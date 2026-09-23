Phát hiện thầy giáo lịch sử sở hữu 64 căn nhà, thu 1,17 tỷ đồng/tháng vẫn đi dạy

Trong nhiều năm, ông vừa đứng lớp vừa từng bước mở rộng danh mục bất động sản cho thuê.

Dominic Kosteris, 54 tuổi, giáo viên lịch sử trung học ở Chicago (Mỹ), sở hữu 64 căn nhà cho thuê và kiếm về tới 45.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 1,17 tỷ đồng. Điều đáng nói là ông vẫn tiếp tục đứng lớp dù thu nhập từ bất động sản đã vượt xa lương giáo viên từ hơn một thập kỷ trước.

Từ căn nhà đầu tiên đến danh mục 64 bất động sản

Dominic Kosteris bắt đầu đi giao báo từ năm lớp 8. Cha mẹ ông di cư từ Anh sang Mỹ khi ông mới 2 tuổi và họ dạy ông bài học đầu tiên về tiền bạc, đó là giữ lại một phần lớn tiền lương thay vì tiêu hết. Ông tốt nghiệp Đại học Bang Chicago năm 1991 mà không vướng nợ sinh viên, rồi về sống cùng bố mẹ - quãng thời gian giúp ông tiết kiệm gần như toàn bộ thu nhập.

Năm 1996, khi 28 tuổi, Kosteris mua căn nhà đầu tiên. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ ở Chicago với giá 53.000 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng). Khoản thanh toán hàng tháng, gồm cả thế chấp, chỉ khoảng 335 USD (khoảng 8,7 triệu đồng). Trong khi đó, giá thuê khu vực xung quanh vào khoảng 750 USD (khoảng 19,5 triệu đồng).

"400 USD năm 1996 là số tiền rất lớn, nên nó thực sự khiến tôi chú ý", ông nhớ lại.

Dominic Kosteris, giáo viên lịch sử trung học ở Chicago, người sở hữu 64 căn nhà cho thuê (Ảnh: Business Insider)

Một năm sau, Kosteris mua bất động sản cho thuê đầu tiên - một căn nhà một gia đình giá 59.000 USD (khoảng 1,53 tỷ đồng), trả trước 10%. Ông tìm được người thuê ngay và bắt đầu lãi khoảng 500 USD mỗi tháng.

"Thế là tôi làm lại lần nữa", ông kể.

Trong suốt thập niên 2000, khi giá nhà tăng vọt, Kosteris chọn đứng ngoài thị trường. "Các thương vụ chẳng có ý nghĩa gì cả", ông nói. Quyết định đó giúp ông tích lũy tiền mặt. Đến năm 2008, khi khủng hoảng bất động sản ập đến, ông bắt đầu mua vào với tốc độ khoảng bốn căn mỗi năm.

"Tôi như một đứa trẻ đứng trong cửa hàng kẹo vậy", Kosteris mô tả về giai đoạn mua nhà giá rẻ sau khủng hoảng.

Vẫn đi dạy vì "thích công việc", không phải vì tiền

Nguyên tắc xuyên suốt của Kosteris là dòng tiền. Ông chỉ mua khi khoản thu nhập ròng sau khi trừ mọi chi phí đạt mức tối thiểu, ban đầu là 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) mỗi tháng, sau này nâng lên 600 USD (khoảng 15,6 triệu đồng).

"Bạn phải phân tích từng bất động sản xem nó tốn bao nhiêu, bạn sẽ chi bao nhiêu để sửa và bạn kiếm được bao nhiêu vào cuối tháng", ông nói. Ở Chicago, chi phí hàng tháng gồm gốc, lãi, bảo hiểm, thuế và tiền nước. Tiền thuê phải vượt qua tất cả những khoản đó ít nhất 600 USD.

Ông vẫn đi dạy dù thu nhập từ bất động sản đã vượt xa lương giáo viên (Ảnh: Business Insider)

Khi đại dịch COVID-19 ập đến năm 2020, lãi suất thế chấp giảm xuống mức kỷ lục. Nhiều bất động sản của Kosteris đã gần hoặc hoàn toàn trả hết nợ.

"Đó giống như một cơn bão hoàn hảo vậy", ông nhận xét.

Ở tuổi 54, sau 31 năm đứng lớp, Kosteris về mặt kỹ thuật không còn cần phải làm việc. Nhưng ông vẫn dạy lịch sử trung học toàn thời gian. Ông cho hay: "Tôi thích những gì mình làm. Và nếu tôi nghỉ hưu bây giờ, họ sẽ đánh thuế lương hưu của tôi rất nặng".

Kosteris dành khoảng bảy giờ mỗi tuần để quản lý 64 căn nhà. 25 trong số đó đã được thanh toán hoàn toàn. Vào thời điểm được phỏng vấn năm 2023, ông đặt mục tiêu mở rộng lên 80 căn trong năm đó và 100 căn vào năm ông dự định nghỉ hưu.

Vào thời điểm đó, Kosteris cho biết sau khi ngừng dạy, ông muốn dành thời gian tổ chức các buổi hội thảo miễn phí về kiến thức tài chính tại các trường học khắp Chicago. Ông cũng đã tổ chức một buổi hội thảo như vậy mỗi tháng cho học sinh trung học của mình.

Theo Business Insider, Benzinga