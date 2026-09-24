Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% tiếng Anh cho gần 6.000 sinh viên: Học phí hơn 200 triệu/khóa, cơ hội được trao đổi tại Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, tốt nghiệp nhận 2 bằng cùng lúc

Nhà trường xác định một trong những đặc trưng của mình là thực hiện đào tạo các chương trình bằng ngoại ngữ.

Không phải trường đại học tư thục hay cơ sở của một trường nước ngoài, ngôi trường này là một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm đặc biệt nằm ở mô hình đào tạo quốc tế hóa, với 15 chương trình được nhà trường giới thiệu giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, trong khi sinh viên một số ngành còn có cơ hội học tập tại Mỹ, Malaysia hay tham gia chương trình trao đổi với các trường đại học ở Trung Quốc.

Gần 6.000 sinh viên đang học những ngành nào?

Ngôi trường được nhắc đến là Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS). Theo Báo cáo thường niên của trường, đây là cơ sở giáo dục đại học công lập. Tiền thân của trường là Khoa Quốc tế trực thuộc ĐHQGHN và đến tháng 12/2021 được tổ chức lại thành Trường Quốc tế. Nhà trường xác định một trong những đặc trưng của mình là thực hiện đào tạo các chương trình bằng ngoại ngữ.

Ảnh Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trên chuyên trang tuyển sinh đại học năm 2026, Trường Quốc tế giới thiệu 15 ngành học chất lượng cao “giảng dạy 100% bằng tiếng Anh”. Ở phần thông tin chi tiết, trường cũng làm rõ 100% tiếng Anh được áp dụng đối với các môn chuyên ngành; những học phần chung theo quy định và một số giai đoạn của một số ngành công nghệ có thể sử dụng tiếng Việt.

Điều đáng chú ý là quy mô người học của các chương trình này không nhỏ. Báo cáo công khai kết quả tuyển sinh và đào tạo năm học 2024-2025 cho thấy, nếu cộng số sinh viên đang học ở 15 chương trình tương ứng với danh mục tuyển sinh hiện nay, tổng số đạt khoảng 5.927 người.

Trong đó, Kinh doanh quốc tế là chương trình có quy mô lớn nhất với 1.020 sinh viên, tiếp đến là Kế toán, Phân tích và Kiểm toán với 777 người, Phân tích dữ liệu kinh doanh 516 người và Hệ thống thông tin quản lý 479 người.

Hai chương trình song bằng Quản lý và Marketing lần lượt có 93 và 342 sinh viên. Ở nhóm công nghệ, Tin học và Kỹ thuật máy tính có 378 người, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số có 346 người, Tự động hóa và Tin học có 332 sinh viên. Ngành Ngôn ngữ Anh có thêm 365 người học.

Trong năm 2026, Trường Quốc tế tiếp tục dự kiến tuyển thêm 1.350 chỉ tiêu vào 15 chương trình, từ Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Marketing đến Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Fintech, Logistics, Kinh doanh số và Truyền thông số.

Ảnh Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự đa dạng này cũng cho thấy mô hình đào tạo bằng tiếng Anh tại trường không còn chỉ gắn với nhóm kinh tế - kinh doanh. Chẳng hạn, chương trình Kinh doanh quốc tế được trường xác nhận giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoại trừ khối kiến thức chung bằng tiếng Việt. Sinh viên phải đạt chuẩn ngoại ngữ trước khi bước vào các học phần thuộc nhóm ngành và chuyên ngành.

Học phí nhiều chương trình vượt 200 triệu đồng cho cả khóa

Môi trường đào tạo bằng tiếng Anh đi cùng mức học phí cao hơn đáng kể so với nhiều chương trình đại trà tại các trường công lập.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Quốc tế, tổng học phí dự kiến của Kinh doanh quốc tế khoảng 202,4 triệu đồng cho 4 năm. Kế toán, Phân tích và Kiểm toán cũng ở mức tương tự, trong khi một số chương trình công nghệ, kỹ thuật có tổng mức thu vượt 200 triệu đồng trong toàn khóa.

Mức học phí còn tăng đáng kể ở nhóm chương trình liên kết hoặc đồng cấp bằng với trường nước ngoài. Đây cũng chính là nhóm tạo nên một điểm khác biệt khác của Trường Quốc tế: sinh viên không nhất thiết phải học toàn bộ bốn năm tại Việt Nam.

Ảnh Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điển hình là chương trình Marketing do ĐHQGHN và HELP University của Malaysia cùng cấp bằng. Chương trình kéo dài bốn năm với 8 học kỳ, trong đó sinh viên học 7 học kỳ tại Việt Nam và 1 học kỳ tại Malaysia. Ngôn ngữ đào tạo là toàn phần bằng tiếng Anh, ngoại trừ các học phần thuộc khối kiến thức chung.

Đáng chú ý hơn, hoàn thành chương trình này, sinh viên không chỉ nhận một văn bằng. Người học được cấp bằng Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Marketing của HELP University và bằng Cử nhân Marketing của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ Mỹ, Malaysia đến cơ hội trao đổi tại Đại học Thanh Hoa

Mô hình tương tự cũng được áp dụng với chương trình Quản lý liên kết với Keuka College, Hoa Kỳ. Những khóa sinh viên đầu tiên của chương trình song bằng Quản lý đã sang Mỹ học một học kỳ, trong khi sinh viên Marketing chuyển tiếp tới Malaysia. Theo Trường Quốc tế, năm 2023 đã có 14 sinh viên chương trình Quản lý sang Keuka College và 30 sinh viên Marketing sang HELP University để thực hiện kỳ học tại trường đối tác.

Có thể hiểu rằng, cơ hội tới Mỹ và Malaysia gắn trực tiếp với lộ trình đào tạo của các chương trình song bằng, chứ không phải mọi sinh viên của trường đều mặc nhiên có một học kỳ ở nước ngoài.

Ngoài hình thức chuyển tiếp này, sinh viên Trường Quốc tế còn có thể đăng ký các chương trình trao đổi sinh viên của ĐHQGHN với những đại học nước ngoài. Mới đây, trường thông báo các chương trình trao đổi kỳ Xuân 2027 tại Trung Quốc và Nhật Bản. Trong số các điểm đến tại Trung Quốc có Đại học Thanh Hoa và Đại học Hạ Môn; tại Nhật Bản có Đại học Kyushu, Daito Bunka và Kanazawa. Sinh viên phải nộp hồ sơ và trải qua quá trình xét chọn, sau đó những ứng viên phù hợp mới được trường đề cử.

Có thể thấy, yếu tố “quốc tế” tại ngôi trường công lập này không chỉ thể hiện ở việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Nó còn nằm ở cấu trúc của các chương trình song bằng, khả năng học một phần chương trình tại nước ngoài cũng như mạng lưới trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học quốc tế.

Với quy mô gần 6.000 sinh viên ở các chương trình tương ứng, danh mục ngành trải từ kinh doanh đến công nghệ và những lựa chọn học tập tại Mỹ, Malaysia hay Trung Quốc, Nhật Bản, Trường Quốc tế - ĐHQGHN đang tạo ra một mô hình khá khác biệt trong hệ thống đại học công lập Việt Nam.