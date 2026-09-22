Phát hiện nam sinh 17 tuổi vừa đi học vừa trả lương cho 12 nhân viên, kiếm hơn 29 tỷ đồng/tháng

Ở tuổi 17, nam sinh THPT này đã cùng các đồng sáng lập xây dựng một ứng dụng AI có doanh thu hơn 1 triệu USD mỗi tháng và một đội ngũ gồm 12 người.

Ở tuổi mà phần lớn học sinh THPT vẫn đang xoay quanh chuyện học trên lớp, thi cử và chuẩn bị hồ sơ đại học, Zach Yadegari đến từ New York (Mỹ) đã có một lịch trình rất khác. Cậu vừa đi học, vừa điều hành Cal AI - ứng dụng sử dụng AI để nhận diện món ăn từ ảnh và ước tính lượng calo, đồng thời quản lý một đội ngũ gồm nhiều nhân viên.

Trong một cuộc phỏng vấn khi mới 17 tuổi, Yadegari cho biết Cal AI từng mang về 1,14 triệu USD chỉ riêng trong tháng 10, tương đương hơn 29 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngay tại thời điểm đó, Zach và một đồng sáng lập khác của Cal AI vẫn đang là học sinh THPT.

17 tuổi đã điều hành đội ngũ 12 người

Cal AI bắt đầu được xây dựng vào năm 2024 bởi Zach Yadegari và người bạn Henry Langmack, sau đó có thêm các đồng sáng lập khác. Ý tưởng của ứng dụng khá đơn giản: người dùng chỉ cần chụp ảnh món ăn, hệ thống sẽ sử dụng AI để ước tính lượng calo, protein, carbohydrate và chất béo trong khẩu phần.

Ý tưởng này xuất phát một phần từ chính trải nghiệm của Zach. Cậu từng tập gym với mục tiêu tăng cân nhưng nhanh chóng nhận ra việc ghi lại lượng calo mỗi ngày quá bất tiện. Trong khi đó, những ứng dụng theo dõi dinh dưỡng hiện có thường sở hữu quá nhiều tính năng, khiến quá trình nhập dữ liệu trở nên rườm rà. Zach cùng các đồng sáng lập quyết định thử một cách đơn giản hơn, đó là dùng AI để xử lý phần việc này từ một bức ảnh.

Cal AI ra mắt vào tháng 5/2024. Chỉ khoảng 5 tháng sau, ứng dụng đạt mốc 1 triệu USD doanh thu đầu tiên. Đến đầu năm 2025, Zach cho biết Cal AI đã có hơn 5 triệu lượt tải và tạo ra hơn 2 triệu USD doanh thu mỗi tháng.

Đến thời điểm cuộc phỏng vấn ghi nhận con số 1,14 triệu USD trong một tháng, Cal AI đã không còn là một dự án do vài học sinh tự làm sau giờ học. Zach cho biết đội ngũ khi đó có 12 người, gồm 4 đồng sáng lập và 8 nhân viên. Trong số các nhà đồng sáng lập, Zach và Henry vẫn mới 17 tuổi và đang học THPT; hai người còn lại lần lượt 23 và 28 tuổi.

Zach Yadegari bắt đầu học lập trình từ năm 7 tuổi, sau đó tự phát triển nhiều ứng dụng trước khi cùng các đồng sáng lập xây dựng Cal AI (Ảnh: IGNV)

Từ website chơi game trong trường đến ứng dụng triệu USD

Cal AI thực tế không phải thành công đầu tiên của Zach. Cậu bắt đầu học lập trình từ năm 7 tuổi và đến năm 12 tuổi đã đưa ứng dụng đầu tiên lên App Store.

Khoảng 13 tuổi, Zach xây dựng Totally Science - một website tập hợp game có thể truy cập từ mạng trường học. Website này nhanh chóng thu hút người dùng là học sinh và sau đó trở thành dự án kinh doanh đầu tiên của cậu. Zach cho biết mình đã bán Totally Science vào năm 16 tuổi với giá gần 100.000 USD.

Khoản tiền từ thương vụ đầu tiên trở thành nguồn vốn để Zach tiếp tục thử nghiệm những sản phẩm mới. Trước Cal AI, cậu và Henry từng xây dựng một số ứng dụng khác nhưng không phải sản phẩm nào cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Bước ngoặt đến khi Zach kết nối với Blake Anderson - một nhà phát triển ứng dụng có kinh nghiệm về tăng trưởng sản phẩm. Sau đó, Jake Castilla cũng tham gia với vai trò phụ trách hoạt động kinh doanh và marketing. Bốn người cùng phát triển Cal AI, chia nhau các phần việc từ sản phẩm, công nghệ đến tăng trưởng người dùng.

Điểm đáng chú ý trong cách Cal AI phát triển là đội ngũ không chỉ tập trung vào việc xây dựng ứng dụng. Theo chia sẻ của Zach, công ty dành rất nhiều nguồn lực cho influencer marketing, từng hợp tác với hàng trăm influencer trên TikTok và Instagram để quảng bá sản phẩm. Đến tháng 5/2025, công ty cho biết đội ngũ đã tăng lên 17 người và đạt mức doanh thu quy đổi theo năm hơn 35 triệu USD.

Trong khi đó, Zach vẫn phải hoàn thành việc học phổ thông và chuẩn bị hồ sơ đại học.

Trước Cal AI, Zach Yadegari từng xây dựng Totally Science - một website game dành cho học sinh và bán dự án này khi mới 16 tuổi (Ảnh: IGNV)

Từ học sinh THPT đến thương vụ triệu đô

Câu chuyện của Zach còn có một bước ngoặt khá thú vị ở giai đoạn tuyển sinh đại học. Với điểm GPA 4.0 và ACT 34, cùng thành tích xây dựng một ứng dụng tạo ra hàng triệu USD doanh thu, Zach nộp hồ sơ vào 18 trường đại học hàng đầu nhưng nhận tới 15 thư từ chối. Cuối cùng, cậu được nhận vào Viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), Đại học Texas và Đại học Miami.

Zach từng cho biết mình ban đầu không có ý định học đại học. Sau thời gian sống và làm việc cùng những người lớn tuổi hơn trong giới startup, cậu thay đổi suy nghĩ và muốn trải nghiệm môi trường đại học trước khi quyết định con đường tiếp theo.

Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, quy mô của Cal AI tiếp tục thay đổi mạnh. Đến tháng 3/2026, MyFitnessPal xác nhận đã mua lại Cal AI sau gần một năm đàm phán. Thời điểm thương vụ được công bố, Cal AI đã vượt 15 triệu lượt tải và đạt hơn 30 triệu USD doanh thu trong vòng chưa đầy hai năm. Zach khi đó 19 tuổi và đang là sinh viên năm nhất Đại học Miami. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố.

Theo Inc., Zach cho biết Cal AI đã tạo ra khoảng 40 triệu USD trong 12 tháng trước thời điểm bán công ty và có khoảng 30 nhân sự.

Từ một cậu học sinh bắt đầu học lập trình vì thích game, Zach đã đi qua một hành trình khá khác thường: 12 tuổi có ứng dụng đầu tiên, 16 tuổi bán công ty đầu tiên, 17 tuổi điều hành một startup có doanh thu hơn 1 triệu USD mỗi tháng và 19 tuổi chứng kiến startup tiếp theo được một thương hiệu lớn trong lĩnh vực ứng dụng dinh dưỡng mua lại.

Điểm khiến câu chuyện này đáng chú ý không nằm ở việc Zach đã kiếm được bao nhiêu tiền khi còn đi học, mà ở tốc độ một dự án bắt đầu từ vấn đề rất cá nhân đã được biến thành sản phẩm có hàng triệu người sử dụng.

Theo Entrepreneur