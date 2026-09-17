Phát hiện cô giáo trung học kiếm hơn 26 tỷ đồng trong 6 năm, nghỉ dạy sớm 20 năm

Nhờ nguồn thu "khổng lồ" ngoài giờ dạy, cô giáo này đã được nghỉ hưu sớm hơn kết hoạch 20 năm.

Lisa Fink từng có 15 năm làm giáo viên trung học ở Mỹ. Năm 2017, khi chồng bất ngờ mất việc sau 21 năm làm việc, áp lực tài chính khiến cô bắt đầu tìm cách kiếm thêm thu nhập bên ngoài công việc giảng dạy.

Khi ấy, Fink không nghĩ mình đang bắt đầu một công việc kinh doanh lớn. Cô chỉ hy vọng có thể kiếm thêm vài trăm USD để phụ tiền sinh hoạt và khoản vay mua nhà. Thế nhưng 6 năm sau, công việc tay trái này đã mang về cho cô hơn 1 triệu USD doanh thu, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Từ giáo viên muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình

Fink bắt đầu bằng những sản phẩm liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Cô thiết kế các trò chơi và hoạt động học tập dành cho trẻ em, sau đó đưa chúng lên các nền tảng bán sản phẩm trực tuyến. Một trong những sản phẩm đầu tiên là dạng trò chơi giải đố lấy cảm hứng từ mô hình escape room. Người mua có thể tải xuống, in ra và sử dụng trong lớp học hoặc tại nhà. Mỗi sản phẩm ban đầu được bán với giá khoảng 10 USD.

Ảnh minh họa

Fink khi đó không có kinh nghiệm thiết kế hay kinh doanh. Cô vẫn đi dạy toàn thời gian, đồng thời dành khoảng 20-30 giờ mỗi tuần cho công việc mới. Những tháng đầu tiên không hề dễ dàng, nhưng khoảng 6 tháng sau, doanh thu của cô đã có thời điểm đạt mức 5 chữ số mỗi tháng.

Sau đó, Fink mở rộng việc bán sản phẩm sang Etsy và Shopify. Cô cũng xây dựng website riêng mang tên TeacherThinkTank. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở chỗ một sản phẩm có thể được tạo ra một lần nhưng bán nhiều lần. Người mua tự tải và in tài liệu, nên Fink không phải duy trì kho hàng, đóng gói hay vận chuyển từng đơn.

6 năm sau, doanh thu vượt 1 triệu USD

Khi công việc ngày càng phát triển, Fink tiếp tục tạo thêm các bộ trò chơi và tài liệu mới, đồng thời tìm cách tạo sự khác biệt so với những sản phẩm tương tự trên thị trường. Cô nhận ra rằng những sản phẩm có cách tiếp cận riêng, kết hợp yếu tố trò chơi, bí ẩn và giải đố thường thu hút người mua tốt hơn. Từ một khoản thu nhập phụ, công việc này dần trở thành nguồn doanh thu chính của cô.

Theo Entrepreneur, sau 6 năm kể từ khi bắt đầu, Fink đã tạo ra hơn 1 triệu USD doanh thu. Cô cũng bán được hơn 250.000 sản phẩm. Năm 2023, Fink khi ấy 45 tuổi và quyết định nghỉ công việc giảng dạy trung học, sớm hơn khoảng 20 năm so với thời điểm cô dự định nghỉ hưu.

Điều đáng nói là dù rời lớp học, công việc mới của Fink vẫn xoay quanh giáo dục. Các sản phẩm của cô được sử dụng bởi hàng trăm nghìn giáo viên, phụ huynh và học sinh. Sau khi việc kinh doanh phát triển, cô còn xây dựng các khóa học hướng dẫn người khác tạo và bán sản phẩm giáo dục trực tuyến.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Lisa Fink cũng cho thấy ranh giới giữa một công việc chính và những cơ hội có thể phát triển từ đó đôi khi không quá rõ ràng. Những gì cô tích lũy trong 15 năm đứng lớp, từ việc xây dựng bài học, thiết kế hoạt động đến tìm cách khiến học sinh hứng thú với nội dung, cuối cùng lại trở thành nền tảng cho một công việc hoàn toàn khác.

Điều thú vị là Fink không thực sự rời xa lĩnh vực giáo dục. Cô chỉ tìm thấy một cách khác để sử dụng những kinh nghiệm mình đã có. Từ một công việc bắt đầu với mong muốn kiếm thêm vài trăm USD mỗi tháng, nó dần trở thành một hướng đi đủ lớn để cô quyết định rời bục giảng sau 15 năm.

Theo Entrepreneur