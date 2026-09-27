4 dấu hiệu ổ điện trong phòng trọ cần được kiểm tra ngay

Một ổ điện tưởng như vẫn hoạt động bình thường nhưng có những dấu hiệu bất thường mà người thuê trọ không nên bỏ qua.

Với sinh viên sống xa nhà, ổ điện là một trong những thứ được sử dụng nhiều nhất trong phòng trọ. Điện thoại, laptop, đèn học, quạt, nồi cơm điện hay máy sấy đều cần đến nguồn điện mỗi ngày. Tuy nhiên, vì ổ cắm thường nằm ở những vị trí ít được chú ý, nhiều người chỉ quan tâm đến nó khi thiết bị không thể hoạt động.

1. Ổ điện bị cháy xém, đổi màu hoặc có mùi khét

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết bằng mắt và mũi. Nếu phần nhựa quanh ổ cắm xuất hiện vết nâu, đen, biến dạng hoặc có mùi khét khi đang sử dụng, người thuê không nên tiếp tục cắm thiết bị vào đó.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến tình trạng quá nhiệt, tiếp xúc điện kém hoặc quá tải. Với phòng trọ của sinh viên, nơi thường cùng lúc sử dụng nhiều thiết bị như laptop, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, máy sấy hay điều hòa, việc dùng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một hệ thống điện càng cần được chú ý.

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2. Ổ cắm lỏng, phích cắm không bám chắc

Khi cắm phích điện, phần phích nên được giữ tương đối chắc trong ổ. Nếu chỉ cần chạm nhẹ đã thấy phích bị lỏng, chập chờn hoặc dễ tuột ra, đó là dấu hiệu nên kiểm tra lại ổ cắm.

Tiếp xúc điện không ổn định có thể khiến dòng điện truyền qua điểm tiếp xúc kém, từ đó làm phát sinh nhiệt. Người thuê không nên tự tháo ổ điện để sửa nếu không có chuyên môn. Cách an toàn hơn là ngừng sử dụng ổ cắm đó và báo cho chủ nhà hoặc người có chuyên môn kiểm tra.

3. Ổ điện phát ra tiếng lẹt xẹt hoặc tia lửa bất thường

Một tia lửa rất nhỏ đôi khi có thể xuất hiện khi cắm hoặc rút một số thiết bị, nhưng nếu ổ điện thường xuyên phát ra tiếng lẹt xẹt, có tia lửa rõ hoặc có hiện tượng chập chờn khi thiết bị đang hoạt động thì không nên xem đó là chuyện bình thường.

Đặc biệt, nếu tiếng động xuất hiện cùng mùi khét, nhiệt bất thường hoặc ổ cắm đổi màu, nên ngừng sử dụng ngay. Sinh viên không nên tiếp tục thử cắm thêm thiết bị để “xem có bị nữa không”, bởi việc này có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

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4. Ổ điện nóng bất thường khi sử dụng

Một số thiết bị và phích cắm có thể ấm lên trong quá trình hoạt động, nhưng nếu bản thân ổ điện nóng rõ rệt hoặc nhiệt tăng nhanh khi mới sử dụng, đây là dấu hiệu cần kiểm tra.

Nguyên nhân có thể liên quan đến quá tải, tiếp xúc kém hoặc vấn đề trong hệ thống điện. Nếu không xác định được nguyên nhân, hãy ngắt nguồn điện khi cần thiết và báo chủ nhà hoặc thợ điện kiểm tra thay vì tự tháo lắp. Với những phòng trọ có nhiều thiết bị điện, việc sử dụng ổ cắm và dây nối đúng tải cũng rất quan trọng.

Sinh viên thường ưu tiên kiểm tra giá thuê, diện tích, nhà vệ sinh hay nội thất khi xem phòng nhưng hệ thống điện cũng là một phần không nên bỏ qua. Một ổ điện có dấu hiệu cháy xém, lỏng, phát tiếng bất thường hoặc nóng lên rõ rệt đều đáng để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng. Khi phát hiện vấn đề về điện, cách an toàn nhất là báo cho chủ nhà hoặc người có chuyên môn xử lý thay vì tự sửa chữa.