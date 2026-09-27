Nhà tuyển dụng: "Nếu Superman đánh nhau với Batman, ai thắng?", nam ứng viên trả lời ấn tượng, được nhận việc ngay

Dù gặp câu hỏi oái oăm, nam ứng viên vẫn bình tĩnh ứng phó.

Trong một buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi để tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. Nhưng đôi khi, câu hỏi được đưa ra lại chẳng liên quan trực tiếp đến công việc, thậm chí nghe giống một cuộc tranh luận của những người mê truyện tranh hơn là một buổi tuyển dụng.



Một nam ứng viên từng gặp đúng tình huống như vậy khi tham gia phỏng vấn tại một công ty. Sau khi hỏi qua một số câu về kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng bất ngờ nhìn anh rồi hỏi: “Nếu Superman đánh nhau với Batman, theo cậu ai sẽ thắng?”.

Ứng viên hơi bất ngờ. Anh im lặng vài giây rồi hỏi lại: “Hai người đánh nhau trong điều kiện nào ạ?”.

Nhà tuyển dụng nói: “Cứ coi như họ gặp nhau bất ngờ và bắt đầu đánh nhau”.

Ứng viên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu không có thời gian chuẩn bị, tôi chọn Superman. Anh ấy có sức mạnh vượt trội, tốc độ, khả năng bay và nhiều năng lực mà Batman không có. Batman dù rất giỏi cũng khó có thể đánh trực diện với Superman”.

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Nhà tuyển dụng gật đầu rồi hỏi tiếp: “Thế nếu Batman có một tuần để chuẩn bị?”.

Lần này, ứng viên bật cười: “Vậy tôi lại chọn Batman”.

Nhà tuyển dụng tỏ vẻ thích thú: “Tại sao?”.

Anh đáp: “Vì lúc đó câu hỏi không còn là ai mạnh hơn nữa, mà là ai hiểu đối thủ hơn. Batman biết Superman có điểm yếu, có thời gian chuẩn bị kế hoạch và có thể tìm cách tận dụng những thứ Superman không đề phòng. Nếu cho Batman một tuần chuẩn bị thì tôi không nghĩ anh ấy sẽ chọn cách đứng trước mặt Superman rồi đánh nhau”.

Nhà tuyển dụng tiếp tục hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu nghĩ ai thắng?”.

Ứng viên đáp: “Tôi nghĩ người thắng phụ thuộc vào điều kiện của bài toán. Nếu chỉ hỏi ai mạnh hơn thì Superman. Nếu hỏi ai có khả năng tìm cách thắng một đối thủ mạnh hơn mình thì Batman. Còn nếu đây là một vấn đề thực tế thì trước khi trả lời, tôi sẽ hỏi thêm dữ kiện”.

Căn phòng im lặng vài giây.

Nhà tuyển dụng đặt bút xuống, nói: “Được rồi. Tôi thích cách cậu trả lời”.

Cuối buổi phỏng vấn, ứng viên được thông báo nhận việc.

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Sau đó, người phỏng vấn giải thích rằng câu hỏi về Superman và Batman thực ra không nhằm kiểm tra kiến thức truyện tranh. Điều ông muốn xem là ứng viên sẽ phản ứng thế nào trước một câu hỏi không có đủ dữ kiện để đưa ra đáp án tuyệt đối.

Nếu ứng viên lập tức chọn Superman hoặc Batman rồi cố bảo vệ lựa chọn của mình, cuộc trò chuyện rất dễ trở thành một cuộc tranh luận đúng sai. Nhưng nếu biết dừng lại, xác định điều kiện và tìm thêm dữ kiện, câu hỏi sẽ trở thành một bài toán có thể phân tích.

Trong công việc cũng vậy. Không phải vấn đề nào cũng có sẵn một đáp án duy nhất. Có những lúc điều quan trọng không phải là trả lời thật nhanh, mà là nhận ra mình đang thiếu thông tin gì trước khi đưa ra quyết định. Người có tư duy tốt không nhất thiết phải biết ngay đáp án. Họ biết mình cần hỏi gì để tìm ra đáp án phù hợp.