Việt Nam có 1 trường ĐH đào tạo 3 năm là tốt nghiệp: Học phí từ 86,3 triệu - 112,5 triệu đồng/khóa, dạy chuyên ngành thứ 2 miễn phí, nhiều ngành 15 điểm là đỗ

Tại Huế có một trường đại học tư thục thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest đang theo đuổi mô hình đào tạo khá khác biệt: rút ngắn chương trình cử nhân xuống 3 năm, đồng thời tăng trải nghiệm thực tế và kết nối doanh nghiệp.

Trường Đại học Phú Xuân (PXU) là trường đại học tư thục tại Huế, hiện là thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest. Nhà trường theo đuổi định hướng đào tạo ứng dụng, chú trọng gắn chương trình học với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

PXU tập trung vào các nhóm ngành gắn với kinh doanh, công nghệ, ngôn ngữ và dịch vụ. Một số ngành nổi bật tại trường gồm Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Đáng chú ý, với các ngành đào tạo trên, PXU không áp dụng lộ trình đại học 4 năm như thông thường mà thiết kế chương trình 3 năm. Mô hình này được nhà trường xây dựng theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo, đồng thời tăng cường trải nghiệm thực hành và tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp trong quá trình học.

Mô hình “3 năm - 2 ngành - 1 học phí”

Theo thông tin được PXU công bố, chương trình đào tạo đại học chính quy của trường kéo dài trong 3 năm. Mô hình này không đơn thuần là cắt giảm thời gian học mà tổ chức lại tiến độ đào tạo, tập trung vào tối ưu trải nghiệm học tập và năng lực đầu ra cho người học.

Tại PXU, sinh viên sẽ được học kiến thức chuyên môn gắn với nhu cầu nghề nghiệp thực tế; tham gia nhiều học phần thực hành, dự án ứng dụng; tiếp cận môi trường làm việc, doanh nghiệp từ sớm. Nhờ đó, việc ra trường sớm 1 năm tại PXU giúp sinh viên có thêm thời gian phát triển trong môi trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh sinh viên ra trường thường phải tìm học thêm một bằng cấp khác sau khi tốt nghiệp, trường đã mở ra một hướng đi khác biệt khi được học 2 ngành chỉ với 1 học phí. Đây là chiến lược đào tạo toàn diện giúp sinh viên bước vào thị trường lao động với lợi thế thực sự khác biệt.

Theo đó, ngoài ngành học chính, sinh viên PXU được lựa chọn học thêm một module chuyên ngành khác mà không phải trả thêm học phí. Module này được thiết kế như phần kiến thức bổ trợ cho ngành chính, giúp người học có thêm một hướng chuyên môn và kỹ năng để ứng dụng trong công việc sau khi tốt nghiệp.

Trong lộ trình này, ngành chính giúp sinh viên tập trung xây dựng nền tảng và chuyên môn cốt lõi, trong khi module chuyên ngành phụ giúp mở rộng kiến thức và khả năng nghề nghiệp. Chẳng hạn, sinh viên Ngôn ngữ Trung Quốc có thể học thêm module Kinh doanh số và Thương mại điện tử; sinh viên Quản trị kinh doanh có thể học module về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; còn sinh viên Công nghệ thông tin có thể lựa chọn module Quản trị Marketing và Digital Marketing.

Sự kết hợp này giúp sinh viên tự tin “vào một ra hai” trên thị trường lao động – không chỉ linh hoạt nghề nghiệp, mà còn nâng cao giá trị lâu dài của bản thân.

Học phí cực mềm

Dù là trường tư, chi phí đào tạo tại PXU không cao như những trường khác. Theo bảng học phí năm 2026 được PXU công bố, học phí của trường được tính theo tín chỉ, dao động từ 690.000 đồng đến 900.000 đồng/tín chỉ, tùy nhóm ngành.

Cụ thể, nhóm ngành như Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có mức 690.000 đồng/tín chỉ. Các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ở mức 830.000 đồng/tín chỉ, trong khi Truyền thông đa phương tiện có mức 900.000 đồng/tín chỉ.

Như vậy, với chương trình đào tạo chính quy tại PXU, tổng học phí toàn khóa dao động khoảng 86,3–112,5 triệu đồng, tùy ngành học.

Trường cũng quy định sinh viên có thể đăng ký trên 15 tín chỉ trong một học kỳ mà không phải đóng thêm học phí, nhưng không được đăng ký quá 18 tín chỉ/học kỳ. Nếu đăng ký dưới 15 tín chỉ, sinh viên vẫn phải đóng đủ mức học phí theo quy định của trường.

Đầu vào dễ thở, đầu ra rộng mở

Năm 2026, PXU công bố ngưỡng xét tuyển từ 15 điểm đối với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và từ 18 điểm với phương thức xét học bạ. Trường đồng thời áp dụng nhiều phương thức khác như xét học bạ kết hợp phỏng vấn, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Đặc biệt, với mạng lưới hợp tác doanh nghiệp lớn, sinh viên PXU không chỉ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia các dự án và chương trình thực tập từ năm 2, năm 3, mà còn được hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

Chính sách này được triển khai thông qua Trung tâm hỗ trợ việc làm và kết nối doanh nghiệp, các ngày hội tuyển dụng cùng hệ thống đối tác của trường. Sinh viên cũng được hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho quá trình tìm việc như viết CV, phỏng vấn và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp.

Với cách tiếp cận này, sinh viên học tập tại ngôi trường này sẽ sớm tích lũy trải nghiệm, mở rộng chuyên môn và chủ động hơn khi bước vào thị trường lao động.

(Tổng hợp)