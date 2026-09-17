Loạt trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học online vì mưa ngập

Sáng 17/9, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ, chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 khiến nhiều khu vực Hà Nội ngập úng trong sáng 17/9, ảnh hưởng việc di chuyển của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Trước diễn biến thời tiết, nhiều trường chủ động thay đổi phương án tổ chức dạy học, ưu tiên an toàn cho học sinh.

Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyển toàn bộ hoạt động dạy và học ngày 17/9 sang hình thức trực tuyến, đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Phụ huynh vất vả đưa con đi học giữa đường ngập úng do mưa lớn tại Hà Nội.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, khu vực cổng điểm trường chính và phân hiệu 1 ngập sâu. Nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 17/9, đề nghị phụ huynh không đưa con đến trường và chủ động chăm sóc học sinh tại nhà. Trường Mầm non Tây Mỗ cũng cho trẻ nghỉ học trong ngày.

Trường Marie Curie thông báo do mưa ngập khiến xe buýt của trường không thể di chuyển, học sinh khối mẫu giáo, tiểu học, THCS và ca sáng THPT nghỉ học sáng 17/9. Với ca chiều THPT, trường dự kiến thông báo phương án trước 11h.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu thông báo toàn trường chuyển sang học trực tuyến trong ngày. Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp để học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ, đồng thời hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu.

Ngoài ra, một số trường như Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cũng thông báo chuyển sang học trực tuyến.

Trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra phương án linh hoạt: học sinh ở khu vực ngập, việc đi lại khó khăn có thể ở nhà; tùy số lượng học sinh, trường cân nhắc tổ chức học trực tuyến. Với học sinh vẫn đến trường, thời gian vào lớp được lùi 15 phút, đến 8h.

Hà Nội mưa cả đêm không ngớt, loạt tuyến phố ngập úng gây khó khăn đi lại cho phụ huynh, học sinh.

Trong khi đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời duy trì phương án học trực tuyến đối với những học sinh không thể đến trường.

Tại Trường THCS Giảng Võ, giáo viên được yêu cầu chủ động đến trường sớm; với học sinh ở xa, việc di chuyển gặp khó khăn, giáo viên có thể cho các em nghỉ học. Nhà trường đồng thời đề nghị không trừ điểm thi đua, điểm đi muộn hoặc đánh giá về đồng phục đối với học sinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Hiện trường chưa quyết định cho học sinh nghỉ học đồng loạt và yêu cầu lãnh đạo nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn.

Tại Trường TH-THCS Nguyễn Du, học sinh được thông báo có thể đến trường muộn do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng; các gia đình có con nghỉ học hoặc không sử dụng suất ăn bán trú được đề nghị thông báo sớm cho giáo viên.

Không chỉ các trường phổ thông, một số cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội như: Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Đông Á... cũng điều chỉnh phương án học tập, chuyển sang dạy học trực tuyến.

Hôm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng thông báo chuyển toàn bộ các lớp học phần trực tiếp tại cơ sở Gia Lâm trong ngày 16 và 17/9 sang hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của mưa bão và tình trạng ngập trên một số tuyến đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 17/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thực tế từ đêm 16 đến sáng 17/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập hoặc ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Từ Liêm, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy là những nơi có lượng mưa cao.



