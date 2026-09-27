8 đại học Việt Nam vào tốp từ 101 đến 500 thế giới

Theo Sài Gòn Giải Phóng
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Tổ chức xếp hạng đại học ARWU của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội. Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới ở 11 ngành.

Các đại học Việt Nam có mặt ở 4/5 lĩnh vực nói trên, trừ Khoa học tự nhiên. Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM dẫn đầu khi thuộc tốp 101-150 ở ngành Tài chính và tốp 301-400 ở ngành Kinh tế học và quản trị kinh doanh.

Một số trường khác trong nhóm 201-300 là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TP HCM ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y.

Lĩnh vực Kỹ thuật, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật viện thông, Khoa học và công nghệ thiết bị, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học được xếp trong tốp 301-400.

Xếp hạng cụ thể của các đại học, trường đại học Việt Nam như sau:

Lĩnh vực

 

Ngành

 

Đại học, trường đại học

 

Xếp hạng

 

Kỹ thuật

 

Kỹ thuật cơ khí

 

Đại học Duy Tân

 

201-300

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

301-400

 

Kỹ thuật viễn thông

 

Đại học Duy Tân

 

301-400

 

Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Khoa học và Công nghệ Thiết bị

 

Đại học Bách khoa Hà Nội

 

301-400

 

Kỹ thuật Xây dựng

 

Đại học Duy Tân

 

201-300

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

301-400

 

Kỹ thuật Hóa học

 

Đại học Duy Tân

 

301-400

 

Khoa học sự sống

 

Khoa học Thú y

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

201-300

 

Khoa học y tế

 

Y học lâm sàng

 

Trường Đại học Y Hà Nội

 

401-500

 

Trường Đại học Y Dược TP HCM

 

Y tế công cộng

 

Trường Đại học Y Hà Nội

 

201-300

 

Trường Đại học Y Dược TP HCM

 

Đại học Duy Tân

 

301-400

 

Khoa học xã hội

 

Kinh tế học

 

Đại học Kinh tế TP HCM

 

301-400

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

401-500

 

Quản trị kinh doanh

 

Đại học Kinh tế TP HCM

 

301-400

 

Tài chính

 

101-150

Tổ chức xếp hạng đại học ARWU ra đời từ năm 2003 bởi Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện tổ chức này cùng với QS (Quacquarelli Symonds) và THE (Times Higher Education) của Anh là 3 tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới.

Bảng xếp hạng theo ngành căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí gồm: đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới, sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới, nghiên cứu chất lượng cao, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song sản lượng nghiên cứu thường cao nhất.


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