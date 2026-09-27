Tiền tiêu vặt của Suneo

Trong nhóm bạn của Nobita, Suneo là cậu bé thường xuyên xuất hiện với những món đồ chơi mới, những chuyến đi đắt tiền và đủ thứ chuyện để khoe với bạn bè.

Doraemon kể về cuộc sống của Nobita, một cậu học sinh tiểu học vụng về thường xuyên gặp rắc rối và được chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 giúp đỡ bằng những bảo bối kỳ diệu. Bên cạnh Nobita là nhóm bạn gồm Shizuka, Jaian, Dekisugi và Suneo.

Suneo là con trai trong một gia đình khá giả, nổi tiếng với sở thích khoe đồ mới, những chuyến đi cùng gia đình và các món đồ mà những người bạn khác khó có được. Trong truyện, sự khác biệt về điều kiện kinh tế giữa Suneo và Nobita đôi khi được thể hiện bằng một chi tiết rất cụ thể, đó là tiền tiêu vặt.

Mỗi tháng Suneo có bao nhiêu tiền tiêu vặt?

Trong tập truyện về một bảo bối có tên là Mũi tên hoán đổi công việc, có một chi tiết xác định Suneo được mẹ cho 10.000 yên (khoảng 1,6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) tiền tiêu vặt vào ngày nhận tiền. Tài liệu "Hướng dẫn đọc sâu Doraemon" của Nhật cũng ghi nhận con số này và cho biết bối cảnh là Nhật Bản vào cuối thập niên 1970.

Nếu đặt cạnh Nobita, con số này gây chú ý ngay lập tức. Nobita được xác định có 500 yên tiền tiêu vặt, trong khi Suneo nhận 10.000 yên. Tức là chỉ riêng khoản tiền tiêu vặt, Suneo đã có số tiền gấp 20 lần Nobita.

Trong khi Suneo có 10.000 yên tiền tiêu vặt thì Nobita chỉ có vỏn vẹn 500 yên

Trong Chim Thu Thuế, Suneo khoe với Nobita rằng mình được cho nhiều tiền tiêu vặt, khiến Nobita tức tối vì cho rằng mọi thứ quá bất công. Doraemon sau đó đưa cho cậu một bảo bối có nhiệm vụ thu thuế từ tiền tiêu vặt, người có càng nhiều tiền thì càng bị thu nhiều. Nhưng thay vì bị bảo bối này "chơi khăm", Suneo cũng vô tình bộc lộ được những thế mạnh riêng.

Theo đó, khi chim thu huế bắt đầu kiểm tra tiền của những đứa trẻ trong nhóm, Suneo lại không bị thu đồng nào. Trong khi Nobita, Shizuka và Dekisugi đều bị tính thuế dựa trên số tiền đang có, tài khoản của Suneo lại được ghi nhận là 0 yên.

Lý do là vì Suneo đã đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ giữ. Khi muốn mua thứ gì, cậu không lấy tiền tiêu vặt trực tiếp mà nhờ mẹ mua dưới danh nghĩa đi làm việc vặt. Theo cách này, khoản tiền Suneo sử dụng được tính là tiền làm việc vặt chứ không phải tiền tiêu vặt nên chim thu thuế không thể thu thuế từ cậu. Chi tiết này cho thấy Suneo không chỉ có nhiều tiền hơn Nobita mà còn đủ nhanh trí để tìm cách giữ tiền của mình khi bảo bối bắt đầu đánh vào khoản tiền đó.

Suneo dùng tiền để khoe những gì?

Suneo không chỉ có tiền tiêu vặt nhiều hơn bạn bè mà còn thường xuyên biến số tiền đó thành những món đồ để khoe. Cậu từng mua một lúc 10 cuốn truyện mới, trong khi Nobita không đủ tiền mua nổi một cuốn. Chênh lệch này cũng là một trong những lý do khiến Nobita bực bội và tìm đến Doraemon.

Suneo thường xuất hiện với những món đồ chơi mới và dùng chúng để khoe với nhóm bạn

Ở những câu chuyện khác, Suneo thường xuất hiện với các món đồ chơi mới, mô hình, máy móc hoặc những món đồ mà gia đình mua cho. Có lần cậu khoe một chiếc máy ảnh mới, lần khác lại mang đến những món đồ chơi mà Nobita và Jaian chưa từng có. Những món đồ này thường trở thành "vé vào cửa" cho các cuộc vui của nhóm, bởi Suneo sẽ rủ Jaian và Shizuka đến xem hoặc cùng chơi nhưng cố tình bỏ Nobita ở ngoài.

Tiền bạc cũng xuất hiện trong cách Suneo kể về những chuyến đi của gia đình. Cậu thường đem ảnh, quà lưu niệm hoặc những trải nghiệm từ các chuyến du lịch ra khoe với bạn bè, tạo nên một kiểu cạnh tranh mà Nobita gần như không có khả năng theo kịp.

Điểm thú vị là Suneo không cần trực tiếp nói mình giàu. Chỉ cần những món đồ mới xuất hiện trước mặt cả nhóm, mọi người đã biết gia đình cậu có điều kiện đến mức nào.



