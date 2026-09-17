Lo ngại mưa lớn, một hiệu trưởng nhắn phụ huynh cho con ở nhà

Trước dự báo Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) nhắn nhủ phụ huynh ưu tiên an toàn của học sinh. Nếu mưa lớn, giông lốc, phụ huynh có thể chủ động cho con nghỉ học.

Sáng 17/9, ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) - có thư ngỏ gửi giáo viên, phụ huynh và học sinh về việc ưu tiên an toàn trong những ngày mưa lớn nhận được nhiều sự quan tâm.

Hiệu trưởng nhắn phụ huynh không chỉ cân nhắc việc con có đến trường hay không mà cần đặt sự an toàn của các em lên trước. Khi thời tiết mưa lớn, giông lốc hoặc việc di chuyển không đảm bảo an toàn, phụ huynh có thể chủ động cho con nghỉ học ở nhà.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

“Trong những ngày mưa lớn, nếu phụ huynh cảm thấy việc đưa đón con đến trường không thật sự an toàn, có thể cho con nghỉ học ở nhà. Việc học sẽ không bị bỏ lại phía sau”, ông Phú viết.

Theo nội dung thư ngỏ, nếu học sinh nghỉ học vì thời tiết, giáo viên sẽ gửi nội dung lên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS360) hoặc chia sẻ trong nhóm lớp để các em chủ động học tập, theo kịp bài.

Những nội dung chưa thể học trực tiếp có thể được giáo viên giảng lại trong buổi học tiếp theo. Những buổi học bị ảnh hưởng được bố trí học bù, bài kiểm tra có thể được làm lại.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Thanh Phú cho biết nhà trường xác định việc học có thể linh hoạt trong những tình huống đặc biệt, còn sự an toàn của học sinh cần được ưu tiên.

“Các em có thể học bù một buổi, một bài kiểm tra có thể làm lại. Nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi”, Hiệu trưởng nói.

Theo ông Phú, việc chủ động nghỉ học cần được cân nhắc theo diễn biến thực tế của thời tiết. Chẳng hạn, buổi sáng thời tiết thuận lợi nhưng đến chiều xuất hiện mưa lớn, phụ huynh có thể chủ động điều chỉnh việc đưa đón con hoặc cho các em nghỉ những buổi học thêm bên ngoài nếu nhận thấy việc di chuyển không an toàn.

Trong những ngày mưa lớn, gia đình và nhà trường cần phối hợp, chia sẻ thông tin để có phương án phù hợp, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo học sinh được an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ ngày 17 đến 21/9, các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn gây ngập tại các vùng trũng, thấp và khu vực thoát nước kém ở các đô thị lớn.

Đợt mưa lớn được dự báo liên quan đến khả năng dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại từ khoảng ngày 17/9, hạ trục dần xuống phía Nam, trong khi gió mùa Tây Nam ở phía Nam mạnh dần. Đây là điều kiện làm gia tăng mưa dông tại Nam bộ.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng TPHCM, dự báo ngày 17/9 có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Theo dự báo, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày cũng làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, đường phố có khả năng thoát nước kém, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh.