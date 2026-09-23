Hộp cơm của bà mẹ làm cho con trai cấp 2, con ăn khỏe mẹ lại giảm 3kg

Từ những hộp cơm mang đi tập thể thao đến bữa tối ở nhà, bà mẹ này luôn cố gắng cân bằng giữa ngon miệng, đủ chất và phù hợp với lịch học, lịch thể thao của con.

Một đứa trẻ có lịch học đã kín, lại tham gia câu lạc bộ thể thao thì chuyện ăn uống trong ngày đôi khi cũng trở thành một bài toán. Đồ ăn mua sẵn thì nhanh, nhưng chưa chắc hợp khẩu vị; tự nấu thì yên tâm hơn, đổi lại bố mẹ phải bỏ thêm thời gian chuẩn bị. Với bà mẹ thường được gọi là mẹ Prince dưới đây, chị chọn cách thứ hai và dần biến việc làm cơm hộp cho con thành một thói quen.

Mẹ Prince là một bà mẹ người Trung Quốc hiện sinh sống tại Auckland, New Zealand. Trên trang cá nhân của mình, chị thường chia sẻ những hộp cơm chuẩn bị cho con trai từ bữa trưa mang đến trường cho đến những phần ăn trước và sau các buổi tập hockey.

BST hộp cơm cho con của bà mẹ này khiến người ta trầm trồ (Ảnh: Xiaohongshu)

Nhìn thực đơn của mẹ Prince, có thể thấy chị không bó hẹp trong một kiểu cơm hộp cố định. Các hộp cơm nhìn không quá cầu kỳ nhưng phần ăn luôn đầy đặn. Một hộp có thể gồm thịt, hải sản, trứng, rau xanh và cơm ngũ cốc; hộp khác lại chuyển sang mì, bánh mì sandwich, tôm, cua hoặc các món chế biến từ cá. Có hôm chị chuẩn bị cả bát mì nước, có hôm là cơm lươn, thịt sườn chua ngọt hay cá hấp cà chua. Những ngày con có lịch thi đấu hockey, thực đơn cũng được chị chú ý hơn vì cường độ vận động của con khá cao.

Chị thường không cố định một thực đơn nào mà thay đổi phù hợp theo lịch trình cũng như nhu cầu của con (Ảnh: Xiaohongshu)

Các món ăn đều đủ sắc đủ vị (Ảnh: Xiaohongshu)

Từ mỳ đến cơm, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng "có tâm" (Ảnh: Xiaohongshu)

Trong một chia sẻ, mẹ Prince kể hành trình dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho con mang đi của chị bắt đầu sau khi con trai chị tham gia đội hockey ở trường. Cách này giúp gia đình tiết kiệm thời gian, đồng thời chị cũng chủ động hơn trong việc lựa chọn món ăn cho con.

Chị cho biết công việc của mình tại một trung tâm khám sức khỏe thường kết thúc vào khoảng 14h30 và muộn nhất cũng không quá 15h. Nhờ vậy, chị có thời gian chuẩn bị cơm sau giờ làm. Để đỡ cập rập, chị thường lên thực đơn trước, chuẩn bị nguyên liệu và tham khảo thực đơn bữa trưa của giáo viên gửi để tránh nấu trùng món.

Bà mẹ này còn chủ động trao đổi với giáo viên để cân đối món ăn (Ảnh: Xiaohongshu)

Có một chi tiết khá thú vị là việc làm cơm cho con lại mang đến một thay đổi ngoài dự tính cho chính mẹ Prince. Chị chia sẻ rằng sau một thời gian duy trì thói quen này, bản thân giảm khoảng 3 cân, trong khi con trai lại ngày càng khỏe khoắn, rắn rỏi hơn. Chị cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc đồ ăn tự nấu ít dầu, ít muối, còn lượng tinh bột trong phần ăn của chị khá ít vì phần cơm thường được con ăn hết.

Không chỉ quan tâm đến chuyện con ăn gì, mẹ Prince còn dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về cách xây dựng thói quen ăn uống cho cả gia đình. Chị thừa nhận rất khó để một gia đình có thể đáp ứng hoàn hảo tất cả những tiêu chí ăn uống lý tưởng, nhưng vẫn có thể chủ động lựa chọn những gì phù hợp với điều kiện của mình. Bản thân chị luôn cố gắng hạn chế đồ ăn vặt và đồ ăn mua sẵn cho trẻ, đồng thời cố gắng đưa thêm ngũ cốc và thực phẩm tươi vào bữa ăn.

Ai thèm thì giơ tay nào? (Ảnh: Xiaohongshu)

Thú vị nhất là sau một khoảng thời gian, trong khi con trai khỏe mạnh, rắn chắc lên trông thấy (Ảnh: Xiaohongshu)

Thì người mẹ cũng thành công giảm được 3kg (Ảnh: Xiaohongshu)

Bên dưới các bài đăng, nhiều phụ huynh cũng thường xuyên hỏi chị cách chuẩn bị món ăn, lên thực đơn và sắp xếp thời gian nấu nướng. Có người tò mò cách làm cá hồi sốt teriyaki để con dễ ăn, người hỏi bí quyết chuẩn bị cơm hộp sau giờ làm, cũng có người muốn biết cách nấu những món tưởng cầu kỳ nhưng thực ra khá nhanh.

Một số bình luận còn chia sẻ câu chuyện riêng của họ sau khi xem những hộp cơm này:

- Nhìn những bữa ăn của chị tôi mới hiểu vì sao trẻ con vận động nhiều cần được chuẩn bị đồ ăn kỹ như vậy. Không cần món nào quá sang, chỉ cần có cơm, thịt hoặc cá, rau xanh, thêm một món con thích là đã rất ổn rồi. Quan trọng nhất là mẹ có thể duy trì được lâu dài chứ không phải làm một hai hôm thật đẹp rồi bỏ cuộc. Chúc em bé vừa học tốt vừa chơi hockey vui vẻ, còn mẹ cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé.

- Tôi rất thích cách chị làm cơm, nhìn không quá cầu kỳ nhưng món nào cũng có vẻ rất vừa miệng. Đặc biệt là việc chị dựa vào lịch ăn của trường để lên menu, cách này thực tế quá, tôi phải học theo mới được.

- Đọc đoạn chị nói mình giảm cân còn con trai thì khỏe và rắn rỏi hơn mà bật cười. Đúng kiểu mẹ lo cho con ăn ngon rồi cuối cùng mình cũng được hưởng ké. Tôi cũng làm cơm cho con mỗi ngày, nhưng con tôi chỉ có một nguyên tắc duy nhất là mẹ nấu gì cũng được, miễn là ăn no. Nhìn hộp cơm nhà chị xong thấy mình cần nâng cấp trình độ gấp.

- Những bữa cơm thế này sau này lớn lên chắc con sẽ nhớ lắm. Hồi nhỏ mình chẳng để ý bố mẹ đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị một bữa ăn, chỉ biết mở hộp ra thấy đúng món mình thích là vui. Đến khi lớn mới hiểu những chuyện nhỏ như vậy thực ra rất đáng nhớ.