4 dấu hiệu cho thấy bạn có EQ cao hơn mình tưởng

Bạn có thể không phải người giỏi an ủi, cũng chẳng phải "bậc thầy giao tiếp", nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với EQ thấp.

Không phải cứ nói chuyện duyên dáng, được lòng tất cả mọi người hay luôn giữ vẻ bình tĩnh mới là người có EQ cao. Đôi khi, những dấu hiệu đáng chú ý lại nằm trong cách bạn phản ứng trước những chuyện rất nhỏ.

Trong tâm lý học, trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence - EQ) thường được nghiên cứu qua những năng lực như nhận diện cảm xúc, hiểu cảm xúc và điều chỉnh chúng, đồng thời sử dụng thông tin cảm xúc để suy nghĩ và hành động phù hợp. Vì vậy, EQ không đơn giản là việc một người “khéo miệng” đến đâu.

Bạn biết mình đang khó chịu vì điều gì, thay vì chỉ biết rằng mình đang khó chịu

Có một khác biệt khá lớn giữa việc “tôi đang bực” và “tôi đang bực vì cảm thấy mình không được tôn trọng”.

Người có khả năng nhận diện cảm xúc tốt thường không dừng lại ở việc gọi tên cảm xúc. Họ có xu hướng quan sát xem điều gì đã kích hoạt phản ứng đó, cảm xúc thực sự là gì và nó đang ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của mình. Đây cũng là một phần quan trọng trong mô hình trí tuệ cảm xúc của Mayer và Salovey, trong đó khả năng nhận biết và hiểu cảm xúc được xem là những năng lực cốt lõi.

Chẳng hạn, sau một cuộc tranh luận với bạn bè, thay vì lập tức kết luận “Mình ghét người này”, bạn có thể nhận ra rằng điều khiến mình khó chịu thực ra là cảm giác bị xem nhẹ. Khi hiểu được nguyên nhân, bạn sẽ dễ lựa chọn cách phản ứng hơn: nói thẳng vấn đề, chờ bản thân bình tĩnh rồi trao đổi hoặc đơn giản là cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ.

Đây cũng là lý do một người có EQ tốt không nhất thiết phải là người lúc nào cũng vui vẻ. Họ vẫn có thể tức giận, buồn bã, thất vọng hay ghen tị. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ có khả năng nhận ra những cảm xúc ấy thay vì để chúng hoàn toàn điều khiển hành động của mình.

Nếu bạn thường có thói quen tự hỏi “Mình thực sự đang khó chịu vì chuyện gì?” trước khi phản ứng, đó có thể là một dấu hiệu đáng chú ý.

Bạn không phải lúc nào cũng nói ra điều mình nghĩ ngay lập tức

Có những người cho rằng thẳng thắn nghĩa là nghĩ gì nói nấy. Nhưng trong giao tiếp, khả năng dừng lại vài giây trước khi đáp trả đôi khi lại quan trọng hơn việc phản ứng thật nhanh.

Bạn nghe một câu khiến mình khó chịu nhưng không lập tức “bật” lại. Bạn nhận được một tin nhắn đang rất tức giận nhưng quyết định đọc lại sau khi bình tĩnh. Bạn muốn phản bác một người nhưng nhận ra mình chưa hiểu hết câu chuyện nên hỏi thêm trước.

Những khoảng dừng như vậy không có nghĩa là bạn yếu thế hay không biết tranh luận. Nó có thể cho thấy bạn đang tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cảm xúc và hành động.

Khả năng điều chỉnh cảm xúc là một trong bốn nhánh chính của mô hình EQ của Mayer và Salovey. Điều chỉnh ở đây không đồng nghĩa với việc kìm nén hoặc giả vờ không có cảm xúc, mà là biết xử lý cảm xúc theo cách phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh.

Vì vậy, nếu từng bị bạn bè trêu là “sao lúc nào cũng phải suy nghĩ mãi mới trả lời”, chưa chắc đó đã là một điểm yếu. Trong không ít tình huống, việc không để vài giây nóng giận quyết định một câu nói có thể giúp bạn tránh được rất nhiều cuộc cãi vã không đáng có.

Bạn nhận ra người khác đang không ổn, dù họ chưa nói gì

Một người có EQ tốt thường không chỉ chú ý đến nội dung của cuộc trò chuyện mà còn quan sát cách người khác thể hiện cảm xúc.

Một người bạn hôm nay vẫn nhắn tin như bình thường nhưng trả lời ngắn hơn mọi ngày. Một người đồng nghiệp vẫn nói “không sao” nhưng giọng thấp hơn và gần như không tham gia cuộc trò chuyện. Một thành viên trong nhóm đột nhiên im lặng sau một câu nói tưởng như rất bình thường.

Bạn không nhất thiết phải đoán đúng 100% người kia đang nghĩ gì. Điều quan trọng hơn là bạn nhận ra có điều gì đó khác thường và biết cách phản ứng phù hợp.

Thay vì hỏi dồn “Có chuyện gì? Sao thế? Kể mình nghe đi!”, bạn có thể chỉ nói: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình nhé” rồi cho họ không gian riêng. Đây là một dạng tinh tế trong giao tiếp: nhận ra cảm xúc của người khác nhưng không tự ý xâm nhập vào cảm xúc đó.

Trong các mô hình EQ, khả năng nhận diện cảm xúc ở người khác cũng là một thành phần quan trọng. Tuy nhiên, đồng cảm không có nghĩa là lúc nào cũng phải “đọc vị” người khác chính xác. Một người có EQ tốt cũng cần hiểu giới hạn của mình và tránh biến suy đoán thành sự thật.

Nói cách khác, câu “Mình đoán là bạn đang không vui, nhưng nếu không muốn nói thì cũng không sao” đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc cố ép người khác phải chia sẻ.

Bạn biết xin lỗi mà không biến lời xin lỗi thành biện hộ

Một lời xin lỗi thực sự không nhất thiết phải bắt đầu bằng “Nhưng...”.

Khi nhận ra mình làm ai đó tổn thương, một người có khả năng xử lý cảm xúc tốt thường có thể thừa nhận phần trách nhiệm của mình mà không lập tức tìm cách chứng minh rằng bản thân cũng có lý.

Ví dụ, thay vì nói: “Xin lỗi, nhưng tại bạn làm mình tức trước”, họ có thể nói: “Mình xin lỗi vì cách mình nói lúc nãy khiến bạn khó chịu. Lúc đó mình đang bực nên đã phản ứng quá mức.”

Điều này không có nghĩa là trong mọi cuộc tranh luận, bạn phải nhận hết lỗi về mình. EQ cao cũng không đồng nghĩa với việc luôn nhường nhịn hoặc luôn nói “xin lỗi” để giữ hòa khí. Một người hiểu cảm xúc tốt vẫn có thể đặt ranh giới, bất đồng quan điểm và từ chối những điều không phù hợp.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phân biệt giữa bảo vệ quan điểm của mình và cố chấp bảo vệ cái tôi. Bạn có thể nói “Mình vẫn không đồng ý với bạn” đồng thời thừa nhận “Nhưng cách mình nói lúc nãy là không đúng”. Hai điều đó hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Thực tế, EQ cũng không phải một “nhãn dán” cố định để chia con người thành nhóm EQ cao hay thấp. Các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều mô hình và cách đo khác nhau, trong đó có những thang đo năng lực và những bảng tự đánh giá, và chúng không hoàn toàn đo cùng một thứ.

Vì vậy, nếu bạn nhận thấy mình thường có khả năng gọi tên cảm xúc, biết dừng lại trước khi phản ứng, tinh ý với cảm xúc của người khác và đủ bình tĩnh để nhận lỗi khi cần, đó có thể là những tín hiệu cho thấy bạn đang sở hữu một số năng lực cảm xúc khá tốt.

Đặc biệt, những điều này thường không biểu hiện bằng một màn giao tiếp “đỉnh cao” hay những câu nói nghe thật thông minh. EQ đôi khi nằm trong một khoảnh khắc rất nhỏ: bạn đang tức nhưng không nhắn ngay, bạn nhận ra bạn mình im lặng nhưng không ép họ kể chuyện, hoặc bạn biết mình sai và có thể nói một câu “Mình xin lỗi” mà không cần thêm chữ “nhưng”.