năm sau khi bắt đầu nghỉ ốm, nhà chức trách cuối cùng cũng yêu cầu cô đi kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ giám định. Nữ giáo viên phản đối, cho rằng việc này xâm phạm quyền cá nhân, nhưng cả tòa án hành chính lẫn tòa án hành chính cấp cao bang Nordrhein-Westfalen đều bác đơn. Kết quả giám định xác nhận cô không thể trở lại làm việc trong vòng 6 tháng tới.

Cuối tháng 5/2026, chính quyền bang ra quyết định buộc cô nghỉ hưu vì mất khả năng lao động. Điều này đồng nghĩa với việc thay vì nhận lương công chức đầy đủ, cô sẽ chỉ được hưởng lương hưu, ước tính giảm khoảng 1.500-2.000 euro mỗi tháng (khoảng 44-59 triệu đồng). Không chấp nhận mức giảm này, nữ giáo viên đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hành chính Düsseldorf vào ngày 29/6/2026. Theo luật Đức, trong thời gian chờ phán quyết, cô vẫn tiếp tục nhận đủ lương như cũ.

Vụ việc sau đó đã được các phương tiện truyền thông Đức đưa tin rộng rãi. Bộ trưởng Giáo dục bang Nordrhein-Westfalen, bà Dorothee Feller, gọi đây là trường hợp "không thể bào chữa". Hai thủ tục kỷ luật đã được khởi động: một đối với nữ giáo viên, một đối với viên chức tại chính quyền quận Düsseldorf - người đã không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm tra nào suốt 15 năm. Bang Nordrhein-Westfalen hiện cũng đang soạn thảo quy định mới, yêu cầu công chức phải đi kiểm tra sức khỏe nếu có nghi ngờ về khả năng lao động.

Đến nay, vụ việc vẫn đang chờ tòa án hành chính Düsseldorf đưa ra phán quyết và nữ giáo viên vẫn tiếp tục nhận lương trong thời gian chờ đợi. Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi về việc các thủ tục kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công chức ở Đức đang được thực hiện như thế nào trong thực tế.

Theo Bild, Spiegel, WDR, dpa