Xúc động thư của hiệu trưởng gửi học sinh trong ngày mưa bão

Ngày 23-9, hiệu trưởng nhiều trường học trên địa bàn TPHCM có thư gửi học sinh và phụ huynh học sinh về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày mưa bão.

Theo nội dung thư gửi học sinh và phụ huynh học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) Đỗ Ngọc Chi cho biết:

"Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23-9, TPHCM có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Với tinh thần an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu, Nhà trường kính đề nghị quý cha mẹ học sinh chủ động theo dõi tình hình thời tiết và cân nhắc điều kiện đi lại thực tế của gia đình.

Trong trường hợp thời tiết diễn biến bất lợi hoặc quý cha mẹ có điều kiện trông nom con tại nhà, quý cha mẹ có thể chủ động cho học sinh nghỉ học và thông tin đến giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường hoàn toàn chia sẻ với quyết định của gia đình nhằm bảo đảm an toàn cho các em.

Đối với học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của thời tiết, giáo viên sẽ hỗ trợ nội dung học tập qua hệ thống LMS hoặc gửi phiếu học tập phù hợp, giúp các em theo kịp tiến độ học tập khi trở lại trường. Đối với học sinh đến trường, nhà trường vẫn tổ chức các hoạt động dạy học, chăm sóc và bán trú bình thường; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian có mưa dông.

Kính mong quý cha mẹ học sinh đặt sự an toàn của các em lên trên hết, chủ động lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và diễn biến thời tiết tại khu vực cư trú".

Tương tự, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu) Đỗ Đình Đảo viết trong thư gửi học sinh và phụ huynh học sinh:

"Chiều nay (22-9), trận mưa kéo dài hơn hai giờ đồng hồ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. Thầy hiểu rằng, nhiều em học sinh tan trường về có thể đã bị ướt áo, ướt cập sách, ướt giày dép, thậm chí phải rất muộn mới về đến nhà. Thầy rất lo cho sự an toàn của các em.

Trong những ngày mưa bão, các em hãy luôn cẩn thận trên đường về: tránh những đoạn đường ngập sâu, chú ý cây xanh, nguy cơ gãy, đổ; các bảng hiệu, mái che, vật dụng có thể rơi xuống. Khi cần thiết, hãy tìm nơi trú an toàn và liên hệ với gia đình để được hỗ trợ. Còn chuyện đôi giày thì... không sao cả! Nếu hôm nay giày của các em đã bị ướt, sáng mai (23-9), các em có thể đến trường bằng một đôi dép hoặc đôi giày khác, miễn là phù hợp, sạch sẽ và bảo đảm an toàn.

Nhà trường sẽ không trừ bất kỳ điểm rèn luyện nào của các em chỉ vì đôi giày bị ướt do mưa. Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người. Điều quan trọng nhất là các em đã biết giữ an toàn cho mình, biết quan tâm đến sức khỏe và trở về nhà bình an.

Quý cha mẹ học sinh thân mến, trong những ngày mưa bão, nếu hành trình đón con có thể lâu hơn thường lệ, xin hãy kiên nhẫn thêm một chút. Có lẽ hôm nay, điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc, mà là một câu: “Con về nhà an toàn là được rồi!”

Các em ơi, tối nay nếu bị ướt mưa, hãy thay quần áo khô, uống nước ấm, giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân để được chăm sóc. Thầy mong các em luôn mạnh khỏe, an toàn và sẵn sàng cho ngày mai".

Trước đó, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) Huỳnh Thanh Phú có thư gửi phụ huynh học sinh với nội dung sau: "Trong những ngày mưa lớn, nếu phụ huynh cảm thấy việc đưa đón con đến trường không thật sự an toàn, có thể cho con nghỉ học ở nhà. Việc học sẽ không bị bỏ lại phía sau. Thầy cô sẽ gửi nội dung lên LMS360, hoặc chia sẻ trên nhóm lớp để các em chủ động học tập và theo kịp bài.

Một buổi học có thể học bù. Một bài kiểm tra có thể làm lại. Nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi. Thầy mong mỗi gia đình cùng nhà trường quan tâm, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động lựa chọn điều an toàn nhất cho các em.

Xin hãy nhớ: đằng sau mỗi học sinh là một gia đình đang yêu thương, và trước mỗi học sinh luôn có những người lớn có trách nhiệm chở che. An toàn của các em là điều quan trọng nhất".

Trước diễn biến thời tiết mưa lớn kèm giông gió trong những ngày qua, các trường học đã có nhiều hình thức động viên, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Đây là sự chăm lo rất kịp thời của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường học, giúp học sinh cảm thấy "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" chứ không chỉ vì thành tích học tập.