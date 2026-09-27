Nữ idol nổi tiếng cứ 5h sáng bay 1.000km tới trường, tối lại bay về, mỗi ngày tốn gần 3 triệu tiền di chuyển

Mỗi ngày, nữ ca sĩ dành hơn 4 tiếng cho việc di chuyển giữa hai thành phố cách nhau gần 1.000km.

Yuzuki Nakashima, thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Sakurazaka46 của Nhật Bản từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lịch trình đi học đặc biệt. Vì sống và hoạt động nghệ thuật tại Tokyo nhưng theo học một trường đại học ở Fukuoka, cách nhà khoảng 1.000km, nữ ca sĩ phải bay máy bay mỗi ngày để đến trường.

Yuzuki bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng với việc trang điểm, sau đó rời nhà lúc 6 giờ để đến sân bay Haneda, bắt chuyến bay đầu tiên trong ngày. Khoảng 9h30, cô có mặt tại sân bay Kitakyushu rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi hoặc xe buýt đến trường ở Fukuoka.

Tổng thời gian di chuyển hai chiều của Yuzuki lên tới hơn 4 tiếng mỗi ngày. Chi phí cho hành trình này cũng không hề nhỏ, khoảng 15.000 yên/ngày (khoảng 2,7 triệu đồng). Thay vì để thời gian trên máy bay và phương tiện di chuyển trôi qua, cô thường tranh thủ học bài, làm bài tập và ôn lại kiến thức.

Yuzuki cho biết việc được học tại ngôi trường này vốn là ước mơ của cô từ thời trung học. Vì vậy, dù khoảng cách giữa nơi ở và trường lên tới gần 1.000 km, cô vẫn quyết định tìm cách để theo đuổi cả việc học lẫn sự nghiệp ca hát.

Vì sống và hoạt động nghệ thuật tại Tokyo nhưng theo học một trường đại học ở Fukuoka, cách nhà khoảng 1.000km, nữ ca sĩ phải bay máy bay mỗi ngày để đến trường (Ảnh: SCMP)

Sau giờ học, Yuzuki lại bắt đầu hành trình trở về Tokyo. Khi về đến thành phố, cô tiếp tục tập luyện cùng nhóm, từ vũ đạo đến thanh nhạc và thường làm việc đến tối muộn. Nữ ca sĩ đã duy trì lịch trình khắt khe này trong suốt 4 năm, đồng thời vẫn tham gia các hoạt động biểu diễn, chương trình giải trí và công việc của một thành viên nhóm nhạc.

Trước khi gia nhập Sakurazaka46, Yuzuki từng làm thêm để tiết kiệm tiền và theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Khi chính thức hoạt động trong ngành giải trí, cô vẫn không từ bỏ mục tiêu học đại học mà bản thân đã đặt ra từ trước.

Yuzuki từng chủ động giữ kín chuyện học hành với công chúng vì muốn mọi người tập trung vào hoạt động của nhóm. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng tốt nghiệp, cô quyết định chia sẻ về một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

"Tôi đã giữ kín chuyện học hành của bản thân vì muốn công chúng tập trung vào hoạt động của nhóm nhạc. Tuy vậy, khi đã tốt nghiệp đại học, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ một phần quan trọng trong cuộc sống của mình", Yuzuki nói.

Không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ, câu chuyện của nữ ca sĩ còn nhận được nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội Nhật Bản (Ảnh: SCMP)

Không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ, câu chuyện của nữ ca sĩ còn nhận được nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội Nhật Bản. Một số người cho rằng sức hút của một thần tượng không chỉ nằm ở ngoại hình hay tài năng mà còn ở sự kiên trì và nội lực phía sau ánh đèn sân khấu.

Một người dùng mạng xã hội gọi Yuzuki là "siêu nhân" khi có thể cùng lúc duy trì việc học, tham gia các chương trình giải trí và biểu diễn trực tiếp. Một bạn học cùng trường cũng cho biết trước đây không hề biết có một người nổi tiếng đang ngày ngày nỗ lực học tập tại trường mình.

"Tôi không hề biết có một người chăm chỉ đến vậy ở trường mình. Giờ tìm việc rất khó, nhưng câu chuyện của cô Yuzuki đã truyền cảm hứng để tôi không bỏ cuộc", người này chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Yuzuki cho biết cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trên sân khấu. Nhìn lại 4 năm vừa học vừa di chuyển giữa hai thành phố, nữ ca sĩ cho rằng những nỗ lực dành cho ước mơ sẽ trở thành một phần ký ức đáng giá.

"Nếu bạn có một ước mơ, dù khó thực hiện đến đâu, hãy can đảm theo đuổi. Mỗi giây phút bạn sống vì ước mơ sẽ trở thành ký ức quý giá trong cuộc đời bạn", Yuzuki nhắn nhủ.

Theo The Star Japan