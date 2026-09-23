Phụ huynh phản ánh suất ăn "toàn tóp mỡ", xã nói "thịt chế biến không đẹp mắt"

Phụ huynh phản ánh suất ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có nhiều tóp mỡ, trong khi xã Quảng Bị (Hà Nội) cho rằng thịt được chế biến không đẹp mắt.

Sáng 23/9, một số phụ huynh đăng tải hình ảnh và clip lên mạng xã hội, phản ánh chất lượng suất ăn bán trú ở Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhiều điểm bất thường. Họ cho rằng phần thịt được chế biến thành toàn tóp mỡ, không giống món ăn trong thực đơn.

Một phụ huynh của trường Tiểu học Quảng Bị 1, cho biết 9h sáng nay, anh trực tiếp đến trường sau khi nhận thông tin về việc phụ huynh kiểm tra bữa ăn bán trú có vấn đề. Mô tả phần thịt chế biến thành phẩm được ghi nhận tại trường, anh này kể: “Thịt gì toàn mỡ, bạc nhạc, với bì chiên lên cứng ngắc, khó nhai”.

UBND xã Quảng Bị cho biết đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh ban đầu cho thấy, phản ánh suất ăn “toàn tóp mỡ” là không chính xác.

Khay thực phẩm được lan truyền trên mạng mà phụ huynh cho là “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bếp trú Trường Tiểu học Quảng 1, Hà Nội.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, ông Trịnh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của xã Quảng Bị thông tin kết quả xác minh ban đầu cho thấy, suất ăn không có tóp mỡ, mà là thịt mông, thịt chân giò và thịt ba chỉ, nhưng họ chế biến không đẹp mắt. Thịt của MeatDeli được chiên qua dầu tẩm vừng, có màu trắng trắng chứ không phải tóp mỡ.

Theo vị này, thông tin phụ huynh phản ánh và lan truyền trên mạng suất ăn “toàn tóp mỡ” là chưa chính xác. “Hiện, mẫu thực phẩm (cả sống và chín) của suất ăn trưa này trại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đang được mang đi giám định, “bên nào sai bên đó phải chịu trách nhiệm”.

Trước đó, trả lời báo chí, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 1 nói thông tin lan truyền thịt trong bữa ăn của học sinh “toàn tóp mỡ” là chưa được kiểm chứng. Trong thực đơn, nhà trường không cho học sinh ăn tóp mỡ. Cũng theo bà Tuyết, hiện nay, nhà trường đang làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, phụ huynh học sinh. S

Những ngày đầu năm học, Hà Nội liên tiếp ghi nhận sự cố bữa ăn bán trú. Trong đó có thể kể đến vụ việc tại Trường Tiểu học Đức Giang (phân hiệu Thượng Thanh) giao cơm muộn nhiều giờ, xe chở cơm còn bụi; Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Tây Mỗ) suất ăn giao chậm; Trường Tiểu học Kim Bài, Tiểu học Phương Trung (Thanh Oai) xảy ra tình trạng cơm đến muộn, học sinh phải dùng bánh, sữa; Trường Tiểu học Trung Giã B gây chú ý với suất ăn 40.000 đồng nhưng lượng thức ăn lèo tèo. Nhiều địa phương chấm dứt hợp đồng, thay nhà cung cấp và Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ công tác bán trú.